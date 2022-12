La caleña Carolina López se presenta ante el público colombiano con una colección que reúne las ilustraciones icónicas que convirtieron a Cala de la Cruz en una destacada firma colombiana en ciudades de Estados Unidos y Europa, añadiendo detalles y siluetas que mantienen la frescura, elegancia y sofisticación.



Desde muy pequeña, y tal vez sin tener conciencia de ello, López ha sentido fascinación por las telas y los estampados. Y a medida que iba creciendo, ese gusto se fue convirtiendo en un interés profesional que la llevó, primero a estudiar diseño de modas en el Instituto Marangoni de Milán, para luego entender que lo suyo era el diseño textil y graduarse con honores del Savannah College of Art and Design (SCAD), en Georgia, Estados Unidos.

Con esa formación y el interés puro de honrar las telas y los materiales para desde ellos crear colecciones de moda que inspiraran a los demás, Carolina López comenzó su carrera profesional en su natal Cali y desde allí, en apenas cuatro años, ha logrado posicionar su firma Cala de la Cruz en las vitrinas de prestigiosos escenarios de la moda internacional.

Su historia se parece a la de tantos colombianos que primero encuentran el éxito en otros países, en este caso Europa y Estados Unidos, para luego pedir pista para mostrarse y darse a conocer en su país de origen. Carolina López sabe que sus diseños y su marca ya tienen un espacio en grandes escenarios de la moda, pero ella quiere que también sean apreciados por el público colombiano.



“Con mi mamá salíamos temprano a buscar telas, confecciones, cortes. La primera colección la lanzamos y la vendimos a través de una página web y por medio del boca a boca. Después llegamos a St Dom en Cartagena y en Bogotá, y luego a showrooms en Nueva York y en Miami, que nos sirvieron de plataforma para estar en Saks Fifth Avenue, en Nueva York; Galeries Lafayette y Le Bon Marché, en Paris; en la tienda online Moda Operandi, y ya vamos a estar en El Corte Inglés en Madrid”, cuenta.



Su llegada a esos escenarios fue todo menos casualidad. Desde el 2015 trabajaba como diseñadora textil para firmas como Urban Outfitters y Anthropologie en Nueva York y en Filadelfia. Luego de regresar a Colombia, a seguir su sueño de crear empresa y empezar una marca con su visión y estilo gráfico, trabajó alternamente haciendo estampados con reconocidos diseñadores como Renata Lozano, Andrés Otálora, Francesca Mirada y De Loreta.

El universo Cala de la Cruz está lleno de energía y color. Esta vez incluye accesorios para cocinas y mesas. Foto: Éxito

Así fue ganando experiencia y reconocimiento, y fue forjando Cala de la Cruz, hasta el punto en el que Carolina tuvo que dedicarse cien por ciento al desarrollo creativo de su marca para empezar a convertirla en una firma dinámica de resortwear y trajes de baño que fusiona diseños audaces y prendas atemporales, conscientes y duraderas. Hoy en día, inspirada en la belleza del día a día, Cala de la Cruz cobra vida al combinar siluetas atemporales con estampados gráficos e icónicos.



Pero Carolina quiere más y, sobre todo, que su marca Cala de la Cruz sea ampliamente conocida en el mercado colombiano. Por eso cuando se le presentó la oportunidad de crear una colección en alianza con Moda Éxito y sus marcas Arkitect, Bronzini y Finlandek, no lo pensó dos veces y desarrolló para este fin de año una línea amplia y diversa que incluye prendas versátiles y flexibles para ir a la playa, a la piscina, para ir a comer o a una fiesta, así como ropa para el hogar y artículos de decoración.



“Nos tomó tiempo digerir este desafío porque veníamos trabajando solo con diseño de trajes de baño y prendas para mujeres, entonces fue todo un reto traducir ese mundo Cala a lugares distintos que nosotros nunca habíamos explorado en cuanto a colores, por ejemplo en pijamas: nadie quiere dormir con algo oscuro si no con algo más tranquilo, en sabanas igual, cosas en las que nosotros no teníamos la experiencia, como vajillas… La verdad fue un proceso interesante, pero lo logramos en un año de mucho trabajo”, comenta Carolina López.



Y así fue como se creó una colección de más de 224 piezas que están a la venta en tiendas de todo el país. Con ocasión de su lanzamiento, conversamos con la diseñadora.

Carolina López, directora creativa de Cala de la Cruz, ha sentido fascinación por las telas y los estampados. Foto: Éxito



¿Qué es lo que más destaca de esta colaboración?



Somos una firma pequeña y la idea es que las personas nos conozcan y puedan tener una prenda o accesorio de Cala de la Cruz en sus casas. Pensamos en cómo llegarle a todo Colombia con cosas lindas, con diseños que les gustaría tener en casa. Trajimos los estampados que en estos cuatro años más le han gustado al público para hacerlos renacer y verlos de una manera diferente en todos estos ámbitos. Queremos que las personas se sientan bien en esta Navidad y este fin de año, llenándonos nuevamente llenarnos de energía y de color celebrando con nuestras familias y amigos”.



¿Qué característica define la colección de prendas?



Diría que la versatilidad; en Cala de la Cruz siempre hemos querido que las prendas se puedan usar para ir a la playa o ir a una cena elegante, tener piezas que sirvan para el frío o para el calor para abarcar a todas las ciudades, para ir a la piscina o a una cena elegante, un almuerzo y poder combinar piezas de todas las colecciones para que cada uno se exprese de acuerdo con su personalidad.



¿Cuál fue la inspiración?



Privilegiamos la moda atemporal en diseños y estampados asimétricos mezclando elementos gráficos, botánicos y geométricos con alusiones a artistas como Joan Miró y Alexander Calder y a diseñadoras como Gunta Stölzl, Anni Albers y las mujeres de Alabama que hacen los famosos cubrelechos Gee´s Bend.



¿Nunca había diseñado para niños o para hogar, que fue lo más difícil?



Quizás hacer una colección para todos los gustos, para todos los colombianos, diseños que les llegaran a todos tanto en moda como en hogar, al final lo logramos con una colección linda y muy definida que plasma todo el mundo Cala.



¿Cómo es la mujer Cala de la Cruz?



Nuestra colección está diseñada para mujeres modernas, sofisticadas, que quieren sentirse cómodas. Mujeres creativas, activas, vanidosas y, sobre todo, libres. Para ellas hemos creado prendas y objetos que las acompañen a sentirse seguras y extraordinarias siempre, una mujer que demuestra sus emociones y sentimientos en las prendas que usa y los espacios que habita.



Trabajaron en conjunto, en colaboración con Moda Éxito para las diferentes categorías…



Sí, todo fluyó muy bien, con armonía, buscando un objetivo común tanto para Arkitect como para Finlandek y para Bronzini. Espero que muchas personas tengan la opción de disfrutar y probar mis diseños, que vivan el universo Cala de la Cruz, el cual considero que está lleno de energía y color. Esta vez podrán llevarlo a sus cocinas, mesas, viajes a la playa o simplemente en su día a día. El trabajo con Grupo Éxito fue fantástico y fluyó muy fácil... Un proyecto y una responsabilidad muy grande, pero al mismo tiempo un gran voto de confianza para la marca. Es muy emocionante poder compartir con todo el país nuestros estampados más icónicos y que todos puedan llevar un poquito de Cala de la Cruz a sus casas.