Colectiva de mujeres para emprendedoras

En 2008, y de la mano de su madre Luz Marina, Eleonora Morales emprendió la misión de darle un nuevo sentido al second-hand o la ropa de segunda mano (usada, mínimamente usada o inclusive, nueva y olvidada en el fondo del armario con etiquetas, al haber sido comprada por impulso), mediante una serie de ventas privadas.



“Vendía lo que ya no usaba porque no me gustaba o me quedaba pequeño. Era en la sala de la casa de mis papás, invitaba a mis amigas y ellas fueron mis primeras clientas”, cuenta la experta en moda y cofundadora de Garage Sale, el más grande espacio (que por cuestiones de la emergencia desatada por el COVID-19 migró a la virtualidad) dedicado a la cacaería, curaduría, rescate y reutilización de los que fueron los objetos de deseo de las mujeres más fashion del país y quien hará parte del summit virtual de Somos Colectiva, la primera red de mujeres generadoras de contenido y encuentros formativos en línea, que estará al aire el próximo 3 de octubre promoviendo la sororidad en el ámbito emprendedor.



Ante las alarmantes e inequitativas cifras de desempleo registradas por el Dane (entre marzo y mayo de este año, 2 millones de mujeres perdieron el empleo en Colombia), María Camila Pava y Eleonora Wills unieron fuerzas para construir una comunidad de mujeres con conciencia innovadora y colaboradora que, a través de sus historias de emprendimiento en diferentes ámbitos, desde la moda, el deporte, la música, la ecología, el consumo responsable, etc. no sólo inspiren a muchas a tomar las riendas de sus propios negocios, sino que también aporten a la productividad en términos de educación, empleabilidad hábitos sostenibles y bienestar.



“Somos una alternativa para afrontar los desafíos que presenta esta pandemia partiendo del sentido de pertenencia y comunidad, para que las mujeres evolucionemos a un ciclo de crecimiento consciente que nos permita alcanzar nuestros derechos económicos”, aseguran las cofundadoras de la iniciativa dirigida a mujeres digitales que buscan una sociedad más consciente e igualitaria, teniendo en cuenta que más del 70% del público femenino consume contenido de educación y formación online.

María Camila Pava y Eleonora Wills unieron fuerzas para construir una comunidad de mujeres con conciencia innovadora y colaboradora. Foto: Particular

KITS DE CONOCIMIENTO

El debut de la plataforma Somos Colectiva será el próximo 3 de octubre con el primer summit virtual que integrará 23 kits de conocimiento compuestos por vídeos formato microcurso, recursos educativos, consejos, inspiración y experiencias de bienestar (clase de yoga, fitness, meditación, taller de pintura, música y baile), dictados por panelistas como Natalia Ponce de León, Mónica Fonseca, Brigitte Baptiste, Beatriz Fernández, Daniela Moscarella, María Fernanda Yépez, Toya Montoya, Natalia Bayona, Miss Balanta, Eleonora Morales, Natalia León, Natalia Botero, Catalina Restrepo, Natalia Suarez, May Hernández, Natalia Chaparro, Mariana Gómez, Alejandra Morales, entre otras colombianas destacadas por sus trabajos en torno a temas como impacto social y sostenible, emprendimiento y bienestar.



“El primer summit virtual se habilitará el 3 de octubre con contenido pregrabado y en vivo alrededor de tres ejes temáticos principales, como lo son productividad y emprendimiento, impacto social y sostenible y bienestar propio y colectivo, para que se programen según sus tiempos y disponibilidad”, agregan Maria Camila Pava y Eleonora Wills quienes explican que para obtener los kits de conocimiento, las interesadas deberán pagar una suscripción de 20 mil pesos que les garantiza acceso a los contenidos por un mes y el 20 por ciento del costo de inscripción será donado a la Fundación Natalia Ponce de León para apoyar a las mujeres sobrevivientes de violencias de género.



UN EMPRENDIMIENTO HEREDADO

En 2018 tras mudarse a un apartamento, Eleonora no quiso desaprovechar el espacio que por 10 años reunió a su petite committee en torno a su armario (que incluía piezas de culto y de diferentes partes del planeta contando con artesanías, firmas de reconocidos diseñadores y creadores emergentes, algunos heredados y otros adquiridos en sus múltiples viajes) y con Luz Marina pensaron en todas las posibilidades para perpetuar su romería fashionista mediante un pop up de diseñadores, una mini feria casera y finalmente, llegaron a una venta de garaje para amigas de amigas y así sucesivamente.



“Hicimos un voz a voz con mi mamá –recuerda Eleonora– entre nuestras amigas y conocidas; nos llevamos la sorpresa de recibir a 80 personas el primer día. Dijimos: ‘esto es demente, es un potencial de convocatoria y de mercado’”. Y así empezó este emprendimiento que en 2019 realizó casi una decena de ventas abiertas al público comenzando en febrero con 800 prendas de otros apetecidos closets “porque nuestra ropa se acabó”.



En marzo y mayo del año pasado, se repitieron estas ventas en un espacio frente a la boutique de Silvia Tcherassi en Bogotá, y en cada una, los asistentes aumentaban más y más. “Por la cantidad de gente tuvimos que incrementar la cantidad de ropa. Durante Colombiamoda, una revista nos invitó a hacer una venta en el Hotel Marriott de Medellín; llevamos 1500 prendas de Bogotá y elegimos los closets de ciertas íconos de moda de esa ciudad como Gloria Saldarriaga y Tutti Barrera”, cuenta la emprendedora que cerró el año con un par de remates masivos en noviembre y diciembre, con 2500 prendas cazadas de armarios envidiados por muchas, samples y piezas de colecciones pasadas de diseñadores colombianos que no se vendieron pero que en el Garage Sale, sí encontraron a su dueña y además, prolongaron su vida útil reduciendo el consumismo de artículos de moda, una de las industrias más contaminantes del planeta.



