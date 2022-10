Salir del sufrimiento, lograr el éxito personal y profesional, garantizar el bienestar físico y mental son algunos de los objetivos de vida más frecuentes, pero parece que para algunas personas resulta más fácil alcanzarlos. ¿Es cuestión de motivación o de suerte?



Para Merce Villegas, coach de vida y conferencista, el secreto está en su capacidad para atraer los milagros.



Cuando empezamos a soltar y a fluir con la vida empiezan a fluir los milagros de forma natural y no vienen de ninguna ideología, sino que es un cambio de percepción, FACEBOOK

"Creo que en el amor es dónde está la solución a todos nuestros problemas", afirma la bloguera, que dará una charla sobre cómo hacer realidad esos milagros el próximo 22 de octubre en Bogotá.



En su taller, Villegas combina técnicas de comunicación, programación neolingüística, espiritualidad y meditación para lograr grandes cambios. Uno de los mantras que guían su vida expone “tú no eres tus circunstancias, eres tus elecciones y decisiones”.



Por eso, creó su curso de Milagros, al que describe como "un mapa para salir del sufrimiento y quitarle poder a todo lo que hace daño para darle a la vida un nivel de conciencia extraordinario. Es una guía universal de conexión espiritual que ha inspirado a grandes maestros de la humanidad y sanado la vida de millones de personas".

¿Los milagros dependen de la religión?

La conferencista asegura que la filosofía universal de amor, que atrae los milagros, no se trata de dogma ni religiones, sino de ese poder que habita en el interior de cada persona.



"Es más común la palabra miedo que milagro, pero cuando vivimos en el amor liberamos las preocupaciones, soltamos esa ansiedad por las cosas que no van a suceder. Cuando empezamos a soltar y a fluir con la vida empiezan a fluir los milagros de forma natural y no vienen de ninguna ideología, sino que es un cambio de percepción, interpretar de manera diferente lo que sientes y soltárselo a esa gran conciencia universal", asegura.



Sin embargo, la coach de vida comprende lo difícil que resulta adoptar estas creencias y revelarse ante los pensamientos tradicionales que se nos han impuesto.



"Un día pensé que lo tenía todo y me sentía vacía. Uno cree que tiene todo lo que el mundo externo pide y me di cuenta de que la felicidad no estaba allí. Caí en una profunda depresión y había algo más que era un llamado a encontrar dentro de mí esa paz. El curso de milagros me encontró y comencé a confiar. Cuando cambié, cambió todo externamente con mis hijos, con mi esposo. Yo lo viví", cuenta.



Al día de hoy, Villegas ha dictado este taller a más de 8 mil personas en 30 países del mundo y supera los 120 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte sus aprendizajes abiertamente.

El sábado 22 de octubre será el turno de Bogotá, en el Hall 74. Allí desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche se vivirá una experiencia completa que se enfocará en cuatro momentos:



1. El gran despertar. Al que define como "la unidad con Dios, con el amor, un viaje de la mente al corazón que es un viaje a la paz interior".



2. El amor y el autoperdón, que consiste en liberar el pasado para escribir una nueva historia.



3. Las relaciones: de pareja, como madre, hijas, amigos o amigos.



4. El manejo de nuestros pensamientos, en el que explicará de forma práctica cómo poder soltar y confiar.



"El beneficio más grande es encontrar la paz interior. Cuando la encontramos lo demás nos encuentra, pero a nosotros nos enseñaron al revés, encuentra el carro, la casa, los hijos y entonces llegarás a ese punto, pero no, tú ya tienes ese valor en tu interior", concluye.



