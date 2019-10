Homenaje floral a Catherine Dior

Hablar de Christian Dior es hablar de un símbolo inmortal de elegancia, feminidad y belleza. El diseñador, nacido en 1905 en Granville (Francia), no en vano es considerado como uno de los más importantes e influyentes en la industria de la moda: tuvo la idoneidad de dividir un siglo en dos.

En 1947 presentó su primera colección en un desfile que parecía estar destinado a cambiarlo todo. “Esto sí que es realmente new look” fueron las palabras en su momento de la periodista Carmel Snow refiriéndose al tipo de silueta con cintura de avispa, hombros redondeados y falda amplia en forma de corola que mostró el diseñador. Fue la forma de recuperar y devolverles a las mujeres la elegancia clásica e imagen femenina que habían perdido tras la depresión de la Segunda Guerra Mundial.

Una nueva era

Tras la muerte de Christian Dior en 1957, han sido varios diseñadores los encargados de sustituirlo. El primero fue Yves Saint Laurent, quien presentó su última colección para Dior en 1961. Posteriormente, Marc Bohan asumió el cargo casi por 30 años, hasta que en 1989 el italiano Gianfranco Ferré fue designado. Después fue el turno de John Galliano, desde 1997 hasta su despido en 2011, y un año después, Raf Simons fue nombrado como el nuevo director creativo.



Pero en 2015, tras la partida de Simons, por primera vez se asignó a una mujer al cargo: la italiana Maria Grazia Chiuri, quien actualmente está al frente de la alta costura femenina, el prêt-à-porter y las colecciones de accesorios de Dior.

Un paseo por el jardín

Durante los más de 70 años que tiene la firma, las flores y las mujeres han sido fuente principal de inspiración. “Después de las mujeres, las flores son la cosa más bonita que Dios le ha dado al mundo”, afirmaba el diseñador francés, y para la primavera-verano 2020, Maria Grazia Chiuri rinde un homenaje botánico y floral a Catherine Dior, hermana del diseñador, a quien llamaban miss Dior y en su honor se bautizó el primer perfume icónico de la maison.



Tomando como referencia fotografías del archivo de Catherine Dior rodeada de flores en los jardines de la familia, la colección traduce esta inspiración en siluetas relajadas, el uso de materiales como rafia natural y elementos delicados como encajes o bordados hechos a mano.

“Catherine cuidaba de los jardines de la familia Dior. Una jardinera en el sentido más amplio y profundo de la palabra: una mujer libre, independiente, en armonía con la naturaleza y el ciclo de las estaciones. Esta nueva colección evoca, mediante sus motivos, bordados, el brillo y la textura de la rafia, el imaginario de una vegetación exuberante, y se presenta al estilo de los herbarios, como inventarios de lo que está vivo, como una memoria de las especies botánicas”, afirma la maison en sus notas de prensa.



La propuesta, además, da un gran protagonismo a los accesorios y complementos, incluyendo sombreros de paja, cinturones de cuerda con el logo de la firma y zapatos planos como alpargatas, botas caladas y sandalias de estilo rústico.



Para presentar esta nueva colección, Dior creó un jardín con decenas de árboles diversos en una carpa en el Hipódromo de Longchamp, ubicado a las afueras de París. La escenografía fue ideada en colaboración con el taller Coloco, un colectivo de botánicos, jardineros, paisajistas, urbanistas y artistas.



“Estos árboles, que harán escala en el Hipódromo de Longchamp para formar parte del desfile, seguirán su camino y se integrarán en varios proyectos con la idea de que este jardín plural perdure... Más que un simple decorado, este paisaje efímero anuncia la creación y el fomento de arboledas y de zonas boscosas, ricas gracias a la diversidad de sus especies vegetales. Un símbolo que guarda un gran significado: cada uno puede construir y preservar el futuro y la belleza de la naturaleza”, agrega la firma francesa.



Además, la sustentabilidad detrás de la escenografía también se vio reflejada. El jardín tardó cerca de dos semanas en ensamblarse y participaron cerca de 100 personas por día. Los materiales utilizados en el set serán recuperados por la asociación La Réserve des Arts y reutilizarán por completo los 2.200 metros cuadrados de tablones de madera utilizados para la fachada y gradas, los 4.000 metros de soportes y los 4.500 metros cuadrados de tela. Finalmente, toda la electricidad se produjo utilizando generadores alimentados por aceite de canola.



Para transmitir este mensaje, antes del inicio del desfile, Dior invitó a todos los asistentes a pasear entre los árboles, de los cuales colgaban carteles con el mensaje #PlantingForTheFuture (plantar para el futuro). A esta iniciativa se sumaron algunas celebridades que asistieron a la pasarela, como las actrices Monica Bellucci, Julianne Moore, Jennifer Lawrence y la empresaria y bloguera de moda Chiara Ferragni, entre otras.

Nueva tienda en los Elíseos

Coincidiendo con la Semana de la Moda de París, la firma francesa aprovechó para hacer la inauguración oficial de su nueva tienda, ubicada en la 127 av. de los Campos Elíseos.



La nueva boutique, que abrió sus puertas a mediados de julio, cuenta con un área de 890 metros cuadrados y tres pisos. El primer nivel está dedicado a las colecciones femeninas, así como a los accesorios, zapatos, joyas, perfumes y decoración de interiores. Por su parte, el segundo piso está dedicado a las colecciones masculinas, cuyo director artístico es el diseñador Kim Jones.



En lo relacionado al interior de la tienda, esta cuenta con una imponente escalera en forma de caracol que en su pared interior rinde un tributo a las siluetas del new look con prendas de color blanco. Como parte de las novedades, la boutique destaca nuevos servicios de personalización, como bordados, impresiones y estampados.



Cabe resaltar que desde la llegada de Maria Grazia Chiuri a la dirección creativa, Dior ha cosechado éxitos. Según afirmó recientemente The Business of Fashion, la diseñadora ha logrado combinar los temas sociales con los nuevos consumidores (logrando conservar el ADN de la maison). La firma francesa espera facturar 3.200 millones de euros en 2019, un 25 % más que el año anterior, siendo esta la etapa más lucrativa de Dior para el grupo LVMH.

