Colombiamoda 2021: así será la pasarela inaugural de la feria

El regreso de la moda colombiana a las pasarelas presenciales será el próximo lunes 26 de julio a las 7:00 p.m. en Plaza Mayor, Medellín, en el desfile inaugural de Colombiatex+Colombiamoda 2021, a cargo del diseñador Diego Guarnizo y la Fundación Avon para la Mujer quienes se unen, una vez más, para difundir el mensaje de no a las violencias contra las mujeres.



Lea también: 4 hábitos que te envejecen sin darte cuenta

Con ese propósito, la pasarela se fundamenta en el concepto “Mira de Nuevo” y propone la colaboración y la construcción colectiva, uniéndose además a la diseñadora peruana Annais Yucra y a las ecuatorianas Paulina Anda y Cindy Castro para, en equipo, presentar una pasarela inspirada en la mujer y sus valores que, además, hará un llamado a la unión y la colaboración entre culturas y naciones para generar mayor fuerza en este tipo de causas.



“Estamos próximos a vivir una edición muy especial de Colombiatex+Colombiamoda 2021 que sabemos que significa un momento con propósito social, un momento de esperanza, de reactivación económica para el sistema moda y la economía de nuestro país; representa el regreso a los eventos físicos y, sobre todo, un momento donde la moda hará un llamado a la sostenibilidad ambiental y a las causas sociales”, dijo Sebastián Díez, director de mercadeo y comunicaciones de Inexmoda.



Este ejercicio colaborativo contará también con tres invitadas especiales: las diseñadoras Silvia Tcherassi, Johanna Ortiz y Beatriz Camacho quienes, junto a las diseñadoras mencionadas anteriormente y a Diego Guarnizo, donarán una de sus creaciones a la fundación para ser subastadas en un evento especial que se llevará a cabo en el mismo lugar una vez finalice el desfile.





Le puede interesar: El regreso de la alta costura a las pasarelas de París





“Es a través de la pasarela inaugural en donde nosotros encontramos esa gran oportunidad para poder seguir llevando ese mensaje de una manera disruptiva, para poder, a través de cada una de esas puntadas, en esos vestidos y en esas maravillosas creaciones, poder llevar ese mensaje de no violencia contra la mujer, así como poder exaltar a las mujeres, reconocer sus valores y respetarlas. Ese es nuestro mensaje”, le dijo Carolina Henao Restrepo, directora ejecutiva de la Fundación Avon para la Mujer a El Tiempo.

“Mira de nuevo”, una colección de vida

Luego de estar ausente por varias semanas y ganar una dura batalla contra el Covid-19, Diego Guarnizo está de regreso y nos recibió en su taller, en Bogotá, lleno de vida y con una gran sonrisa para mostrarnos un adelanto y conocer los detalles de “Mira de nuevo”.



“Esta colección es una historia de vida. Este año con lo que viví y mi experiencia, pensé que el proyecto se iba a parar, pero gracias al apoyo de todo mi equipo no lo dejamos desfallecer y pudimos seguir con el proceso... Además del mensaje de no a las violencias contra las mujeres, “Mirar de nuevo” tiene que ver con el valor de la vida”, dijo Guarnizo.



La colección contará con 40 salidas que se dividen en los grupos de los azules, naranjas y los rosas con efecto empolvado. En cuanto a los estampados, el diseñador comentó: “Siempre me caso con algún símbolo. El año pasado fueron las golondrinas. Este año, las polillas y mariposas".



Como novedad, Guarnizo le contó a este diario que la colección tendrá muchos tules y plisados. “Por supuesto veremos artesanía, pero también tecnología, en detalles como lentejuelas troqueladas en forma de mariposas. Otra sorpresa es que por primera vez Guarnizo incluirá paño en sus colecciones”.



De esta manera es como Colombiatex+Colombiamoda 2021 abrirá las puertas de esta edición especial que se realizará del 27 al 29 de julio en Plaza Mayor. La pasarela será transmitida en los sitio web: www.colombiatex.com, www.colombiamoda.com, www.avoncolombiamoda.com y a través de los canales de televisión oficiales Teleantioquia y Telemedellín.





CAMILA VILLAMIL NAVARRO PARA EL TIEMPO

@camilavillamiln

MÁS NOTICIAS

- La onda de los diarios de gratitud y felicidad



- ¿Dónde está la variable de género en los estudios sobre covid-19?



- 4 grandes plataformas actuarán contra el acoso de las mujeres en línea