Este lunes 25 de julio a las 8 de la noche, la pasarela ‘Historias hechas a mano’, del diseñador Juan Pablo Socarrás, con el apoyo de Coca-Cola, inauguró la feria Colombiamoda + Colombiatex 2022, que se desarrollará en Medellín hasta el jueves 28 de julio.



Con su colección ‘A-Mar’, Socarrás marca el tono de la que promete ser la edición con más compromiso social y ambiental de este evento, que ya se ha realizado en 32 ocasiones.



El diseñador bogotano presentó los resultados del trabajo que adelantó con mujeres indígenas artesanas de Colombia, México y Guatemala como parte de su proyecto 'Historias hechas a mano'.

La relación entre una mujer indígena colombiana y un hombre indígena maya será el centro de la pasarela 'A - Mar' de Juan Pablo Socarrás. Foto: Cortesía Historias hechas a mano.

En esta oportunidad, 400 expositores de productos como vestidos de baño, jeans, calzado, marroquinería y prendas de control participarán en el evento de moda más importante del país.



Esto representa una oportunidad para seguir impulsando a todos los actores del sector que, aunque fueron afectados por la pandemia, se han ido recuperando.



Prueba de este repunte es que, según cifras del Observatorio de Moda Inexmoda-Raddar-Sectorial, entre enero y marzo de 2022 el gasto acumulado en moda ascendió un 7.2 por ciento en comparación con el 2021, lo que se traduce en 7.1 billones de pesos.



En el evento también estarán grandes nombres de la industria nacional como Beatriz Camacho, María Elena Villamil, Diego Guarnizo y Camilo Álvarez, que se tomarán la pasarela para mostrarle al mundo que la moda puede ser sostenible sin perder calidad ni atractivo.



Y es que la sostenibilidad será el eje de una Colombiamoda que vuelve con fuerza a la presencialidad y espera a más de 20.000 visitantes en la que ha sido su sede: el Centro de Convenciones Plaza Mayor, en Medellín.



Las pasarelas estarán protagonizadas por proyectos que trascienden la estética de la moda a través de iniciativas que impactan la sociedad, la cultura y el ambiente.



Este escenario también destacará a marcas que retoman los saberes ancestrales de diferentes comunidades para dar continuidad a las tradiciones culturales y generar bienestar social en ellas.

Además, será el espacio para hacer un llamado al empoderamiento de la mujer, resaltando el liderazgo que tienen en el sistema de la moda. De igual manera, las propuestas en pasarela le apostarán a potenciar el valor de los nuevos talentos y emprendimientos.



“En Colombiamoda + Colombiatex 2022 se vivirán aquellas historias y esfuerzos que buscan convertir la moda en un vehículo para crear nuevas oportunidades en la sociedad e iniciativas de consumo de moda más amigables con el medio ambiente”, aseguró Leonor Hoyos, directora de ferias de Inexmoda.



Para no perderse las pasarelas podrá seguir la transmisión en vivo a través de los canales digitales colombiamoda.com y www.colombiatex.com y de los canales oficiales de la feria Telemedellín y Teleantioquia.

Esta será la programación de Colombiamoda 2022

Lunes 25 de julio:



- 'A- Mar', Historias hechas a mano (Pasarela inaugural)

Juan Pablo Socarrás + Coca-Cola

8:00 p.m.

ITM Fraternidad, Barrio Boston



Martes 26 de julio:



- Fundación AVON #Sumatuvoz Tejiendo luz (Pasarela de apertura)

por Beatriz Camacho

1:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Huellas

Institución Universitaria Salazar y Herrera

3:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Diseño + Talento

UPB

4:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Terra

St. Even

6:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Épica, Alcaldía de Medellín

Smeralda Swimwear

7:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- Feliza

Diego Guarnizo y el Ministerio de Cultura

9:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- The True Walkers

True + Johnnie Walker

10:00 p.m.

Puente de la 4 sur



Miércoles 27 de julio:



- Johana Bahamón + People

Segundas oportunidades

1:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Tierra de regiones

SENA

2:30, 5:30 y 6:30 p.m.

Salón Multipropósito, Plaza Mayor



- Mujeres cambiando la moda:

Infinita es infinita, Zorro gris, Acquerello, Tarpui,y Ehter Memoria Cautiva

Banco de Bogotá

3:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- Paz Consciente

Jóvenes creadores La Colegiatura

4:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Playa Paradise

Chamela

6:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-El tiempo de las Orquídeas

Arkitect y María Elena Villamil

7:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- Maluma X GEF y el Arte de los sueños

9:00 p.m.

City Hall, Club El Rodeo



Jueves 28 de julio:



- Malva x Andrés Pajón

9:00 a.m.

Galería Duque Arango



-Pasarela Colectiva Épica, Alcaldía de Medellín

Agucar, Alantac, Reset DEnim, Fou y Rosa Pistacho

1:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- Piel de Árbol

Bretaña & La Petite Mort

3:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- Natuverso

Universidad de Medellín

4:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- Pedasi

Zunilda Gutiérrez

6:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Alma + Camilo Álvarez

7:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- VIVO + Unique (Pasarela de cierre)

9:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Celebración 100 años

Colombiana y Tennis

10:00 p.m.

Centro de espectáculos La Macarena



REDACCIÓN VIDA

