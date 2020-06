¡Basta de aceptar lo que no puedo cambiar! / De tu lado con Álex

Hay una famosa oración, conocida como plegaria de la serenidad, que dice: “Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia”.



Esta oración tuvo tanta acogida, que en los años cuarenta fue elegida como la plegaria oficial de Alcohólicos Anónimos. Su popularidad es tal que se ha usado en infinidad de canciones, poemas, sermones e, incluso, epitafios.



Es una plegaria que inspira calma en momentos de caos y llama a la aceptación de una manera muy zen, la cual por lo general comparto. Sin embargo, lo que hoy sucede en el mundo me ha dado una perspectiva muy distinta con respecto a esa preciosa oración. Creo que con todo lo que está pasando, de alguna manera ya nos aburrimos de aceptar lo que no podemos cambiar... ¡ahora estamos listos y con ganas de cambiar aquello que no podemos aceptar más!



Ya no se vale quedarse en las barreras criticando lo que anda mal en la política, en las gestiones administrativas o en la justicia. Sin duda estamos aburridos de aceptar las inequidades sociales a todo nivel. Creo que, aunque en un principio las protestas mundiales se originaron por la muerte de George Floyd, hoy reflejan el principio del final de la tolerancia de cualquier acto violento o injusto contra un ser humano, los animales e incluso el medioambiente.



Nos hemos quedado en la ‘aceptación’ por demasiado tiempo. ¡Es el momento de cambiar lo que no aceptamos! Esto no solo implica salir a las calles a protestar cuando haya un movimiento masivo que lo requiera, también se trata de cambiar nuestra manera de vivir el día a día.



Todos conocemos de cerca causas y hechos que ya consideramos statu quo y, aunque no estamos de acuerdo, pensamos erróneamente que hay que aceptarlos. Nos hemos vuelto complacientes ante las injusticias a todo nivel. Hasta que no afecten nuestra integridad, nuestra salud o nuestro bolsillo, siempre será más fácil decir: ‘Así ha sido desde siempre y así seguirá siendo’.



Aprovechemos la inspiración que nos han dado millones de personas. Ellos decidieron generar los cambios que quieren ver, en lugar de sentarse frente a una pantalla para criticar lo que los demás hacen mal.



La pregunta más específica a la famosa oración, tanto para ustedes como para mí, es: ¿estoy aceptando lo que no puedo cambiar o simplemente estoy aceptando lo que me da pereza o miedo cambiar?



ALEXANDRA PUMAREJO

@detuladoconalex

EL TIEMPO