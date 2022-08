Con un cierre positivo, Colombiamoda + Colombiatex 2022 dejó varias sensaciones entre los cerca de 50 mil asistentes que visitaron la feria durante tres días.



En materia de moda, las propuestas disruptivas de diseñadores jóvenes y el compromiso social de los nombres ya conocidos fueron aplaudidas por un público que disfrutó del reencuentro. Periodistas, influenciadores, blogueros y personalidades cumplieron la cita con la moda nacional en Medellín.



Tras cinco intentos de hacer una pasarela en la galería Duque Arango, en esta edición de Colombiamoda los diseñadores cumplieron su sueño. Foto: Laura Albarracín. EL TIEMPO

La agenda de la tercera jornada arrancó con un desfile fuera de los límites de Plaza Mayor. Los creativos, Andrés Pajón y Felipe Cartagena, escogieron la galería Duque Arango como escenario para presentar su colección Malva Edition, un trabajo articulado con la tienda departamental de diseño colombiano. A través de esta alianza, los diseños de Andrés Pajón salen de Medellín a las tiendas de Malva en Cartagena, Barranquilla y próximamente, Bogotá.



En esta colección inspirada en la silueta de la mujer y en el mar, los flecos fueron protagonistas de algunos vestidos; otros con texturas y pliegues que recuerdan a las conchas, cuentas y brillo parecían sacados de un cuadro. Grandes accesorios dorados también resaltaron en la pasarela.



"A nosotros nos fascina el mar y somos partidarios de que no siempre menos es más, entonces en cocreación de accesorios con Alma joyería logramos lo que queríamos", comentó Pajón al final del desfile.



Visiblemente emocionados, los diseñadores salieron con su equipo de modistas y del taller a recibir los aplausos de un público que se puso de pie para aplaudir el resultado de un trabajo dedicado.



“Siempre hemos pensado que sin los que están detrás no somos, por más ideas que tengamos, si no es por las creadoras no lograríamos lo que hoy tenemos, por eso siempre somos muy emocionales con nuestras modistas, con la gente de nuestro taller, porque en realidad les debemos mucho”, apuntó Pajón.



Para Felipe Cartagena este desfile fue uno de los más personales e íntimos y poder compartir los halagos con su equipo lo conmovió.



"Me emociona mucho ver su entrega y su dedicación, trasnocharon, seguimos de largo y verlos bien y contentos es lo que nos inspira a trabajar, que estén felices, que tengan estabilidad. Somos una familia", concluyó.



Propuestas juveniles, futuristas y diversas

Con Natuverso los estudiantes de la Universidad de Medellín exploraron la belleza que surge de la simbiosis entre lo tecnológico y lo orgánico. Desde su visión proponen una nueva estética que parece proveniente de otro mundo, con estampados que rozan lo surrealista.



Con una pasarela diversa, en la que incluso desfilaron niños, se reconocían elementos de flora y fauna, mezclados con texturas y hasta gráficos inspirados en el espacio y en la tecnología, lo que lleno la muestra de un aire futurista.



La audiencia demostró su apoyo a los estudiantes de los tres programas de la Facultad de Diseño (diseño y gestión de la moda y el textil, diseño y gestión de espacios y diseño y gestión del producto), quienes trabajaron para materializar siete cápsulas creativas, además de la puesta en escena.



Entrada la noche, fue el turno para el diseñador paisa Camilo Álvarez, quien apropió el mensaje que por años la fundación Alma Rosa ha enviado sobre la importancia del autoexamen para detectar el cáncer de mama, que afecta a mujeres y hombres.



Con diseños que llevaban la mirada hacia las manos y el pecho como una alegoría de la revisión, Álvarez le dio su toque con denim lavado, mallas y algunos toques neón a las prendas de tonos claros. Para representar la importancia de llegar a tiempo, los modelos aceleraban o aminoraban el paso al ritmo de la música, pasando de la típica caminata acompasada a correr por la pasarela.



