Colombianas están aplazando su maternidad para avanzar en sus carreras

Aunque no debería serlo, la maternidad se está convirtiendo en un obstáculo para el éxito profesional y económico de las mujeres en Colombia.

Ese fue uno de los hallazgos de una encuesta realizada por Invamer, apoyada por Ferring Pharmaceuticals y Llorente y Cuenca, que señala que el 62 por ciento de las mujeres consultadas aplazaría la decisión de tener hijos, en primer lugar, por su situación económica y/o falta de recursos (32 %); su carrera y desarrollo profesional (27 %); o por su poca estabilidad emocional (16 %), entre otros.



Incluso, esa encuesta revela que la maternidad no es precisamente una prioridad en la vida de las mujeres consultadas. Desarrollarse profesionalmente, viajar y continuar estudiando encabezan esa lista, seguido de casarse y, en último lugar, tener hijos.



Según Vincent Payet, gerente general de Ferring en Colombia, “corroboramos que la maternidad está asociada con una pérdida de territorio en el ámbito laboral y existen preocupaciones relacionadas con la crianza, pues consideran que no hay un entorno social adecuado”, indicó.

Ese miedo de las mujeres, de que la maternidad va en contravía de su desarrollo profesional, está también soportado en cifras. De acuerdo con unos cálculos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), publicados en un estudio sobre la economía del cuidado del año pasado, las madres con niños menores de cinco años tienen una tasa de empleo más baja que la de los padres, los hombres que no lo son y las mujeres que no tienen hijos.



Por eso, el 72 de las mujeres encuestadas respondió que prefería tener hijos entre los 30 y 35 años. Y las principales razones a eso tienen que ver con que a esas edades ya habrían terminado sus estudios, y tendrían una estabilidad económica y laboral.

¿Tener o no tener hijos?

Si bien el 49 por ciento de las mujeres entre los 20 y 35 años de las ciudades del estudio (Bogotá, Medellín y Cali) dijeron que sí querían tener hijos, llama la atención que un 38 por ciento dijo que no y un 14 por ciento aún no sabe.



Para las que dieron una respuesta negativa, los principales motivos que las llevan a no tener hijos tiene que ver con que no está en sus planes (35 %), las condiciones no son favorables (19 %), por un acuerdo con su pareja (12 %) o porque no se siente en las condiciones de tener hijos (11 %).



Eso sí, para las que quieren tener hijos, el 66 por ciento respondió que estaría dispuesta a usar tecnologías o tratamientos de expertos que le ayuden a planear su maternidad en el futuro, el 30 por ciento dijo que no estaría dispuesta y el 4 por ciento no sabe.



Información de la encuesta:



La Investigación de campo (cuantitativa y los focus groups) fueron realizados por Invamer, para Ferring Pharmaceuticals. Los resultados están basados en la información recabada de: cuatro grupos focales realizados en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, donde se entrevistaron un total de 28 mujeres jóvenes profesionales, entre los 20 y 35 años; un grupo focal realizado en la ciudad de Bogotá, donde se entrevistaron en total 7 mujeres madres profesionales, entre los 45 y 55 años y una encuesta a un total de 137 mujeres profesionales entre 20 y 35 años, en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.



• El análisis del entorno digital y mediático fue realizado por Llorente y Cuenca para Ferring Pharmaceuticals. Los resultados están basados en la información recabada de: un análisis de 150.000 expresiones online; test con más de 1.200 respuestas y un análisis de 1.600 noticias entre octubre de 2018 y marzo de 2019.