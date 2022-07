Colombiamoda, el evento más importante para la industria de la moda en el país, anunció la programación para su edición 33.



Los cuatro días en los que Medellín se vestirá con sus mejores galas estarán colmados de propuestas innovadoras, disruptivas, con compromiso social y ambiental.



La pasarela de apertura #Sumatuvoz estará a cargo de Beatriz Camacho junto a AVON y la Fundación Avon.

La colección 'Resort 23' compuesta por 38 looks, celebra el ímpetu femenino y destaca a esa mujer real, sin estereotipos, una mujer libre, que piensa y decide por sí misma y que está dispuesta a alzar su voz para decirle no a las violencias contra las mujeres.



Todo esto, reflejado a través de estampados ilustrados a mano, bordados, flecos y una paleta de color con variedades de azules, verdes profundos, vinos y otros tonos tierra.



“Construimos una pasarela que va más allá de la moda con un mensaje poderoso y esperanzador. Esta colaboración me permitió ver a las excombatientes a los ojos y sentirlas como mis colegas, nos unimos para decirle NO a las violencias contra las mujeres, y poder invitar a todas las personas a sumar sus voces”, afirma la diseñadora Beatriz Camacho.



Este será el inicio contundente para una edición de Colombiamoda que busca regresar con fuerza a la presencialidad.



De acuerdo con lo anunciado, esta será la programación oficial:

Lunes 25 de julio

- A- Mar, Historias hechas a mano (Pasarela inaugural)

Juan Pablo Socarrás + Coca-Cola

8:00 p.m.

ITM Fraternidad, Barrio Boston



Martes 26 de julio

- Fundación AVON #Sumatuvoz Tejiendo luz (Pasarela de apertura)

por Beatriz Camacho

1:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Huellas

Institución Universitaria Salazar y Herrera

3:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Diseño + Talento

UPB

4:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Terra

St. Even

6:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Épica, Alcaldía de Medellín

Smeralda Swimwear

7:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- Feliza

Diego Guarnizo y el Ministerio de Cultura

9:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- The True Walkers

True + Johnnie Walker

10:00 p.m.

Puente de la 4 sur

Miércoles 27 de julio

- Johana Bahamón + People

Segundas oportunidades

1:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Tierra de regiones

SENA

2:30, 5:30 y 6:30 p.m.

Salón Multipropósito, Plaza Mayor



- Mujeres cambiando la moda:

Infinita es infinita, Zorro gris, Acquerello, Tarpui,y Ehter Memoria Cautiva

Banco de Bogotá

3:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- Paz Consciente

Jóvenes creadores La Colegiatura

4:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Playa Paradise

Chamela

6:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-El tiempo de las Orquídeas

Arkitect y María Elena Villamil

7:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- Maluma X GEF y el Arte de los sueños

9:00 p.m.

City Hall, Club El Rodeo​

Jueves 28 de julio

- Malva x Andrés Pajón

9:00 a.m.

Galería Duque Arango



-Pasarela Colectiva Épica, Alcaldía de Medellín

Agucar, Alantac, Reset DEnim, Fou y Rosa Pistacho

1:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- Piel de Árbol

Bretaña & La Petite Mort

3:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- Natuverso

Universidad de Medellín

4:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- Pedasi

Zunilda Gutiérrez

6:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Alma + Camilo Álvarez

7:30 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



- VIVO + Unique (Pasarela de cierre)

9:00 p.m.

Gran Salón, Plaza Mayor.



-Celebración 100 años

Colombiana y Tennis

10:00 p.m.

Centro de espectáculos La Macarena



