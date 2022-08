Sin importar el largo del cabello, hay un problema que aqueja a la mayoría: las puntas abiertas, que hacen que el pelo se vea dañado, apagado y descuidado. Por eso, acabar con ellas y lucir una melena bonita y saludable es el sueño de muchas.



La peluquera española María José Llata le contó a Europa Press sus mejores consejos para prevenir y eliminar esta pesadilla.

1. Cortar sin miedo

La peluquera María Jóse Llata dice que no cortar las puntas no tiene relación con el crecimiento del cabello. Foto: pexels

Esto es algo fundamental. Si hace mucho que no pasamos por la peluquería para cortarnos las puntas, podemos provocar que el pelo se acabe estropeando y sea necesario cortar por lo sano.



"Pese a lo que mucha gente cree, cortar las puntas no hace que el pelo crezca más rápido, pero sí más sano. Si no lo hacemos y no lo cuidamos, con el tiempo las puntas se estropean y se quiebran", afirma la experta.



Así que visitar al peluquero y cortar unos centímetros dará un resultado inmediato y más sostenible en el tiempo, que recuperar el daño ya causado.



No es necesario hacer un gran corte, pero sí cortar las puntas con cierta regularidad. Esto se puede hacer sin afectar de forma considerable el largo.

2. Usar protectores de calor

Los protectores de calor deben usarse antes de planchar, secar o rizar el cabello. Foto: Pexels

Las planchas, pinzas y secadores son un paso obligatorio en la rutina de muchas para estilizar su melena, pero las altas temperaturas son responsables en gran medida del daño en las puntas.



"Si tenemos las puntas abiertas, deberíamos tratar con cuidado nuestro pelo. Nada de planchas, ni estirones y sí mucha protección recurriendo a un spray protector del calor para el secado y mucho acondicionador. Otra opción es añadir mascarillas para que el pelo esté suave y no se enrede fácilmente. En las puntas, aplica aceite capilar, sérum o cremas para nutrir con intensidad", indica la peluquera.

3. Hidratar con aceites

Los aceites de coco y de argán son los más populares para hidratar el cabello. Foto: Pixabay

Los aceites capilares son altamente nutritivos e ideales para mantener las puntas hidratadas. Los expertos recomiendan sobre todo los aceites de coco y argán por su alto contenido en activos reparadores.



El aceite de coco en particular, debido a su bajo peso molecular, ya que contiene ácido láurico, consigue alcanzar las capas más profundas de la fibra capilar, de ahí su eficacia a la hora de reparar las puntas abiertas.



Con estos tres sencillos consejos logrará tener un pelo más sano, fuerte y bonito diciéndole adiós a las puntas abiertas que son fáciles de eliminar y prevenir siguiendo esta máxima: sanear, proteger e hidratar.



