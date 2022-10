Prestarle demasiada atención a la apariencia es calificado por muchos como vanidad, una tarea vacua e incluso una pérdida de tiempo.



Sin embargo, la imagen que se proyecta al exterior es un mensaje que, planeado o no, se está enviando al mundo y llega a ser decisivo en escenarios como el laboral, pues, como explica Piluka de Echegaray, experta en imagen personal "confiamos más en lo que vemos y en el lenguaje no verbal, que en las palabras".



Lea acá: (Plancha abdominal: Harvard recomienda este ejercicio para disminuir barriga)

¿Cómo sacarle provecho a su imagen?

Facebook Twitter Linkedin

En su visita a Colombia, Piluka quiso darle visibilidad a marcas locales. En la foto, con un traje del Atelier Crump, de Diana Crump y joyas de Aysha Bilgrami Jewelry. Foto: Laura Albarracín. EL TIEMPO

La española, con una trayectoria de más de 20 años, ha trabajado como estilista para eventos de alto nivel como Gala de los Goya y ha creado un método de cinco pasos para que todas las personas, sin importar su presupuesto, puedan alcanzar sus objetivos.



En su visita a Colombia, visitó EL TIEMPO y reveló que su intención es desarrollar su trabajo y compartir este conocimiento en nuestro país. Parte de ese camino se enlaza con un diplomado de asesoría de imagen y personal shopper en la Escuela Arturo Tejada.



Este año ha sido la primera edición y parte de la formación incluye su método 'Cambia tu imagen en cinco pasos' descrito por de Echegaray como una alternativa "para que todo el mundo pueda autogestionar su imagen de la forma más inteligente posible".



Estos son sus cinco tips:



1. Conocerse: hacer un trabajo de introspección potente para poder conocer los valores, fortalezas y características tanto personales como físicas. Identificar los colores que mejor le quedan y las formas del rostro y cuerpo. También se debe tener en cuenta la actitud ante la vida.



2. ¿Qué puedo aportar al mundo?: Una vez pasado este punto hay que valorar qué puede ofrecer al mundo, qué le gusta y qué es capaz de hacer.



3. Marcar metas: No hace falta que sean los objetivos de toda la vida, pero sí determinar a dónde se quiere llegar a nivel personal y profesional, qué tipo de pareja quiere tener, qué trabajos quiere que le lleguen.



4. Buscar el vehículo: Una vez tenga definido a dónde quiere ir, hay que buscar cómo llegar ahí. La ropa, el calzado y los accesorios son una opción.



5. Construir esa imagen: Conociendo su rostro, su cuerpo, sus características físicas y mentales y planteando unos objetivos concretos como por ejemplo, ganarse un asenso en el trabajo, ya puede empezar a construir esa imagen que quiere proyectar, Como usted se ve, los demás lo verán.

Trabajar con lo que tiene

Acceder a los servicios de un asesor de imagen es algo que no todo el mundo se puede costear y Piluka lo sabe.



"Todo el mundo lo necesita, y el que más lo requiere es el que menos puede darse el lujo. ¿Quién se puede permitir pagar un asesor de imagen? eso lo dedicas para las compras, pero por eso comparto mi conocimiento y lo divulgo para que las personas puedan ir a tiendas como Ela, Zara o la que quieran y conseguir el aspecto que quieren.", asegura.



Sin embargo, tiene sus reservas sobre aquellas personas que hacen recomendaciones a través de redes sociales sin tener los conocimientos necesarios para tal fin.



"La ignorancia es atrevida y cualquiera se atreve a cualquier cosa. Como la asesoría de imagen es muy nueva y no tiene tanta historia, no hay tantas personas con tantos estudios. Pero una cosa es tener gusto, saber vestirse y otra es saber aconsejar. Yo no me atrevería a dar consejos sobre algo que no domino", apuntó.



Por eso, ella recomienda a quienes están interesados en elevar su aspecto, consultar cuentas y contenidos generados por asesores de imagen o expertos en la materia y enfatiza en que no es necesario comprar un nuevo armario o hacer un cambio radical, encontrar lo que se adapte al gusto, presupuesto y sobre todo objetivos de cada persona es el secreto.



LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

@ALEJAA15

Más noticias

- 'Me gusta', fueguitos y corazones: ¿nueva forma de 'poner los cachos'?

- Kanye West en picada: Adidas también rompe su relación con el rapero

- ¿Por qué es importante sanar a su niño interior para ser un adulto feliz?