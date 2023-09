El concepto del sexo tántrico proviene del antiguo hinduismo y se basa en ideas relacionadas con el tantra, que no es una práctica sexual.



"El mal llamado sexo tántrico no existe como tal. En todo caso, una persona tántrica podrá experimentar el sexo en diferentes claves. No se trata de posturas, ni rituales, ni de tiempo o duración. Es la actitud tántrica lo que ofrece al practicante sorpresas en el terreno de lo sexual y no al revés", aclara Rocío de la Escuela de Tantra en España, a la revista 'Baazar'.

Lea más: (Las claves para tener un buen sexo con su pareja)

Es por eso que al hablar de sexo tántrico se hace referencia a una forma lenta, meditativa de intimidad, en donde el propósito no es el orgasmo, sino disfrutar la actividad sexual y las sensaciones del cuerpo.



"Se enfoca en mover la energía sexual a través del cuerpo para sanar, transformar e iluminar", describe el portal Medical News Today.



Pero para practicarlo hay que prepararse y tomar algunas medidas para disfrutarlo con su pareja, que debe ser una persona de confianza, no una pareja casual.

Vea también: (¿La falta de sexo puede terminar afectando su memoria? Ojo a lo que le dice la ciencia)

Explorar y experimentar

El sexo tántrico puede ser una experiencia completamente nueva para algunas personas. Es útil involucrarse en la autoexploración, por medio de la masturbación y también con la pareja.



Si quiere adentrarse en esta práctica debe tener la mente abierta y estar dispuesto a explorar.

Estar cómodos

Un punto clave es la comodidad, no es necesario estar desnudo durante el sexo tántrico y la mayoría de las posiciones se pueden realizar con y sin ropa, pues la intimidad no solo se relaciona con la desnudez, sino con la cercanía de los cuerpos.

Encontrar un buen lugar

Facebook Twitter Linkedin

La disposición para experimentar y probar sin juicios es clave para arrancar. Foto: iStock

El entorno juega un papel clave en el sexo tántrico. Lo mejor es que se realice en un entorno relajante con una temperatura agradable y adaptado para tal fin. Disponer de un espacio relajante, con velas de olor, música y luz baja puede ser una alternativa.

Siga leyendo: (Por qué las mujeres tienen menos orgasmos que los hombres, y esto cómo puede cambiar)

Priorizar la respiración

Isabel López Schugt, conocida como Astiko, experta en Tantra y Consciencia Emocional y Sexual explica que la respiración y el midfulness son claves para tener mejor sexo.



"La respiración lenta, profunda y expandida por todo el cuerpo facilita la relajación y la presencia y aumenta la sensibilidad", dijo a la revista 'Elle'.

La experta recomienda hacer el trabajo mental para mantenerse presentes y en el cuerpo durante el encuentro.



"Siente tu respiración y todas las sensaciones que suceden en él. ¿Me expanden? ¿Me contraen? ¿Me acelero y pierdo la sensibilidad y la conexión en favor de la excitación y del orgasmo? Cuando me doy cuenta de que tenso mucho el diafragma o el cuerpo buscando la liberación o la sensación del orgasmo, me relajo y amplío la respiración, vuelvo a sentir el cuerpo en el presente, siento y me suavizo para fundirme con el cuerpo del otro…", detalla.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Siga leyendo en EL TIEMPO