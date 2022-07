Feliza es el nombre de la colección resultante de un proyecto de memoria cultural que el diseñador Diego Guarnizo realizó, apoyado por el Ministerio de Cultura e Inexmoda, con las mujeres platoneras del Pacífico.

​

"Las platoneras son similares a las palanqueras de Bolívar, pero en este caso son mujeres que salen muy temprano de sus hogares con sus esposos pescadores y ellas recogen los mariscos, los arreglan con hierbas e incluso los ahúman y los venden sobre unos platones en la plaza de mercado, ahí su nombre", explica Guarnizo.



El martes 26 de julio, a las 9 p. m., 10 de ellas, se subirán a la pasarela de Colombiamoda para desfilar las prendas resultantes del proceso de acompañamiento y desarrollo conjunto.



Siga leyendo: 'Mujeres cambiando la moda': un impulso al emprendimiento femenino

Una de ellas es la lideresa de las plataneras de la plaza de mercado de Pueblo Nuevo, uno de los barrios más golpeados por la violencia urbana en Buenaventura.



En dicha plaza de mercado se hizo una sesión fotográfica para la colección y, los colores y estampados de Feliza se mezclarán con la variedad propia del lugar, pues Guarnizo les regaló los diseños de las telas para que hagan sus uniformes.



Además: ¿Por qué se celebra el Día Internacional de la mujer afrodescendiente?



“Feliza quiere abrirles las puertas a su esperanza y llevarlas a Medellín para que sean las embajadoras del Pacífico y conozcan de primera mano el mundo de la moda Nacional y encuentren nuevas posibilidades de trabajo a través de su conocimiento del territorio y su generosidad cultural. Quiero que vean que pasando el puente hay un mundo enorme que las espera”, expresa el diseñador.

Un desarrollo profundo

Gracias al trabajo que por años ha adelantado con comunidades artesanas de todos los rincones del país, Diego Guarnizo tiene claro que el trabajo que se adelanta con ellos no debe ser superficial. Por eso, cuando tuvo la oportunidad de coincidir con la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, acordaron que el proyecto sería integral.



"Sabíamos que queríamos que fuera una investigación profunda y montamos un proyecto en el que la moda es un vehículo de pervivencia cultural y que defienda eso perdido u olvidado. Queremos que esta moda que construye, arma socialmente y mueve economía entre los colombianos sea un ente cultural también, como lo es la música, las artes plásticas", sostiene el diseñador.



Para lograr un impacto duradero, también se comprometieron con la capacitación de tres diseñadores afro y una indígena, quienes tendrán la posibilidad de ver en pasarela un producto resultante de su mentoría.



Le puede interesar: La pasarela Alma regresa a Colombiamoda con su mensaje de autocuidado

A esto se le suma un video-documental dirigido por Sole Olarte, fotografías de campaña y un look book de la colección dirigidas por el fotógrafo Gustavo Martínez, en los paisajes inéditos culturales y turísticos del Pacífico y en los consejos comunitarios de las comunidades negras.



Feliza también tiene su propia banda sonora y cuenta con piezas únicas inspiradas en el territorio, narradas con voces e instrumentos que heredan historias “para no olvidar”. Este proyecto es realizado por el grupo de jóvenes afro, Buluka.

La materialización de una mujer fuerte y con esperanza

Facebook Twitter Linkedin

"El olvido y negar la visibilización es lo que para mí es una apropiación. Todas las artesanas tienen nombre propio y directorio para que todos tengan acceso a sus datos", dice Diego Guarnizo. Foto: Cortesía Diego Guarnizo

"Cuando llegué a Buenaventura para desfilar con mi colección Herbario, conocí sobre el Viche, me metí en la zona rural, conocí a estas matronas y mucho de la historia ancestral de la bebida. Cuando estaba comiendo caña una señora me contó su historia, que en su casa había muchas tragedias y mucha angustia, y su mamá le puso Feliza para que por lo menos la palabra felicidad existiera en la casa, y cuando estábamos buscando el nombre con esta felicidad de colección lo recordé", recuerda el diseñador Guarnizo.



Después de empaparse con las experiencias de vida de estas mujeres y de conocer sus historias de vida de primera mano, al reconocido modisto no le quedó más remedio que traducir su fuerza, su empuje y su esperanza al que ha sido su lenguaje natural por más de 30 años: la moda.



Según explica sobre las 85 piezas que componen la colección, la gama de colores "es como el Pacífico tiene azules lluviosos y colores oscuros mezclados con tonos vibrantes como rojos, rosados y verdes".



Además: México reclama a empresa Shein por apropiación de diseño mayaY a esto se le suma lo que ha caracterizado su propuesta en la moda nacional: las artesanías.

Facebook Twitter Linkedin

Los colores vivos representan el empuje y energía de las mujeres 'afro' de esta región. Foto: Cortesía Diego Guarnizo

"La colección tiene como ingredientes lo artesanal, con chaquiras de la comunidad Emberá Chamí que ha sido desplazada del Pacífico hasta Pereira por el conflicto. Los flecos que usamos también son una analogía del cabello, debido a la importancia que tiene para las mujeres 'afro'. Entonces el fleco se puede trenzar y se puede usar como la persona quiera", asegura Guarnizo.



Los estampados también cuentan una historia, Diana Jaramillo es la diseñadora gráfica encargada de los gráficos, entre los que destacan el tucán, conocido como paletón, un ave endémica de la región. Los llamativos textos con palabras propias del Pacífico no pasan inadvertidos.



Lea acá: Beatriz Camacho y Fundación Avon, en la apertura de Colombiamoda



Con el uso de una fibra extraída del cáñamo desarrollada por Fabricato, Feliza es también un proyecto que le apuesta a la sostenibilidad ambiental.



"Yo creo que la industria de la moda colombiana todavía la estamos construyendo, es joven y cuando yo me decidí a hacer moda me cuestionaba de qué manera no hacer ropa por hacer, de llenar este planeta de más residuos, sino de qué manera hacer una moda más profunda con propósito y así he ido definiendo mi rumbo", apunta el diseñador oriundo de Villarrica, Tolima.



Guarnizo expresa con orgullo que los 50 looks que estarán en la pasarela de Colombiamoda son resultado de un trabajo colaborativo, que impacta de forma positiva en la vida de quienes hicieron parte de él y que no se quedará ahí.



"Feliza quiere contar con mucho respeto las historias de estas mujeres que salen de su casa con esperanza a buscar mariscos en el mar. Feliza quiere ser un camino largo para que la esperanza esté abierta, hoy es una mujer negra del Pacífico, pero puede ser una mujer de la Amazonía, o Caribe", concluye.



LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN VIDA

Otras noticias

- Por qué hay tantas celdas de prisiones pintadas de un rosa especial

- Machu Picchu: acceso gratuito será solo a través de agencias de viajes

- Colombiamoda arranca hoy con novedosas apuestas de sostenibilidad ambiental