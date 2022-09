Cup of life es una iniciativa que nació en la India con el objetivo de cambiar la forma en que la sociedad percibe la menstruación, la virginidad y la libertad de la mujer en general, además de romper varios mitos sobre estos temas.



Por eso la campaña, impulsada por el político Hibi Eden y el proyecto CSR de Muhoot Finance en asociación con IMA Cochin y la Administración del Distrito, Ernakulam, además de distribuir copas menstruales entre las mujeres, también ha buscado que el público masculino entienda los dolores menstruales que las mujeres experimentan cada mes.

Para ello han llevado a centros comerciales y universidades en el estado indio de Kerala simuladores que permiten a los hombres experimentar alrededor del 10 por ciento del dolor causado por los cólicos menstruales.



Una campaña que bautizaron como #Feelthepain, en la que las escenas de hombres gritando de dolor no han sido pocas.

Facebook Twitter Linkedin

En la campaña también se distribuyen copas menstruales. Foto: iStock

"Me di cuenta de que todos (los participantes masculinos) cuando llegan a un nivel de 45 o 50 (de 100) dicen 'para, no puedo más'. Ellos pueden pararlo muy fácilmente, les convencí de que cuando ellos dicen 'quiero parar', lo pueden hacer, pero para nosotras no podemos hacerlo", explica Sandra Sunna, creadora de la campaña.



De acuerdo con los organizadores, más de 1.000 personas han probado el simulado, que pretende romper el tabú al hablar de menstruación.



De acuerdo con Akhil Manuel, coorganizador y médico, toda la intención de la campaña es abrir la conversación y crear conciencia de que las mujeres realmente tienen que pasar por este dolor cada mes.



En algunos lugares de la India las mujeres que menstrúan aún son consideradas como impuras y a menudo se les prohibe participar de eventos sociales y religiosos. "Tenemos una especie de tabúes sobre todo en cuanto a la religión. Niñas y mujeres hindúes no pueden entrar a templos o en la cocina, y ni siquiera pueden tocar un vaso de cristal. Hay una especie de normas o mitos que las personas mayores mantienen sobre que una mujer que tiene su periodo es impura", detalla Sunna.



Para ella, hay que empezar a entender que la menstruación es algo que les ocurre a las mujeres cada mes y de lo que hay que hablar con normalidad y como algo casual, sin misterios.

Por otra parte, dentro del proyecto de Cup of Life, los organizadores acaban de romper un récord Guinness mundial al distribuir más de un millón de copas en 24 horas.



REDACCIÓN VIDA DE HOY

Más noticias