Carta a una joven deprimida

Querida jovencita:



En primer lugar, te ruego tu perdón por atreverme a forzar la puerta para entrar; sé que no quieres recibir a nadie; sé que tu corazón está dolido, maltrecho e inseguro. Tienes muchas razones. Deseo que me escuches unos segundos, después saldré y quizás nunca regrese.

Un día mi corazón también se tocó grandemente al descubrir como papá que mi hija mayor, un tesoro de mi alma, que tal vez no cuidé ni protegí como es debido, había entrado en ese mundo donde la vida no se ve en colores, se ve oscuro, donde la esperanza se opaca por la sombría derrota de las emociones y los pensamientos de temor y angustia.



Mi primera reacción como papá fue pensar que esto no nos puede estar pasando como familia. ¿Por qué a nosotros? Al fin y al cabo no somos malos. En fin, preguntas sin respuestas y noches cavilando cómo sacar a nuestra nena de este oscuro e inescrutable túnel. El desespero y la agonía por verla en ese estado nos minaba lentamente a mi esposa, a mí y a sus hermanos.



La situación se agravó cuando en medio de la soledad y la tristeza que embargaban su corazón, mi hija viajó a estudiar a otro país. Esta oportunidad en vez de llenarla de luz y esperanza, afligió aún más su alma y la sumió en un estado depresivo que parecía llegar al punto de no retorno. Lejanía de su familia, discriminación por ser latina y este látigo emocional, la aprisionaban y le hacían llevar una vida invivible.



Querida jovencita, no sé las razones por las cuales entraste a ese laberinto emocional donde a veces no se encuentra fácil la salida, pero hoy quiero decirte que yo entré por allí en busca de mi hija. La encontré en ese país adonde ella había llegado creyendo que encontraría la alegría y el sabor de la vida que no había hallado en su niñez ni en su etapa de estudiante universitaria.



Fue doloroso verla frustrada, enferma, sin luz, sin ganas de vivir, abrigada por un manto oscuro que más parecía queriendo descender a un abismo que emerger a la superficie para ver que a pesar de lo duro que es la vida, vale la pena disfrutar un atardecer, una reunión familiar, celebrar a carcajadas los recuerdos e historias de familia.



Reconozco que lloré por el profundo dolor y hasta le reclamé a Dios por el estado de postración al que este trastorno había llevado a mi hija; pero en medio de mi aflicción y como hombre de fe me levanté y libré junto con mi esposa y mis otros dos hijos la batalla para sacarla de allí.



Ella no quería vivir. Su intensidad por sus metas y sueños desaparecieron. Con todo y eso, nos dijimos en nuestro corazón: enfermedad mentirosa, tu no te llevas a nuestra hija. Ella vivirá, ella será libre y servirá de testimonio para que miles de jovencitas salgan de esa cueva en donde ese monstruo quiere llevarlas para hablarles voces suicidas y dañinas que podrían terminar con su existencia.



Tengo que irme, querida jovencita. Termino de contarte la historia de mi hija. Sé que estas vivencias no solo te consolarán sino que te ayudarán a enfrentar este enemigo terrible llamado depresión y ansiedad.



Después de dos años y de un trabajo integral de la familia con ella, rodeándola de amor, de seguridad y de oración, superó totalmente esta pesadilla. Sabemos que el monstruo está al acecho, pero ahora somos vigías para que no entre y haga daño. Hablamos de seguido como familia, hicimos del perdón un estilo de vida. Ella no está sola, hacemos equipo permanente, pues descubrimos que hay ambientes que facilitan que esa dolencia se incube en las personas. Esa es la clave, detectar qué la dispara y neutralizar su pavoroso y rastrero embate.



La vida está llena de cumbres y de valles, de golpes y frustraciones, de victoria y de derrotas, de luces y de sombras. La depresión quiere hacerte ver que tú eres la única que está enfrentando esa situación y que nunca tendrá remedio. El punto de quiebre viene cuando a pesar de todo ello, ponemos en una balanza lo malo que nos ha pasado y en la otra, lo bueno y maravilloso que es la vida, la familia, los retos, los desafíos y un mañana donde tenemos la posibilidad, con una actitud de fe y de victoria, cambiar el marcador a nuestro favor.



La vida es mucho más que sentimientos y emociones. La vida es mucho más que pensamientos negativos. La vida también se constituye de buenas decisiones y determinaciones de no permitir que algo malo nos afecte y desvíe el curso de nuestra historia terrenal.



Gracias por escucharme, querida jovencita. Sí ha salida, sí hay luz. Animo continuo. Es muy importante saber que nuestro equipo es la familia y si se requiere ayuda profesional, hay que buscarla.



Hasta pronto, un amigo y compañero en esta lucha,



Darío.* Periodista y consejero familiar. En el proceso de estudiar cómo resolver este problema con su hija, Darío González Castro investigó y escribió un libro que se titula 'Qué hay detrás de la depresión'. Correo: oracionesdariogonzalez@hotmail.com

.