La pandemia no nos ha quitado poder de decisión / De tu lado con Álex

Una vez más, en estos momentos recurro a la sabiduría de Viktor Frankl, brillante neurólogo y psiquiatra, fundador de la logoterapia, sobreviviente del Holocausto y autor de El hombre en busca de sentido, un libro que todos deberíamos leer en cualquier momento de nuestras vidas.



En este, Frankl hace un profundo análisis sobre por qué ciertas personas tuvieron suficiente tenacidad emocional y psicológica para sobrevivir a las atrocidades de los campos de concentración y otras no.

Una de las muchas y valiosas conclusiones de este libro es que “a un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la elección de su propio camino”.



No es posible comparar la situación que el mundo entero está presenciando con la de los prisioneros del Holocausto (no estamos encarcelados en condiciones inhumanas, ni siendo asesinados a sangre fría, ni extinguidos violentamente como raza), pero sí creo que podemos aprender muchísimo de las lecciones de los sobrevivientes.



Frankl dijo: “Cuando ya no tenemos la opción de controlar una situación, estamos retados a cambiarnos a nosotros mismos”.



Muchos estábamos tan acostumbrados a creer falsamente que tenemos el control de nuestras vidas, que esta crisis mundial y este encierro forzoso nos han tocado nuestras fibras más sensibles, causándonos angustia y pánico, mucho más allá de la preocupación por nuestra salud.



Algunos tratan equivocadamente de retomar el control, dando órdenes a quienes los rodean, obligándolos a actuar, a pensar y a vivir esta experiencia como ellos lo consideran apropiado. Intentan dominar a sus parejas y a sus hijos, y atacan a cualquiera que, mostrando un pensamiento remotamente distinto, se les atraviese en las redes sociales.



Hay muchas lecciones evidentes que nos está dando esta pandemia; una de las más contundentes es que no podemos controlar absolutamente nada por fuera de nosotros. Y en contravía de lo que muchos pueden estar sintiendo, esto no nos convierte en víctimas. Por el contrario, nos vuelve protagonistas de nuestras decisiones y reacciones.



El entorno no se va a ajustar a lo que nosotros consideramos es correcto ni apropiado, por más que gritemos, lloremos o maldigamos. Pero sí podemos decidir cómo reaccionar ante la situación.



Seguimos teniendo control sobre si renegamos o agradecemos. Si aprendemos o nos quejamos. Si ayudamos al prójimo o nos dejamos absorber por el egoísmo. Si tratamos a las otras personas y a nosotros mismos con compasión o con mezquindad. Si salimos de esto convertidos en mejores seres humanos, listos para enfrentar lo que venga, o si nos achicamos ante los retos que se nos vienen encima. La decisión es ¡solo nuestra!



ALEXANDRA PUMAREJO - @detuladoconalex

Para EL TIEMPO