La depilación con cera es una técnica popular para eliminar el vello no deseado en diferentes partes del cuerpo, sin embargo, hay algunos factores que incrementan los posibles residuos de este producto en la piel, como que la consistencia del mismo este muy espesa, no este lo suficientemente caliente, o que no se retire la banda depilación de manera correcta.



Situación que puede resultar incómoda e irritante después de realizar este procedimiento.



En primer lugar, es importante no rascarse ni frotarse vigorosamente la piel para tratar de quitar los residuos de cera, ya que puede provocar irritación, enrojecimiento e incluso lesiones en la piel.

¿Cómo puede quitar los residuos de cera de manera efectiva?

Según el portal web de 'Veet', para calmar la sensación de ardor y retirar los residuos de cera, se puede aplicar aceite para bebés o aceite de oliva tibio sobre la parte deseada y dejarlo reposar durante unos minutos. Esto ayudará a ablandar el producto y facilitar su eliminación.



Tenga presente que debe remover la sustancia con una espátula limpia de madera, y no con objetos que tenga algún filo como cuchillas, con el fin de evitar laceraciones en la piel

De igual manera, si todavía quedan algunos residuos de cera después de estos pasos, se pueden utilizar toallitas húmedas de bebés para eliminarlos.



Estas toallitas no contienen alcohol ni fragancias fuertes que puedan irritar la piel y son suaves y efectivas para limpiar los residuos de cera restantes.



Otra alternativa puede ser el aceite de coco si no cuenta con el de oliva, ya que su textura aceitosa ayuda a despegar los restos del producto, además de brindar hidratación en la piel, gracias a sus vitaminas B2 y B6.



Así mismo, el sitio web del canal especializado en belleza 'Divinity' recomienda aplicar la cera correctamente con el fin de evitar que esta quede en la piel. Así como, hidratar la zona después de la depilación para ayudar a prevenir la irritación y la sequedad.

