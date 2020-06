El papel del activismo social en tiempos de pandemia

Cinco referentes de Argentina, Colombia, Chile, Perú y México, reconocidos en sus países por su protagonismo social, se reunirán en vivo el próximo sábado 6 de junio a las 3:00 p. m., para dialogar sobre el papel de los activismos en tiempos de pandemia. La convocatoria es de la empresa brasileña de productos de belleza y cuidado personal.Natura.



Equidad y no violencia, feminismo e inclusión, crítica social, clima y diversidad, serán algunos de los temas que abordará el nuevo #NaturaDiálogos, como un movimiento de activismo social en el contexto de covid-19, que invita a realizar #ManifestAcciones.



Olga Bocanegra, Gerente de Asuntos Corporativos de Natura Colombia, asegura que “queremos que el tapabocas las cuide, pero no las calle. Por eso convocamos a personalidades fuertes, con propuestas humanas y muy disruptivas, para provocar reflexiones potentes que motiven a las personas a ponerse en acción. Vamos a hacer #ManifestAcciones”.



Será la primera edición 2020 de #NaturaDiálogos, un exitoso formato que tuvo 17 ediciones en 2019, en una dinámica de encuentros presenciales en Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Perú y México. Por primera vez, en el contexto de aislamiento preventivo, se realiza en simultánea en 5 países, buscando un cruce de mayor riqueza intercultural de voces y miradas. A través de Facebook Natura.



Una marca de belleza puede hacer mucho por el mundo si asume radicalmente su vocación de transformación de la sociedad y el planeta. Por eso Natura hace un llamado para que "a pesar del contexto no nos detengamos en el propósito de construir un mundo más bonito, justo y equilibrado".

5 activistas, 5 geografías, un solo diálogo

Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN. Foto: Redes sociales

1. Brigitte Baptiste es bióloga, experta en temas ambientales y biodiversidad, y es la primera rectora trans de una universidad en Colombia. Investigadora científica y activista incansable por el clima, la diversidad y la inclusión de las minorías.

Miss Bolivia, cantante, compositor, DJ argentina y activista feminista Foto: Guido Adler

2. Miss Bolivia, como se la conoce a Paz Ferreyra, es una reconocida cantante, compositora y DJ argentina, que fusiona en su arte estilos como cumbia, hip hop, dance y reggae. Sus letras, con temáticas sobre feminismo, lucha y protesta social, calaron en la cultura nacional llegando al corazón de cientos de jóvenes y adultos.

Caiozzama es un artista urbano y activista de la crítica social. Foto: Marcela González

3. Claudio Caiozzi, conocido en Chile como “Caiozzama” es un artista plástico chileno. Dice que “la calle se transformó en el lienzo de los que quieren decir algo”, y utiliza el espacio público para plasmar a través de graffitis sus observaciones del mundo y la realidad social, económica y política, entre otros temas.

Mare Advertencia Lirika. rapera zapoteca y activista feminista y migrante. Foto: Redes sociales

4. Mare Advertencia Lirika es una cantante mexicana, activista social y feminista, de origen zapoteca. A través del rap y otros ritmos musicales hace protesta social. Sus versos hablan sobre temas de género, derechos indígenas y la situación política y social de México.

Marlene Morelo, abogada Foto: Santos Perú

5. Marlene Morelo, activista por la equidad de género y la prevención de las violencias.

Co-fundadora de GenderLab, laboratorio de innovación en género y diversidad que trabaja para crear una real igualdad de oportunidades en las organizaciones y prevenir el hostigamiento sexual laboral. Es magíster en género, política, docente Universitaria, blogger y speaker.



El Espacio #NaturaDiálogos estará curado, coordinado y moderado por Carola Birgin, host de la edición 2019 del Festival. Más de Natura en Argentina. Carola Birgin es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y trabaja como periodista gráfica multitasking desde 1997. Es editora en el diario La Nación y forma parte del equipo organizador de Tedxriodelaplata.

