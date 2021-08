Colombiana crea videojuego para estudio psicológico de menores

La cucuteña Ariadna Vanessa Ontiveros diseñó el videojuego PCMIA, como instrumento de evaluación psicológica, a través del cual logra obtener datos sobre inteligencia emocional, proyecto de vida, habilidades sociales, rasgos de la personalidad y objetivos motivacionales, de niños y adolescentes.



Según la autora del videojuego "PCMIA posee un bajo índice de predisposición y dominancia; simplifica procesos y su aplicación es rápida y práctica, funciona como un desinhibidor, ya que la persona puede expresarse con mayor sinceridad y fluidez sin notarlo".

Ontiveros asegura que su afición por la tecnología y la educación, junto a su creatividad, le permitieron dar forma a su proyecto de grado desde que cursaba tercer semestre.



“Mi interés por querer hacer algo diferente comenzó porque me di cuenta del constante rechazo de las personas a responder test, escalas, cuestionarios e inventarios psicológicos, en especial por parte de los niños y adolescentes -dice Ontiveros-. Eso me llevó a idear la forma de acercarme a ellos precisamente por medio de un videojuego”.



El diario laopinion.com.co reporta que "tardó cerca de tres años en diseñar el prototipo. El primer año fue la estructuración psicológica y el funcionamiento base del juego; el segundo año fue para el desarrollo del juego, programación, diseño de escenarios, personajes, entre otros, y en el tercer año se realizaron las pruebas piloto para verificar la efectividad del juego, validarlo, y resultó ser un éxito".



Contó con la ayuda de un equipo externo de profesionales: psicólogos, una trabajadora social, una ingeniera industrial y un desarrollador de videojuegos, para crear a PCMIA.



Los pilotos de validación los realizó durante año con los alumnos del Colegio Sagrado Corazón , desde primero hasta once grado. El otro, lo hizo en el Colegio Salesiano.



“Fueron experiencias impresionantes. El juego se convirtió en una herramienta de trabajo para los sicopedagogos, quienes deben atender a decenas de estudiantes todos los días”, dice Ontiveros.



“Desde hace seis años me involucré con el mundo interactivo y después de ingresar a la Universidad Simón Bolívar a estudiar Psicología, siempre ha estado presente en todos mis trabajos y presentaciones”.

