Claudia Bahamón: ‘Entendí que lo que digo y hago por el medioambiente vale la pena’

Claudia Bahamón fue una de las mujeres invitadas a compartir sus experiencias en el Women Economic Forum Colombia 2024, que se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer la semana pasada en la Universidad EAN. Una oportunidad que la presentadora aprovechó para compartir cómo ha sido su experiencia como activista ambiental, un papel en el que no han faltado los detractores que, incluso la han convertido en objetivo de mensajes amenazantes por cuenta de sus opiniones en un tema sobre el que muchos consideran que una mujer del entretenimiento no debería opinar.

“Bruta, callése, calladita se ve más bonita. Claudia le recuerdo que el año pasado fueron asesinados 212 líderes ambientales por defender sus territorios. Mejor quédese en Estados Unidos porque si regresa le vamos a matar a su familia y empezamos por sus hijos. (...) Ese último mensaje lo recibí por texto en agosto 30 del 2020 luego de manifestar mi dolor por la muerte de defensores de nuestra tierra en un evento sin precedentes llamado Un canto por Colombia hasta que amemos la vida, paradójico”, relató la presentadora al inicio de su charla.

Sin embargo, esos mensajes, a pesar de lo atemorizantes que sin duda han resultado, no la han hecho desistir de ese propósito que considera también una pasión y que la ha llevado, entre otras cosas, a ser fundadora del Sello Moda Sostenible; cara y activista de ‘La hora del planeta’, embajadora de WWF y una de los 100 latinos más comprometidos con el medioambiente durante los últimos tres años. La presentadora, una de las más queridas de la televisión colombiana, habló con EL TIEMPO sobre cómo nació este propósito de aprovechar su voz para defender el planeta.

¿Cómo decidió que debía usar su plataforma para la defensa del medioambiente?



Más allá de pensar en usar la plataforma, porque fue mucho antes de las redes sociales, pensé en utilizar mi voz. Cuando se es una persona reconocida se tiene una gran responsabilidad y hay que asumirla. Entendí muy pronto que esa responsabilidad además era conmigo misma, y de entender que lo que digo y hago de verdad vale la pena, en este caso sobre el medioambiente. Fue hace muchos años, soy una persona muy curiosa y empecé a cuestionarme una cantidad de cosas que me hacían pensar en que de verdad tengo que hacer algo por la vida, y en este caso pensando en los ecosistemas me conecté desde ahí con la tierra y con esas ganas de alzar mi voz y utilizarla para eso que vale la pena, no solamente para mí, sino para todos los seres humanos.

¿Cuál fue el primer rol que asumió como activista ambiental?

Cuando llegué a vivir a Los Ángeles (EE. UU.), hace 19 años, empecé a tomar conciencia y a entender que lo que estaba comprando, viendo y haciendo tenía una repercusión en el medioambiente. Había renunciado a mi trabajo en Colombia y como que no sabía qué hacer, empecé a escribir un blog que tenía que ver con reflexiones de medioambiente. En ese momento surgieron dudas como: ¿será que voy a ser mamá? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Qué implica traerlos al mundo? ¿Qué impacto ambiental tiene eso? Empecé a cuestionarme eso y terminé reflexionando sobre los pañales.

¿Cuántos pañales tiene que utilizar un niño desde que nace hasta que los deja? Si mal no recuerdo, la cifra eran como casi 4.000 pañales, y cada pañal demora 500 años en descomponerse.

De alguna manera ese blog llegó a un personaje que se llama Andy Ridley, que fue quien inventó La Hora del Planeta, en el año 2006. Le interesó muchísimo y viajó desde Australia hasta Los Ángeles. Nos reunimos, y me invitó a ser parte de WWF y me vinculó a WWF Colombia. Desde ahí no he parado.

¿Cuál ha sido ese logro que más ha marcado su camino de defensa ambiental?

Evidentemente no trabajo en el Congreso, pero sí tengo muchos amigos activistas que están detrás de estas leyes y que apoyo. Sin ir muy lejos, estamos a un solo debate de la prohibición de las corridas de toros, eso para mí es un logro muy grande.

También me acuerdo de que me pareció increíble cuando se definió el delito ambiental, que establece de verdad que si se hace un daño al medioambiente da cárcel; la ley del plástico de un solo uso, que ahí vamos, pero cada paso me parece importante.

Con el simple hecho de poner el tema en conversación y que la gente empiece a entender por qué esas leyes o propuestas de ley son importantes. No es una, son varias cosas que veo que se están haciendo y es clave seguir por ahí, porque si no tomamos conciencia, la única forma es legislar.

¿Cómo mantener un balance entre activismo y evidencia científica?

Soy de las que insisten en el equilibrio y tenemos que entrar en razón. No podemos ser activistas de carteles en las calles, de publicaciones en las redes sociales y no entender que de verdad hay cosas que no son posibles. Pongo un pequeño ejemplo: prohibición del plástico de un solo uso. Uno tiene que ir detrás de esa lucha de manera contundente, pero en el fondo sabemos que se puede estar afectando a muchas compañías económicamente, a muchas familias que llevan años trabajando y que eso ha sido sustento económico. Entonces toca ir una acción a la vez, no se puede ser tan radical en los cambios. En cambio climático y en todo esto, la ciencia y la tecnología son nuestros mayores aliados. Entonces, evidentemente, hay que alzar la voz, pero hay que ser muy racional también. No podemos irnos en contra porque sí.

