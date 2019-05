¿Cómo seguir vigente luego de dejar el mundo laboral?

Una licencia de maternidad, una pausa para irse a estudiar a otro país o situaciones familiares son algunos de los motivos por los cuales una persona puede dejar el mundo laboral por un largo periodo. Y aunque entre más tiempo pase, la incertidumbre de conseguir un puesto de trabajo se incrementa, expertos consideran que si se toman las medidas adecuadas, el regreso a una organización puede ser rápido y exitoso.

Según expertos consultados por EL TIEMPO, la decisión de dejar el mundo laboral por un largo periodo es más frecuente en las mujeres cuando deciden tener hijos, pero eso no las hace menos atractivas para las empresas.



Diego Felipe Valdivieso, abogado especialista en derecho laboral de Scola, explica que aunque “existen empleadores que piensan que las trabajadoras con hijos son más propensas a solicitar permisos de manera frecuente o no trabajar el número de horas que se requieren por sus obligaciones domésticas, son más los que tienen claro que la productividad no es proporcional al número de horas de trabajo presencial en las instalaciones de la compañía”.



Precisamente, los expertos coinciden en que el género y que haya hijos de por medio no es un impedimento para que una mujer vuelva a conseguir trabajo, pues la experiencia y sus capacidades son lo más importante.



Al respecto, Lina María Correa, gerente de RPO, de ManpowerGroup Solutions, asegura que “a la hora de buscar empleo lo que importa es el talento humano, más allá de las barreras de edad y género. En el mundo hay una creciente conciencia sobre la igualdad de oportunidades y evaluar las competencias del ser humano”, y agrega que las compañías “se están dando la oportunidad de emplear personas con la habilidad de aprendizaje desarrollada (learnability) como compensación a una baja experiencia o vacíos laborales”.

En busca de una oportunidad

Si una persona deja su labor por uno o varios años, los expertos coinciden en que además de mantenerse activo académicamente, es clave estar al tanto de las actualizaciones y cambios que va teniendo su profesión y oficio. Correa resalta que si eso no se lleva a cabo será más difícil la entrada el mundo laboral.



Katherina Figueras, líder de recursos humanos para Accenture Colombia, recomienda igualmente “estar en constante aprendizaje y entender bien los posibles cambios que va teniendo su perfil profesional para estar alineado con lo que espera de usted el mercado laboral”.



“Es responsabilidad del trabajador demostrar que aun cuando no estaba desarrollando una actividad laboral, ha estado nutriendo su perfil para estar preparado y asumir nuevos retos y responsabilidades en el momento de iniciar activamente una búsqueda laboral”, aconseja Correa.



Para quienes dejaron su trabajo por distintos motivos, la clave a la hora de una entrevista de trabajo es presentar y destacar las capacidades de su perfil y justificar con capacitaciones y formación el periodo durante el que ha estado inactivo.

También es importante, según Figueras, mostrar e ilustrar su perfil de la mejor manera posible, destacando los talentos y teniendo discursos coherentes acerca de la historia laboral y de vida personal.



Para los expertos consultados, un perfil distinto y con capacidad de cambio también es clave a la hora de volver al mercado laboral. “Los tiempos son distintos, el mundo viene transformándose y hay que moverse hacia adelante en un contexto de la innovación. De allí que todos los tipos de talentos seguirán siendo apetecidos”, resaltó Figueras.



Es por eso que –explica la directiva de Accenture– muchas organizaciones están cambiando sus formas de pensar, “de enamorar, desarrollar y fidelizar el talento. Con este gran desafío consideramos que no debe ser difícil volver al campo laboral”, puntualizó Figueras.

REDACCIÓN VIDA​@CamilaGolarte