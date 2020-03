En Colombia, solo el 34 % está en cargos de liderazgo

Cada día en Colombia, 245 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia, lo que equivale a una mujer víctima cada seis minutos. Cada hora, 16 mujeres son víctimas de violencia sexual y cada 36 horas asesinan a una mujer que había denunciado maltrato de su pareja. Además, cada día violan a 55 niñas menores de dieciséis años, dice la reconocida feminista Florence Thomas con cifras oficiales en su libro ‘Nosotras, las mujeres’.



Las cifras evidencian, sin duda, el grave panorama de las mujeres en Colombia y de cómo por razones de género son las mayores víctimas de violencias que siguen creciendo.

En Colombia –y en el mundo– es mucho más probable que una mujer sea asesinada por su pareja que un hombre, que sea violada, que sufra violencia física y psicológica, o que sea usada para explotación sexual, por nombrar algunas violencias que las afectan.



Además de buscar erradicar estos crímenes contras las mujeres, los movimientos feministas también luchan en el país por eliminar la desigualdad e inequidad en otros ámbitos.

Así, resulta paradójico que aunque en Colombia son más las mujeres, su representación en el escenario político y laboral está lejos de reflejar esa realidad. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, el 48,8 por ciento de la población está compuesta por hombres y el 51,2 son mujeres. Es decir, por cada 100 hombres hay 104,7 mujeres. Pero la mayoría de los espacios están dominados por ellos.



Según los resultados del Ranking PAR 2019, solo el 34 por ciento de los cargos de liderazgo están ocupados por mujeres. De ese total, únicamente el 27 % son de CEO y el 25 % tiene posiciones en juntas directivas.



Pero, además, las mujeres ganan menos dinero que los hombres. La tasa de desempleo para ellas es un 71 por ciento más alta y reciben ingresos 17 por ciento más bajos que los hombres.



Esto se suma a que el 38 por ciento de las horas de trabajo de las mujeres en Colombia corresponde a labores no remuneradas, como oficios del hogar y tareas de cuidado de personas, algo que para el Banco Interamericano de Desarrollo sigue alimentando las brechas de género.

Y el informe ‘La Iniciativa de Paridad de Género Colombia’ ratifica que la brecha de género es muy alta en los cargos de elección popular. Por ejemplo, en las gobernaciones, su presencia es 81 por ciento menor comparada con la de ellos. En las alcaldías, el 86 por ciento, mientras en las asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administrativas locales, las brechas son de 80, 79 y 34 por ciento, respectivamente. No hay registros de progreso. Y en Senado y Cámara de Representantes la situación no es más alentadora. Las brechas son del 70 y 78 por ciento, respectivamente.



Sin embargo, han habido avances gracias a las luchas feministas. Thomas resalta que “en educación y en empoderamiento estamos aprendiendo a tomar la palabra, a hacernos escuchar, a tener menos miedo de decir lo que pensamos. El famoso Me Too ha sido súper importante para nosotras porque sentimos menos miedo de hablar y que las otras nos apoyan”.



Por ejemplo, en educación se evidencia el avance femenino. Según el Dane, hay mayor reducción en el analfabetismo de las mujeres. En el 2005 se registraba el 8,7 por ciento para los hombres, y descendió a 5,37 en 2020, mientras que en las mujeres pasó de 8,2 al 5 por ciento.



Razón tiene Florence Thomas cuando repite: “Hemos avanzado, pero falta mucho por hacer”.



EL TIEMPO