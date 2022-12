Olga Nidia Ortiz pasaba un momento económico complicado en Dabeiba, Antioquia, un municipio especialmente golpeado por la violencia. Y, de pronto, tuvo la idea: cogió una cuchilla y desbarató con cuidado el vestido de una de sus pequeñas hijas. Prestó más atención a su experimento que a cualquier clase de costura. Luego intentó rehacer lo deshecho. Copió lo mismo con otro pedazo de tela y… le quedó un vestido nuevo. Sin saberlo, daba la primera puntada al emprendimiento del que hoy vive con su familia y en el que ya ayuda su hija Kelly Johana Zapata.

Kelly es una de las chicas beneficiadas con las becas de la Fundación BBVA (a través de Bancamía, su entidad en Colombia), que ahora cumple quince años. Durante este tiempo ha atendido a más de seis millones de emprendedores en América Latina. En este caso no solo ofreció un microcrédito a la madre, sino también ha hecho posible que la hija estudie Diseño, Gestión de Moda y Textil.

Facebook Twitter Linkedin

Olga Nidia Ortiz Foto: © Casa de S.M. el Rey

Estas dos mujeres participaron en el acto de celebración del aniversario en Madrid, donde se estrenó el documental Después de la lluvia, que cuenta su historia y la de otras dos familias que son ejemplo de superación.



“Todavía no encontramos respuesta a por qué les arrebataron a tantas personas el derecho a crecer; no hay una explicación que justifique el dolor que sufrió mi pueblo”, explica Ortiz a EL TIEMPO. “Sin embargo, gracias a diferentes proyectos hemos trabajado en reconstruirnos, podemos pensar en un futuro mejor y recuperar la tranquilidad que nos robó la vida”.



No ha sido un camino fácil. “Hace aproximadamente dos años nos sorprendió una avalancha que afectó a todos los locales y sufrimos pérdidas significativas”, cuenta Osorio. “Pero como dice el dicho: no hay mal que por bien no venga, y en ese momento nos tocó reinventarnos. Gracias a eso tuve la oportunidad de ampliar mi negocio, conseguí maquinaria y recibí un préstamo que me permitió reubicarme y fortalecer mi negocio. Hoy tengo un lugar más cómodo y más amplio”.



Y, además, ha expandido su oferta con un servicio de celebraciones para quinceañeras de la zona y sus alrededores. “El proyecto nació de una necesidad que se presentó en mi comunidad de un grupo de niñas víctimas del conflicto, hijas de madres cabezas de hogar que por motivos de economía no podían organizar la celebración de esa fecha importante”, cuenta. Ofrecen precios cómodos y llegan a lugares donde nunca se había festejado la ocasión, como a donde viven grupos indígenas y de desmovilizados por el conflicto armado. “Nos sentimos felices de tener este proyecto que beneficia a tantas personas en mi comunidad”, cuenta.

Más ejemplos colombianos



Facebook Twitter Linkedin

Kelly Johana Zapata Foto: © Casa de S.M. el Rey

Otras dos familias colombianas fueron escogidas para aparecer en el documental, dirigido por Ofelia de Pablo y Javier Zurita, reconocidos fotógrafos y periodistas cuyo trabajo se enfoca hacia los derechos humanos y la conservación de la naturaleza. Se trata de los Correa Vega y los Buitrago.



Blanca Yaneth Vega era maltratada por su pareja, el padre de su hija. Fue ella precisamente quien la animó a tomar la decisión de huir de ese ambiente durante la pandemia. Ahora viven solas en un municipio cercano a Cúcuta, donde la madre se dedica a la venta de empanadas y helados. Belkys Xiomara, por su parte, es beneficiaria de la Beca Transformando Realidades y estudia Pedagogía Infantil, con el fin de ayudar a niños que vivan situaciones complicadas como las que ella atravesó.



Luis Antonio Buitrago es agricultor y ganadero en La Unión, Antioquia. En ese ambiente crio a su hija Alejandra, que vio todos los trances por los que pasaban en la zona cuando los animales se enfermaban. Ahora, becada, estudia Veterinaria con un desempeño académico magnífico. “Quería devolver este regalo que me hizo mi padre. Él me ha enseñado todo lo que sé del campo, a amar la tierra, el regalo de la naturaleza”, cuenta. “Cuando acabe mis estudios quiero volver a mi tierra, a quedarme en la vereda para ayudar”, asegura Alejandra.

Un acto y quince años



Los quince años de la Fundación Microfinanzas se celebraron el 20 de diciembre en un acto al que acudieron la reina Letizia de España; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, y el presidente del BBVA, Carlos Torres, entre otras personalidades.



Se trataron temas como los retos de llevar la digitalización, el empoderamiento de la mujer y la sostenibilidad hasta las personas más vulnerables, dentro de la idea de que la educación es un motor clave para el desarrollo.



En el acto, donde los presentes observaron el documental, también intervinieron Olga Nidia y Kelly, que contaron cómo ahora tienen esperanza y ven que después de la lluvia viene la calma.



JUANITA SAMPER OSPINA

Especial para EL TIEMPO