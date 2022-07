Por sus propuestas sostenibles en lo social, ambiental y cultural, cinco diseñadoras emprendedoras fueron seleccionadas por el Banco de Bogotá e Inexmoda para participar en la edición de este año de Colombiamoda, que se llevará a cabo del 26 al 28 de julio, en Medellín.



A través del programa 'Mujeres cambiando la moda', INFINITA es Infinita, Tarpui, Acquerello by Daniela Buitrago, Ether Memoria Cautiva y Zorro Gris llegarán a la plataforma más destacada de la moda nacional para compartir pasarela con los grandes del diseño colombiano, perfilándose así como el futuro de la industria.



Tras una convocatoria en la que se postularon más de 130 emprendimientos de todas las regiones del país, 55 marcas fueron seleccionadas para ingresar al programa que apoya el liderazgo femenino con temas de sostenibilidad, la gran premisa de esta edición de Colombiamoda.



Y aunque no todas estarán presentes en la feria, algunas como Manifiesta, Rebell, Lirio Morelo, Buena Hora y Del Agua a la Ciudad, contarán con un stand especial, con lo cual podrán fortalecer su posicionamiento y reconocimiento de marca, generar alianzas y relaciones con compradores relevantes del sector.



Estas marcas, en su mayoría, trabajan con materia prima proveniente de productos reciclados, cuentan con planes de cero desechos, y trabajan con madres cabeza de hogar o poblaciones vulnerables.



Para Isabel Cristina Martínez Coral, vicepresidenta de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá, el programa 'Mujeres cambiando la moda' les brinda herramientas para fortalecer sus emprendimientos.



“Que estas marcas, lideradas por mujeres emprendedoras tengan la posibilidad de presentar sus diseños en Colombiamoda no solo les permite visibilizar su talento, sino también generar oportunidades de negocio que apalancarán su crecimiento; 'Mujeres cambiando la moda', más allá de un programa de formación, entrega herramientas para que los emprendimientos consoliden sus marcas en Colombia y en el exterior”, afirmó.



Por su parte, Carlos Eduardo Botero, director de Inexmoda resaltó la importancia de participar en este tipo de espacios.



“Desde Inexmoda esperamos que puedan aprovechar al máximo esta experiencia, ya que también cuentan con la formación académica necesaria para consolidar grandes oportunidades de negocio en el largo plazo”, agregó.

Vestidos de baño confección local

Los vestidos de baño de Acquerello son confeccionados por mujeres en Soacha. Foto: Cortesía Banco de Bogotá

Daniela Buitrago Guzmán es la fundadora y directora creativa de Acquerello, una marca de vestidos de baño pensada, según describe la diseñadora, para "una mujer que ama la moda, pero también muy auténtica, tranquila, muy natural. Estos vestidos de baño y estas prendas se han creado para una mujer que cuando está en la playa ama divertirse, tirarse al mar, disfrutar del sol. No son prendas para quedarse quietas", explica.



La joven siempre soñó con estudiar diseño de modas y lo cumplió. Ahora, además de tener una empresa que ha crecido con el apoyo de su mamá y de un equipo femenino fuerte, podrá decir que sus creaciones fueron exhibidas en Colombiamoda.



"Nuestro objetivo es poder darnos a conocer internacionalmente, vender afuera. Con la pandemia hubo momentos difíciles y complicados, entonces esperamos seguir superando eso. Nos gustaría que en Colombia valoraran más las marcas sostenibles, porque cuando hablamos de sostenibilidad no solo nos referimos a los materiales de la prenda, sino a las personas con quienes trabajamos, si se les paga lo justo, si eso impacta en su vida", añade Buitrago.



Por eso, los vestidos de baño de Acquerello son confeccionados por mujeres cabezas de hogar de Soacha.



A esta apuesta social se le suma la sostenibilidad ambiental, pilar de esta edición de Colombiamoda, y que en el caso de esta marca es visible en la tela que usan, pues está hecha a base de botellas recicladas.

"Ser 100 por ciento sostenible no es simple, ni fácil, pero lo estamos intentando, estamos averiguando sobre más telas para ser sostenibles. La estampación está hecha a base de calor, entonces no usamos mucha agua, la empresa que nos estampa solo usa la máquina algunos días para no gastar energía de más. También tratamos de acomodar los moldes, para no desperdiciar en retazos", cuenta Buitrago.



Sobre lo que llevarán a Colombiamoda, la diseñadora formada en la Escuela Arturo Tejada Cano adelanta que habrá mucho color, trazos, brochazos y formas inspiradas en el mundo anfibio y reptil que existe en Colombia, como la rana naranja de Supatá y el lagarto azul de Gorgona.



"Estamos todas muy agradecidas con esta oportunidad, con el Banco de Bogotá, con Inexmoda, porque creo que hay algo diferente en este Colombiamoda y es que no son las mismas marcas de siempre, hay un cambio acá y se me agua el ojo porque no ha sido fácil el camino. Estamos muy agradecidos", asegura conmovida.

Tarpui: una mirada sostenible a lo elemental

Facebook Twitter Linkedin

Tarpui le apuesta a las fibras de origen natural y producen sus tintes y pigmentos para textiles. Foto: Cortesía Banco de Bogotá

"Queremos dejar huella, no cicatriz", con esa frase contundente, Lina Bermeo define la intención de su marca Tarpui, que en días recientes se ha colado en la conversación política al haber creado la chaqueta que usó la congresista Jennifer Pedraza el día de la instalación del nuevo legislativo.



Su visión de sostenibilidad está fuertemente conectada con la naturaleza, por lo cual le apuestan a fibras orgánicas; cosechan y producen sus tintes y pigmentos naturales. A esto se le suma que destinan el 5 por ciento de la venta de cada pieza, para sembrar especies vegetales nativas.



Bermeo cuenta que para su primera participan en Colombiamoda llevarán la colección ELEMENTALES que proviene de la sinergia y colaboración entre el diseño, los oficios textiles y las manos artesanas.



"Nuestra propuesta de piezas únicas hechas una a una, engalanadas con los colores extraídos de plantas tintóreas y su energía medicinal, asociada a los elementales, agua, tierra, fuego, aire, plantas cosechadas en luna llena. Tendremos siluetas amplias, de cortes básicos, oversize, sin géneros, atemporales y ajustables a cuerpos diversos", agrega.



El 5 por ciento de la venta de cada una de la pieza será donada a 'Cultural Tras la Huella' y su documental 'Kumanday' a través del cual buscan preservar y fortalecer el uso de la lengua nativa, la cosmogonía, la medicina y las tradiciones de relatos de diversas etnias colombianas



"Esperamos dejar un mensaje contundente en cuanto a los cambios de sistemas a ecosistemas de moda, que nos permitan ser sostenibles en el tiempo, también generar más conciencia en el usuario o consumidor, dar a conocer nuestras prácticas responsables y tener visibilidad para aunar esfuerzos y contagiar a más diseñadores e iniciativas de carácter social y ambiental en la moda, lograr esos propósitos es un crecimiento enorme en nuestro proyecto", concluye Lina Bermeo, diseñadora de Tarpui. La pasarela de 'Mujeres cambiando la moda' tendrá lugar el miércoles 27 de julio a las 3:00 de la tarde en el Gran Salón, de la Plaza Mayor de Medellín.

