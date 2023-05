El frizz o encrespamiento en el cabello es algo que todas las mujeres han experimentado alguna vez en su vida y esto se debe en ocasiones a la falta de hidratación en el pelo o a la forma en como se seca después de mojarlo.

De acuerdo con la revista de moda y belleza 'Glamour', secarse el cabello al aire libre es la mejor opción para mantener sus mechones saludables. Sin embargo, es un hecho que hay veces en las que se necesita rapidez y practicidad para lograrlo, y en este caso la secadora se convierte en la mejor aliada.

Siendo así, para dejar una melena espectacular, ahorrarse varios minutos después del baño, evitar que su pelo se maltrate y quede libre de frizz durante todo el día, es importante que tenga en cuenta estos cinco trucos.

Evitar el frizz en el cabello es muy sencillo, solo basta con modificar algunos pasos de tu rutina de cuidado capilar e incluir muchos líquidos en tu dieta. Foto: iStock

1. Prepare su cabello para la secadora

Se considera que la regla número uno al secar el cabello con secadora es que no esté mojado, sino húmedo. Esto quiere decir que, al salir de la ducha, es necesario retirar el exceso de agua con toques suaves de la toalla, además de aplicar un protector de calor para que no haya riesgo de daño.

2. Use la secadora a temperatura media y baja intensidad

Otro punto fundamental para que su cabello no se dañe con la secadora, se trata de usar una temperatura media que, al pasarla por su mano, no queme ni esté muy fría.



Además, es importante emplear una intensidad baja para que los cabellitos no se enreden.

3. Mantenga una distancia considerable

Dejar que la secadora roce el cabello durante el proceso es uno de los mayores errores que puede cometer, debido a que la melena se expone directamente al aire caliente.



Lo ideal es mantener la secadora a una distancia de 10 a 15 cm y usar una boquilla para que toda la intensidad se dirija hacia un mismo punto.

4. Use la secadora hacia una misma dirección

El secreto para que su cabello se vea brillante, manejable y sin frizz, está en usar la secadora de forma inclinada, pasarla de raíces a puntas y siempre en la misma dirección para así alisar la cutícula.



Se recomienda dividir por secciones con pinzas y comenzar secando por el cuello y subiendo poco a poco hasta llegar a la parte superior de la cabeza.



En este punto puede peinar para que el pelo quede lacio, con ondas suaves o con las puntas curvadas.

Si quiere deshacerse del frizz en su cabello, debe también evitar lavarlo con agua caliente, ya que esta lo reseca y debilita. Foto: iStock

5. Finalice con aire frío

Para sellar las cutículas del cabello, mantener el peinado controlado y brillante, pase la secadora con el aire frío. Esta temperatura se considera perfecta para dar el toque final y olvidarse del encrespamiento en el día.



En el caso de quienes desean mantener el cabello lacio, se recomienda pasar una plancha a temperatura baja un par de veces y listo.

Finalmente, para secar el cabello con secador es importante no solo usar un cepillo adecuado, sino que también debe tener a la mano otros productos que complementen el acabado final. Dichos productos son champú y acondicionador adecuados, un protector contra el calor y un spray fijador.

El portal web de 'La tienda de Peluquería', indica que secar el cabello durante horas no es tan saludable. Por tal motivo, se recomienda hacerlo con mucha moderación y cuidado para no dañarlo ni abusar del calor.

Utilice estos productos y evite el frizz en su cabello

Según el portal web 'Love is in my Hair', los productos que utilice para combatir el frizz en el cabello serán clave para que tenga buenos resultados a la hora de secarlo.



Dicho lo anterior, para elegir los correctos debe fijarse en lo siguiente:

-El champú y el acondicionador deben estar libres de alcohol y sulfatos.



-Opte por cremas para peinar con activos de origen natural y proteínas.



-Preferiblemente elija productos que contengan glicerina.



-Contar con un mist anti encrespamiento será su mejor aliado.



-No dude en adquirir un sérum o aceite capilar.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

