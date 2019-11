Caribe se escribe con C mayúscula, homenaje a esta tierra colombiana

La marca colombiana de accesorios Wonder for People presentó su colección Caribe se escribe con C Mayúscula en Boho Expo, show room de moda sostenible realizado en Boho Food Market, Bogotá. Esta nueva propuesta es un homenaje al Caribe y la presentan después de la apertura de una tienda en la serrezuela, Cartagena.

“Para nosotros el Caribe es un espacio mágico y diverso de encuentro entre gente, culturas e idiosincrasia. El Caribe deja una huella en todos los que lo visitan. Por esta razón, en nuestras piezas (zapatos y carteras) usamos tonos coloridos y contrastes fuertes como el amarillo, fucsia, el rojo y el azul, contrastados con el negro, que le da un tono más sofisticado a la colección”, explica María Sagarminaga, directora de Wonder for People.

La colección se presentó en el marco de celebración del bicentenario. Según Sagarminaga, sus prendas se identifican con este evento por los colores, “pero también porque representa la riqueza de nuestra biodiversidad que se refleja en el uso de materiales naturales como el fique, el algodón y tintes naturales como la cebolla y la hoja de Aro (un árbol de Santander)”.



La línea incluye accesorios para mujer como las Terranas, ensambladas por presos de la cárcel de San Gil, Santander, e inspiradas en los ‘chocatos’ tradicionales que usan los campesinos de esta región. También, Cayenas de gamuza, con tacones enchapados a mano en chaquiras por indígenas Camëntša de Sibundoy, Putumayo, y Pientás, bolsos en tela 100 por ciento algodón, hilada y tejida a mano, tinturada naturalmente con cebolla por artesanas de Charalá, Santander.

Terranas. Inspiradas en los “chocatos” tradicionales que usan los campesinos en Santander. Foto: Cortesía Crimson Crazed Turé. Chumbe (bandolera) en chenille, tejido en telar vertical - Guanga por indígenas Camëntša de Mocoa, Putumayo. Foto: Cortesía Crimson Crazed Cayena. Tela tejida en telar horizontal por artesanas de Charalá, Santander. Foto: Cortesía Crimson Crazed Turé. Chumbe (bandolera) en chenille, tejido en telar vertical - Guanga por indígenas Camëntša de Mocoa, Putumayo. Foto: Cortesía Crimson Crazed

También incluye accesorios para hombre como Fiqueras con suela en fique trenzada a mano por artesanos de Curití y ensambladas por artesanos locales en Bogotá.



Estas prendas son una muestra del corazón de la marca, creada a finales de 2015 por Francisco Ocampo y Makis Medina: “Wonder for People emplea una amplia variedad de materiales y fibras naturales, para cocrear de la mano de talleres artesanos accesorios de moda one of a kind –dice Sagarminaga–. Investigamos oficios, culturas, materiales e historias para conectar el quehacer artesano, el diseño contemporáneo, la diversidad cultural y la calidad e innovación”.