La diseñadora Sandra Milena Duque sale junto a los niños que modelaron sus creaciones durante la pasarela "Natuverso" Foto: EFE La diseñadora Sara Mesa Girlado posó junto a las modelos tras su participación en la pasarela Natuverso. Foto: EFE Algunas de las personas que desfilaron en la pasarela Alma han vivido en carne propia el cáncer de mama. Foto: AFP Bajo el lema 'un viaje para llegarle a tiempo a la vida' se desarrolló esta colección con apoyo de la textilera Vicunha y la aerolínea Ultra Air. Foto: Cortesía Inexmoda

Proyecto Unique: un manifiesto al trabajo colectivo

Juanita García (Priah Heritage), Nicolás Rivero (A New Cross), Laura Laurens, Andrés Restrepo y Alejandro González (Alado), fueron los encargados de la pasarela de cierre de Colombiamoda + Colombiatex 2022, en colaboración de Vivo.



Con cuatro voces distintas hicieron una reflexión sobre la deforestación, la reforestación y la recuperación de los saberes ancestrales; todo esto a través de la moda consciente y de la tecnología.



'Proyecto Unique' no surgió para Colombiamoda, hace más de un año las marcas fueron elegidas por un jurado especializado para representar al país en el 'Fashion Trust Arabia'. A partir de allí el trabajo colectivo enriqueció la mirada de estos creativos, que desde sus diferentes estéticas han aplicado los aprendizajes de compartir una visión más sostenible de la moda.



En una entrevista previa a la pasarela de cierre, Nicolás Agustín Rivero, de A New Cross, y Juanita Gardía de Priah Heritage explicaron su visión.



Rivero entiende la moda como "el espacio más pequeño que podemos habitar. Comunica como somos y yo lo entiendo como un canal para despertar más preguntas que respuestas". El trabajo artesanal y de reparación ha llamado la atención de Rivero, quien interpreta este hecho como una representación de un país fracturado y así se evidenció en pasarela.



Para García ese trabajo artesanal está vinculado con sus raíces boyacenses.



"Hago piezas que cuentan historias, trabajo con una comunidad de 20 mujeres tejedoras, en su mayoría mayores de 50 o 60 años, que tienen una segunda oportunidad de darles el valor que merece su talento, sus manos y su conocimiento, traducido en un lenguaje contemporáneo que pueda ser apreciado en la actualidad", explicó García.

Los diseñadores Andrés Restrepo y Alejandro González y su marca Alado mostraron una colección inspirada en la selva amazónica, reflexionando sobre deforestación que está viviendo esa zona. Foto: AFP 'A New Cross' llevó a la pasarela 3 técnicas artesanales, para representar las prendas como un contenedor de memoria. Foto: AFP Para la pasarela de cierre, la comunidad de mujeres artesanas de Sogamoso que trabaja en Priah Heritage vio su trabajo en la feria de moda más importante del país. Foto: Cortesía Inexmoda Con su proyecto en el Amazonas y el Pacífico colombiano donde se dedica a sembrar semillas de plantas que corresponden a los colores, la diseñadora Laura Laurens les hizo un homenaje en pasarela. Foto: AFP Los creativos detrás de estas cuatro marcas salieron en grupo a recibir la ovación de los asistentes. Foto: Cortesía Inexmoda

Sus propuestas rompen con la estética de lo que se ha popularizado en el diseño colombiano. Con formas y especialmente con técnicas y fibras diferentes, sus prendas están cargadas de mensajes muy poderosos.



"Esta generación de diseñadores colombianos está pensando más en la colectividad. Más allá de los resultados, buscamos generar una motivación a que los oficios no se olviden, a que no se consuma por consumir, sino invitarlos a cuestionarse sobre la sostenibilidad", afirmó Rivero, que para su colección escogió tres técnicas: el calado que se refiere a la sustracción, el handstitich como analogía a la cicatriz visible y la cestería como un gesto de contener.



Por su parte, Juanita García se inspiró en la siembra. Ya era un concepto que había trabajado con la comunidad de tejedoras de Sogamoso.



"El reto era sembrar nuestros tejidos y empezamos a hacer exploración de puntadas en crochet y empezamos a hacer puntos que curiosamente tienen nombres de cultivos y empezamos a hacer paisajismo boyacense. El 90 por ciento de nuestra colección está hecha con cáñamo y seda, creo que es una fibra que podemos impulsar mucho en Colombia", concluyó la diseñadora.



Y con la pasarela de estas cuatro marcas culminó la edición 33 de una feria que rompió todos los récords y que demostró a todos los actores del ecosistema moda que virar hacia la sostenibilidad no solo es posible, sino necesario.



LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN VIDA.

