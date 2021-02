5 claves para ser ‘buenos’ consumidores de moda

La tendencia a implementar cambios saludables y sostenibles en torno a la alimentación, el trabajo y el ejercicio ha ido en aumento en días de pandemia. Pero no podemos dejar de lado algo que hace parte de nuestro día a día: el vestir.



Por eso, hoy le compartimos una guía de propósitos de moda y cómo cumplirlos. Así, usted podrá lucir lo que le gusta sin culpas.

1. Un consumo más responsable

La industria de la moda crece a un ritmo tan frenético que en ocasiones resulta insostenible para el medioambiente. Por esa razón, el consumo responsable toma mucha relevancia y, durante los últimos años, hemos visto el interés en consumir marcas que implementen iniciativas sostenibles.



Laura Castro, directora de la concept store La Cosmo, aconseja: “Pregúntate si realmente lo necesitas y qué tanto lo vas a usar... No compres por capricho, sino por necesidad”, y hace énfasis en los materiales: “Entender el impacto que las fibras causan al planeta; mucha de la ropa está hecha de materiales sintéticos, con alto impacto en el agua, a los animales y hasta en nosotros mismos. Es por esto que buscar y preferir prendas con materias primas naturales tiene un menor impacto y, por el contrario, podemos estar entrando en un ciclo circular de consumo”.

2. Apoyar a diseñadores locales

Es el momento de abrir el panorama, descubrir propuestas y apoyar marcas y diseñadores colombianos con talento y creatividad que contribuyen al crecimiento y posicionamiento de la moda colombiana.



“El 9,7 % del PIB del país es precisamente de la industria de la moda, y esta industria emplea a más de 600.000 personas”, dice Paula Peña, directora asociada en Creare y Latin Curated. “Debemos comprar local... Y podemos ayudar yendo a las ferias físicas o virtuales”. Paola Martínez, directora creativa de la tienda virtual Casarama, afirma: “Es una forma de fortalecer la economía del país, generando empleo y crecimiento de la industria”.



Y Daniela Riaño, fashion stylist, sostiene: “Mi propósito de moda es apoyar lo local y adquirir sus productos, más específicamente de una corriente o tendencia de streetwear y confort, porque hacen parte del momento y nos están representando”.

3. .Aprovechar al máximo lo que se tiene y sí, se vale repetir

Se debe saber cómo se le va a sacar el máximo provecho a cada prenda para evitar que quede guardada y sin uso. “Piensa de forma atemporal”, dice Ana d’Carvalho, stylist y especialista en color. “Pensar fuera del sistema moda ayuda a crear looks que hagan parte de tu estilo”.



Para quienes tienen prendas que no usan, la experta sugiere: “Selecciona las piezas básicas e imagina cómo usar esa misma pieza de tres formas. Una blusa en denim puede ser una chaqueta o una tercera pieza, como parte de un vestido. Es importante jugar con los accesorios y mezclar piezas clásicas con piezas statement teniendo en consideración el estilo personal.



Repetir es parte de nuestra responsabilidad como consumidores de moda. Si uno encuentra su estilo y sabe dónde invertir y cómo combinar, repetir no debe dar miedo”, agrega.

4. Darle una segunda vida a lo que ya no usa

Cuando se les da una segunda vida a las prendas, no solo se está ayudando al medioambiente, sino que también se disminuye la demanda de que se produzca de una manera acelerada. Además, económicamente es una ventaja, ya que se puede convertir en una nueva fuente de ingresos o de ahorro.



¿Cómo hacerlo? Existen varias opciones, una de ella es la plataforma round2feed, en la que las personas pueden vender, comprar y donar prendas y artículos de segunda mano que estén en buenas condiciones. “Esta plataforma tiene como filosofía darles una segunda oportunidad a todas las cosas que estén aún en excelentes condiciones y lo que busca es incentivar que reciclemos, reutilicemos y reduzcamos, a su vez, todos los impactos que generamos”, dice Eliana González, cofundadora de round2feed.



Otra acción es sumarse a las campañas de donación o reciclaje que hacen las marcas durante el año.

5. Tenga presente las prendas de protección

Varias marcas y diseñadores decidieron explorar en la fabricación de una nueva moda que, además de cumplir la función de proteger, incorpora estilos propios y apuesta por la funcionalidad y la versatilidad.



Aunque todavía es muy pronto para establecer si es una tendencia pasajera, lo cierto es que ha sido la manera de mantenerse y, al parecer, durante el 2021 seguiremos familiarizados con los conceptos de bioseguridad en la moda, como lo demuestran el Grupo Empresarial Arturo Calle y su primera colección antiviral y antibacterial, que fue confeccionada con textiles que cuentan con una tecnología especializada que les da un ‘acabado antiviral y antibacterial’ a las prendas. Mónica Gamboa, consultora de imagen y marca personal, recomienda asegurarse de que estas prendas cumplan su función y sean cómodas, “considerar que son parte de nuestra imagen y, así como el resto de los elementos que la conforman, integrarlos a nuestro estilo”.



Camila Villamil Navarro

Para EL TIEMPO

@camilavillamiln