Encontrar el tono perfecto de base o los productos correctos para el cuidado de la piel, que se ajusten a cada necesidad, son los principales retos a la hora de visitar una tienda de maquillaje.



Por eso, con los testimonios de miles de clientas, la tienda de maquillaje Blush-Bar decidió tomar cartas en el asunto y así nació Blush-Bar BB, un escáner que analiza 39 millones de puntos en la cara de una persona usando un lente de magnificación 30X. Esta herramienta utiliza una app y el escáner en conjunto para dar recomendaciones personalizadas y adecuadas a cada cliente.



Claudia Lloreda es fundadora y gerente general de Blus-Bar SAS, tienda de maquillaje con 11 sedes en Colombia y 11 en Chile.

Claudia Lloreda, fundadora y gerente general de Blus-Bar SAS, explica que la idea de esta innovación tecnológica nació por su trabajo cercano con la compañía Fitskin Inc y su fundador Sergio Rattner.



"Hicimos este proyecto porque nos encanta usar la tecnología para mejorar la experiencia de nuestros clientes, y estos son dos puntos de dolor que hemos identificado: la elección de los productos para el cuidado de la piel, de acuerdo a ciertas necesidades, y la de encontrar el tono de base y corrector correctos. Por ejemplo, si sale una base nueva se puede ver el tono en el tarrito, pero no sabes si te queda hasta que la pruebas", asegura Lloreda.



Con un problema a solucionar y la tecnología disponible, ambas compañías trabajaron el desarrollo de una aplicación que, después de analizar la piel con un escáner y en solo cinco minutos, puede decirle a la persona cuál es el estado de sus poros, sus arrugas, su nivel de hidratación y de oleosidad.



"La idea es que a medida que tengamos más data te podemos decir: comparados con mujeres de tu misma edad en Bogotá, tu piel es más o menos oleosa que el promedio o estas características", señala la gerente general de Blush-Bar.

Tecnología y asesoría

Elegir el tono correcto de la base y el corrector es una de las principales dificultades de la compra en línea. Foto: iStock

Aunque el Blush-Bar BB es una herramienta que le da un salto de calidad a las asesorías, no reemplaza a las maquilladoras que añaden el toque humano y su visión de expertas.



"En la opción del matching de tono de piel con la base y corrector, el escáner hace un promedio de cuáles son los más cercanos al tono de la persona. Es ciencia, pero también es un arte, porque hay personas que prefieren verse un poco más bronceadas, por ejemplo, entonces ahí es muy importante el acompañamiento de nuestras maquilladoras", afirma Lloreda.



A pesar de que la recomendación sea de productos que manejan en Blush-Bar, la persona que se realice el escaneo no debe pagar por el servicio, así decida no adquirir ninguna de las sugerencias.



En las semanas que llevan ofreciendo este análisis de la piel, las clientas curiosas por la novedad han expresado su satisfacción por los resultados, comenta la gerente. El próximo paso será lograr que el consumidor tenga el escáner y la app en su casa, "por lo que hay muchas personas que compran en línea, estamos trabajando en esa solución", concluye.



REDACCIÓN MUJERES

