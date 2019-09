La moda reacciona ante crisis sociopolítica y respalda a inmigrantes

Desde que Donald Trump asumió el cargo como presidente de los Estados Unidos, varios actores de la industria de la moda empezaron a manifestar su descontento, principalmente por las políticas del mandatario en contra de la inmigración.

En el 2017, la publicación W Magazine lanzó la campaña ‘Yo soy un inmigrante’ (‘I Am an Immigrant’), en la cual 81 personalidades del sector, incluyendo a la diseñadora Diane von Fürstenberg; la directora creativa de Vogue, Grace Coddington, y la modelo Adriana Lima, unieron su voz en un video para decir en un mensaje solidario: “Soy inmigrante”.



De ahí en adelante, las marcas y diseñadores siguieron expresándose en contra de la xenofobia, el racismo y empezaron a mostrar su apoyo a los derechos de los inmigrantes a través de colecciones, campañas en redes sociales e incluso cancelando su participación en importantes eventos.



En el caso de diseñadores latinoamericanos, el mexicano Ricardo Seco ha sido uno de los que se han pronunciado a través de símbolos y mensajes, como ‘Proud Mexican immigrant’ (‘Orgulloso inmigrante mexicano’) y ‘Together we are the force. Together we can tear down our invisible walls’ (‘Juntos somos la fuerza. Juntos podemos derribar nuestras paredes invisibles’) en varias prendas de su colección Juntos/Together.

“Desde hace ya varios años, para mí es importante mostrar y compartir en mi trabajo en la moda el orgullo de ser inmigrante. Siempre he sido de los que dicen lo que sienten, y como mexicano; solo el que sale de su patria y se abre camino en otro país sabe y siente cuando somos atacados. Yo, más que separar, siento que un inmigrante une y está en constante transformación y movimiento... Tengo un proyecto que se llama Inmigrante Move, que está compuesto de varias piezas que he diseñado”, afirmó Ricardo Seco a EL TIEMPO.



Otros grandes de la industria han hecho lo mismo en pasarelas. Para su colección otoño/invierno 2017, el diseñador Prabal Gurung, quien nació en Singapur, fue criado en Nepal e India y vive en Nueva York, presentó camisetas en blanco y negro que decían ‘Soy un inmigrante’ y ‘Derriba muros’. Una parte de los ingresos de las ventas se donó a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y a una fundación en Nepal.



(Le puede interesar: ¿Se le enreda el camino a Trump hacia la reelección en Estados Unidos?)



De igual manera, y en casos más recientes, la marca Fenty, creada por la cantante Rihanna en asociación con el conglomerado de lujo LVMH, lanzó una camiseta de edición especial que llevaba el mensaje ‘Immigrant’. La artista usó la prenda el pasado 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, y días después compartió con sus 74,4 millones de seguidores de Instagram una foto de la camiseta etiquetando a Donald Trump.



Sin embargo, más allá de las prendas con mensajes, otras marcas de la industria demuestran su apoyo con recursos económicos, como el caso de Levi Strauss & Co. La empresa anunció en sus redes sociales que entregará un millón de dólares en subsidios a grupos que protegen las libertades civiles de inmigrantes, refugiados, personas transgénero y otras comunidades marginadas. Cabe resaltar que Levi Strauss, creador de la marca, emigró de Baviera a San Francisco (California) en 1853.

Nada que ver con Trump

Más diseñadores reconocidos de la industria, como Marc Jacobs, Zac Posen, Derek Lam y Christian Siriano, también han manifestado su desacuerdo con el presidente Trump, negándose a vestir a su esposa, Melania Trump. Afirman que sus valores son más importantes que la notoriedad que pueden otorgarle con sus diseños a la primera dama.



“Personalmente, prefiero dedicar mi energía a ayudar a aquellos que serán víctimas de Trump y de sus seguidores”, afirmó el diseñador estadounidense Marc Jacobs en una entrevista con la revista Women’s Wear Daily cuando comenzó el periodo de gobierno de Trump.



Años después, las reacciones siguen, y ahora es la próxima edición de la Semana de la Moda de Nueva York la que podría verse afectada.



En días pasados, el diseñador Prabal Gurung dijo que no va a desfilar en el Hudson Yards, la nueva locación asignada por el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA, por su sigla en inglés), la cual hace parte de un complejo financiado por el desarrollador inmobiliario Stephen Ross, quien recauda fondos para la campaña de reelección de Trump.



“Mi objetivo es comenzar un diálogo y tal vez, con suerte, cambiar de opinión. Anteriormente estuve en una conversación con The Vessel, de Hudson Yards, como el lugar para el próximo show de 10 años de mi marca durante New York Fashion Week. Cuando escuché sobre esta recaudación de fondos, decidí retirar mi participación”, escribió Prabal Gurung en su cuenta de Twitter.



A esta decisión se sumó la marca estadounidense de origen británico Rag & Bone, así como los diseñadores Humberto Leon de Opening Ceremony y Dana Lorenz de la marca de joyas Fallon. La diseñadora no solo expresó su indignación por la recaudación de fondos de Ross, sino que incluso canceló su membresía en el CFDA.

CAMILA VILLAMIL

PARA EL TIEMPO@CamilaVillamilN