Vivimos en una época de incertidumbre. Los motivos no son pocos, coyunturas como la pandemia del covid 19, el proceso electoral por el que atraviesa el país, e incluso eventos internacionales como la invasión de Rusia a Ucrania, que, además del drama humanitario empieza a dejar amplios efectos económicos que se expanden en un mundo interconectado, son fuente de preocupación, conflictos personales y emocionales.



En este contexto social se hace incluso más difícil poder lograr los objetivos que las personas se plantean porque, aunque el deseo de superación y de cumplir metas puede ser un excelente motivador en la vida, también suele ser una gran fuente de frustración cuando estas no se cumplen.



(Le puede interesar: ‘Las personas pueden generar el músculo de la felicidad’)

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Buelvas, escritor y coach experto en desarrollo personal y empresarial. Foto: Cortesía

Ante este panorama, expertos como Carlos Buelvas, coach especializado en desarrollo personal y empresarial, recomiendan incorporar herramientas para encontrar en los obstáculos nuevas oportunidades, sin desfallecer en el intento.



Buelvas es el autor de De la sima a la cima, un libro en el que reúne una guía práctica de acompañamiento con estrategias para salir del estancamiento, recuperar el foco y encontrar el verdadero propósito de vida, hablamos con él sobre por qué las personas no alcanzan lo que se proponen y cuál es su propuesta para revertir esta situación.

¿Cuál cree que es el principal obstáculo para realizar las metas?

La mayoría de las personas no consigue lo que quiere, primero porque no saben exactamente qué es. Ese es el primer detonante que hace que la gente no lo logre, cuando comenzamos algo cualquier cosa nos desenfoca, cualquier elemento brillante, como llaman en el coaching, nos ilumina y nos desvía del camino. Muchas personas se mueren sin siquiera saber cuál es su propósito de vida y es porque el mismo sistema nos va llevando, como en rebaño, a estudiar, a la universidad, a un trabajo, a una jubilación y muchas de esas cosas ya no funcionan, ya no están adaptadas a esta economía que estamos viviendo.

(También: Cómo identificar a "personas tóxicas" y evitar que nos destruyan la vida)

¿En un panorama tan complejo como el que vivimos cómo conseguirlo?

Lo primero es reconocer el estado actual. Una de las estrategias que se emplean para esto es estudiar las ocho áreas más importantes de la vida (ocio, desarrollo personal, profesión, familia, amor, dinero, salud y amigos) con herramientas como la rueda de la vida. A través de una conversación, de preguntas y respuestas, se va identificando en qué punto está la persona en cada una de ellas. Una vez reconoce dónde está en cada área, debe aprender a conocer qué es lo que le gusta, cuáles son sus fortalezas y sus oportunidades, y ese conocimiento hace que enmarque con mayor facilidad sus metas. Son herramientas que ayudan a identificarlas claramente.

¿Por qué desaprender, el merecimiento y la manifestación juegan un papel clave en el proceso de conseguir los propósitos?

Son muy importantes. Por ejemplo, la pandemia ha hecho más evidente la parte de desaprender. Veníamos acostumbrados a trabajar físicamente, tuvimos que desaprender el trabajar en una oficina para aprender a hacerlo desde casas.



Desaprender es sacar lo que no sirve y poder introducirle a la mente información nueva, positiva, actual. Por otra parte, el poder del merecimiento tiene que ver mucho con que una persona, por ejemplo, se quiere ganar un millón de dólares, pero su subconsciente, según los patrones y enseñanzas de su familia, le dice que es algo que está fuera de su alcance. El subconsciente, que es el que manda, así la persona tenga la oportunidad en frente, va a hacer que no la vea. La gente se pregunta por qué a otros les va tan bien y todo se les da tan fácil, es porque esa es la programación que tuvieron. Pero si yo reconozco el problema puedo obtener rápidamente una solución.

(Además: Jóvenes, protagonistas en la Cumbre de Líderes por la Equidad de Género)

¿Y la manifestación?

Lo otro es el poder de la manifestación. Una vez una persona reconoce que sabe y que puede valorar el poder del merecimiento la preguntas es: ahora qué hago. La ley de atracción no implica que vaya a pedir las cosas y de inmediato se van a dar. La persona debe hacer un trabajo, pero, al igual que en el tema del merecimiento, en la manifestación debe asumir que lo que quiere ya lo tiene, así no lo tenga. Por ejemplo, cuando quiere un carro dice lo necesito, pero el mensaje que le esta dando a la mente es ‘necesito’, si lo necesita no lo tiene y si no lo tiene entonces está hablando desde la escasez. La escasez trae escasez, todo eso lo tenemos en el subconsciente, eso hace que la gente no manifieste lo que quiere y se ponga bloqueos.

¿Cuál es el mensaje de ‘De la sima a la cima’?

Facebook Twitter Linkedin

‘De la sima a la cima’, Carlos Buelvas. Foto: Cortesía

El libro es una guía práctica en la que el lector puede ver desde mi experiencia muchas acciones que van a permitir, primero que todo, saber en qué punto está, qué recursos tiene, cuáles son sus talentos, sus dones, dónde está trabajando, si le gusta lo que está haciendo o no, cómo están las finanzas, el entorno, la familia, cómo está profesionalmente, cómo está en el amor, eso es lo primero que va a enseñar el libro, dónde está. Y lo va a llevar hacia su meta.

(Le recomendamos: A tan solo tres metros)

¿Cómo surgió?

Es una idea que se me ocurrió a los 22 años, pero fue hasta los 38, cuando estaba pasando por una situación interna complicada, que un gran amigo me dijo ‘tu estás en una sima –un pozo profundo– y ahora tienes que ir a una cima’, en ese momento pensé ese el nombre del libro que siempre dije que iba a escribir. En la primera parte muestro que mi vida fue al revés, desde los 15 años estuve viviendo situaciones que uno puede pensar que vive la gente adulta. Me tuve que casar porque mi novia estaba embarazada, ese niño murió, además de otros eventos como un accidente terrible que nos cambio el rumbo a todos en la familia y con eso vinieron situaciones económicas difíciles, tuve que vivir estas experiencias siendo tan joven, pero dije esto tiene su razón de ser, tengo que enseñarle a la gente cómo superé esos obstáculos, cómo los transformé en oportunidades.



REDACCIÓN VIDA DE HOY

Lea también

Yoga Facial: Pasos para realizar esta práctica y mejorar la piel

Moda 'Made in Spain': una potencia para la industria