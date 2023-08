Mantener la salud y belleza del pelo no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Siguiendo algunas recomendaciones aprobadas por expertos, se pueden conseguir mejores resultados y sin la necesidad de invertir grandes presupuestos. Por eso, es importante tener en cuenta que además de una buena alimentación, hay cuidados que deben hacer parte de la rutina y algunas prácticas que se deben evitar.



El punto de partida para lograr que se mantenga sano y bonito es la higiene. ¿Con qué frecuencia se debería lavar? Esta es precisamente una de las dudas más comunes a la que, por lo general, los especialistas responden que depende del tipo y el estilo de vida.

“El cuero cabelludo tiene glándulas sebáceas que producen la grasa. A su vez este sebo protege y recupera la piel cabelluda y la fibras de cabello. Para cabellos secos, recomiendo lavar una o dos veces a la semana. Una con champú y acondicionador, la otra, solo con agua.

Para mixtos (piel cabelluda grasa y puntas secas) con agua tibia, siendo más fría que caliente y lavar de dos a tres ocasiones por semana. Y en el caso de cabellos grasos, lavar tres veces a la semana, con un champú y acondicionador sin sal o siliconas”, explica Robert Steven, estilista y maquillador.

Aplicar ingredientes naturales al cabello aportan nutrientes y texturas que le dan vida. Foto: iStock

También comenta que recomienda lavar el pelo con agua fría, ya que está comprobado que al utilizarla en esta temperatura, contrae el folículo piloso previniendo la caída de cabello y, por otro lado, ayuda a equilibrar la producción de sebo, pues no se irrita la piel cabelluda.



“Soy amante del agua fría y del hielo y los recomiendo en cabellos procesados, secos, grasos, ondulados o crespos, ya que ayuda a que la fibra se condense más y quede más fuerte”, comenta Robert Stevens.

Luego del lavado con el champú y acondicionador apropiados, según el caso, hay otros tips que se recomiendan, como desenredarlo de medios a puntas cuando esté mojado, no dormir con el pelo húmedo y tener mucho cuidado al secarlo. Uno de los errores más comunes es frotarlo con la toalla, puesto que puede quebrarlo y provocar más enredos.





“No hay nada que el pelo agradezca más y que le encante que ser consentido y protegido. Cuando me refiero a que le encanta esto, es colocar productos antes o después de ciertas actividades. No podemos olvidar los termoprotectores, así como no olvidamos aplicar el protector solar en la piel. El termoprotector es el protector solar de la fibra y el cuero cabelludo. Viene en diferentes presentaciones como aceites, lociones, tónicos y cremas. Es la mejor herramienta para el cabello”, dijo Robert Stevens.

Un recogido perfecto para dejar descubierta la cara. Foto: iStock

Por otro lado, hay que tener cuidado con los tratamientos o mascarillas caseras, así como la periodicidad de las mismas, ya que muchas veces no cuentan con los activos o ingredientes que su pelo realmente necesita. Lo ideal es consultar con un experto y elegir el proceso más adecuado. Tenga en cuenta que no es lo mismo una mascarilla hidratante, exfoliante o purificante.

Para los amantes del secador, hay que tener cuidado con la frecuencia de su uso y la temperatura. Lo ideal sería evitar el máximo de calor, mantener la distancia, secar de raíz a puntas e intentar no secarlo inmediatamente después de lavarlo. Si utiliza plancha, nunca debe hacerlo cuando el pelo esté mojado y podría aplicar aceites o siliconas después del alisado. Finalmente, es importante que este tipo de artefactos sean de buena calidad para evitar daños.

Cuidado con el sol

Aplique termoprotector media hora antes de tomar el sol e hidrátese muy bien todo el tiempo. FOTO: ISTOCK Foto: iStock

Según John Navas, experto capilar y colorista, cuidar el pelo del sol es uno de los consejos más importantes para que el pelo luzca saludable y con vida. “Por ejemplo, para cuidar muy bien el pelo del mar o la piscina, podemos hacer un champú con agua fría, antes de exponerlo. Luego ponernos alguna pañoleta o sombrero para protegerlo de los rayos del sol, pues debemos protegerlo así como protegemos nuestra piel. Hay que evitar utilizar aceites si vamos a exponernos al sol, porque cualquier aceite con el sol, va a ‘fritar’ el pelo y no lo va hidratar”.



También comenta que hay que dejar descansar el pelo, que procurar que respire y que se pueden aplicar tratamientos como mascarillas o acondicionador, para que el pelo se mantenga húmedo mientras estamos en la playa y ojalá mantenerlo protegido y recogido.

“Hay un tip muy bueno y es que hoy en día las mujeres tienen un aceite de argán o de coco. Podemos tomar una mascarilla, que por lo general la tenemos, y la mezclamos con dos o tres gotas del aceite y lo aplicamos de medios a puntos para cuando nos quedamos en la casa. Si vamos a salir, sí debemos utilizar un producto que tenga factor UV de protección. Podemos aprovechar los días de descanso o vacaciones para evitar el secador, pinza y plancha.

Camila Villamil Navarro - PARA EL TIEMPO@camilavillamiln