'El buen amor conoce los límites, da paz, respeto, tolerancia'

Uno conoce a una persona, se enamora de otra persona, vive con otra y se separa de otra. Es como si cohabitara con cuatro seres distintos.



A esta reflexión llega la psicóloga clínica Gloría Sierra Uribe tras 30 años de trabajo con parejas. “En la demanda terapéutica me di cuenta de que lo que a uno lo colapsa es el vínculo de pareja, y por eso de 100 consultas, 98 son por problemas del corazón. Lo demás se puede ir resolviendo por el camino”, dice esta especialista en salud mental y con formación en tanatología.

Un día, esto se lo corroboró como en una metáfora su primo Juan Camilo Ortiz Uribe, director de la Unidad de Cuidados Intensivos de cardiología de la clínica San Vicente de Paúl, de Medellín.



Ella recuerda que él le dijo, como un clamor personal: ‘¿Cuánto daría por que estuvieras conmigo en las citas poscirugía del corazón?’. Y se lo confesaba porque le impacta lo que hay detrás de un infarto.



Ortiz siempre les da tiempo a sus pacientes para hablar de ellos y no solo les pregunta cómo van con la dieta o el ejercicio, sino por qué razón fuman, beben o están estresados y qué estaban viviendo en los días en que sufrieron su problema cardiaco.



“Y se dio cuenta de que todo lo del corazón, literalmente, es del corazón”, puntualiza la psicóloga antioqueña.



De ese momento surgió la idea de escribir UCI: Unidad de Cuidados Intensivos para el amor (Editorial San Pablo), como una forma de aprender a transitar las crisis del corazón o un mal de amores. Un libro que da continuidad a su exitoso Si nos amamos, amémonos bien, que escribió hace 10 años y describe el vínculo de pareja desde que empieza hasta que termina y da pautas para amarse bien. La psicóloga nos cuenta de las estrategias terapéuticas que propone en su libro para sanar el mal de amores.

¿Cuándo una relación necesita ingresar a la UCI?

Cuando el daño hecho a la relación es casi mortal, las probabilidades de muerte son inminentes, y una pareja puede ingresar a ella incluso estando en terapia para resolver conflictos en su vínculo como infidelidad, maltrato físico y emocional, incestos, problemas de dinero, de comunicación, etc.

¿Por qué el terapeuta lleva el mando en la UCI para el amor?

Porque la pareja llega a un punto que no sabe qué hacer con su vida, entonces el terapeuta toma las decisiones por ellos. Entre otras decisiones están limitar las visitas familiares para no interferir en los procedimientos, prohibir la cercanía sexual porque en el inconsciente colectivo está la idea de que con sexo los problemas de pareja se solucionan, y en realidad es un mal negocio.

¿Qué otra misión tiene el terapeuta?

Es quien lleva a la pareja al triángulo consciente, que es de pasar de sentirse y actuar como la víctima, verdugo o salvador a ser el mercader, alquimista o guerrero en su vínculo. Si la pareja no se vuelve adulta en la relación, no hay nada que hacer, porque al poco tiempo recaerá y pedirá ayuda de urgencias con el riesgo de que se le expida certificado de defunción a la relación.

Si la pareja no

se vuelve adulta en la relación,

no hay nada que hacer, porque al poco tiempo recaerá y pedirá ayuda de urgencias FACEBOOK

TWITTER

Lo positivo de ingresar a esta UCI...

Se estabiliza el vínculo, se disminuye al máximo el estrés del evento y se hacen compromisos de no repetición. De aquí se sale muy bien porque la pareja tiene la sensación de sobrevivir. Si hacemos el símil con la UCI cardiológica, es como decir: ‘¡Me salvé de esta!’. Y empiezan a hacer cambios. Yo veo también ese milagro en el amor porque las personas comienzan a cuidarse, respetarse y valorarse.

¿Pasa que no pueda salvarse la relación?

Viene la separación y por eso se propone una terapéutica para separarse bien: dejar bien a los hijos, que las familias de origen no se lesionen y para que la expareja cierre bien esta relación y, si quieren iniciar otra, no le compartan toda esa basura y miseria sin resolver.

¿Por qué tiene en cuenta el árbol genealógico de cada persona?

Porque uno a la relación de pareja lleva todos los dramas que no se han resuelto en la familia de origen. Si su mamá se separó y lo hizo mal, la persona por una lealtad puede hacerlo igual. Si su padre aguantó a una mujer maltratante, su hijo (a) podrá hacer lo mismo. Desde el primer capítulo del libro se muestra cómo impactan las vivencias de cada ser desde su árbol genealógico, lo que sucedía a su alrededor (contexto familiar y social) antes de nacer, durante el parto, en sus tres primeros años, que son determinantes, y cómo vivieron los vínculos de pareja mis abuelos, tíos, hermanos, etc.

¿A la UCI también se ingresa por crisis de no tener pareja?

Sí, las personas solas se darán cuenta de cómo influye estar entramados familiarmente; ocupados cuidando a su papá o mamá o no haber cerrado una relación anterior apropiadamente o seguir esperando a una expareja. Descubren que están solas porque tienen su corazón ocupado de alguna forma, por eso no les llega alguien para vivir una relación armónica o si aparece, no lo ven.

¿Las parejas del mismo sexo sufren crisis diferentes?

Sí, por muchas razones: son pareja, pero nadie lo sabe, ocultan su vínculo por discriminación, exclusión, maltrato, no aceptación o miedo de las familias de origen, entonces pasan socialmente por amigos (as). Hay otras crisis más complejas porque vienen de una relación heterosexual con hijos y se dieron cuenta de que querían convivir con alguien de su mismo sexo.

¿Y qué sigue después?

A la pareja se le da de alta con una ruta terapéutica establecida. Cada uno asume el proceso de recuperación con plena conciencia y con todas las recomendaciones, como trabajar en triángulos terapéuticos: tu vida, la mía, la nuestra, por ejemplo, para aprender a recuperar la individualidad.

¿Qué es el síndrome de la triangulación afectiva?

Cuando la relación está muy mal, las personas para aguantarse buscan salidas emocionales, y estas son terceros como el trabajo, una adicción (licor, juego), una mascota, una amante, etc. Entonces se ven casos de consumo de licor en exceso o se hace una triangulación con la familia y se pasa más tiempo en la casa de los padres o de los hermanos o con el estudio y se inscribe en una especialización… Son vías de escape de la relación amorosa al ser incapaces de terminarla.

¿Por qué se teme terminar una relación así sea tóxica?

Por los hijos, por el dinero, por la religión, por lo que dirá la familia, por la misma institución del matrimonio y, en lo psicológico, porque tienen miedo de enfrentar un nuevo fracaso. Una ruptura es un fracaso y uno tiene que justificarla cuando los cercanos preguntan: “Pero qué fue lo que pasó si ustedes eran una pareja linda”.

¿Para quién es más difícil recuperarse del mal de amores?

Para las mujeres porque tienen tiempos biológicos y vinculares distintos a los de los hombres. Un hombre a los 40 años es visto como un gran partido, pero una mujer de la misma edad se cree que ya está vieja para vincularse. Y por eso, si alguna está en esa edad y con una mala relación, le da miedo ponerle fin porque teme que separada, con hijos (si los tiene) y sin plata quién la va a mirar.

Se cambia de pareja sin cerrar ciclos con las anteriores…

En las relaciones se lleva consigo un equipaje grande que contiene la información de mis ancestros, lo que viví en mi infancia y adolescencia, el duelo y lo no vivido con el primer amor y los duelos de los otros amores a los que no se les ha hecho un cierre adecuado. Cuando tengo todo eso sin resolver, adivinen a quién se lo cobro: ¡a la nueva pareja! Y a esto súmele que le llevo mis crisis personales, crisis familiares y sociales (por ejemplo, estar desempleado).



Pero la gente se enamora y dice: “¡Nos casamos!”, desconociendo toda esa toxicidad que lleva a su nuevo vínculo.

¿Y cuándo se hace un cierre de ciclo sano?

Cuando se pone a la expareja en categoría de ‘maestro’ y se analiza qué vino a enseñarnos. Al planteárselo a mis pacientes, me dicen: ¡¿Qué va a ser maestro ese (a)…?! Pero sí lo es. Por eso les preguntó por qué lo eligieron. La persona se tiene que responsabilizar de su elección, de sus aprendizajes, y el ciclo se cierra cuando se responde: lo que aprendí, lo que me enseñó y lo que no volvería a hacer.

¿Cuándo se está listo para una relación sana?

Uno tiene pareja cuando no la necesita. Yo soy feliz sola, pero si viene alguien y también es feliz solo, es perfecto. Y si no, no me interesa. ¿Por qué? Porque conformaré una pareja sana en la medida que el otro no llegue a llenar mis vacíos. Por eso insisto en que lo mejor que me puede pasar es que yo elija una pareja sin necesitarla.

¿Hay algún error en nuestra educación afectiva?

Sí, cuando los padres enseñan a sus hijos a amar de forma condicionada: ‘si haces esto, te amo’. ‘Si no lo haces, no te amo’. Entonces el niño aprende a hacer lo que el otro quiere para ser amado. Ahí se perdieron porque se queda la idea de si soy de tal manera, me aman; si me porto así, me aman.

¿Qué es un buen amor?

Es ese alguien que decidió apostarle a vivir a nuestro lado, por amor y no por soledad o vacíos afectivos. El buen amor sabe qué negocia y qué no, conoce los límites, da paz, respeto, tolerancia. Entiende el perdón como un acto de amor, no de poder.

¿Qué representa una crisis para una pareja sana?

Una oportunidad compartida para el crecimiento, no un abismo.

FLOR NADYNE MILLÁN MUÑOZ

ESPECIAL PARA EL TIEMPO​@NadyneMillan