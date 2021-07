Campaña sobre iniciativas de economía circular para la industria textil.

La campaña "Manténgase en el círculo con LYCRA" tiene como objetivo promover la conversación sobre economía circular en los textiles. Así mismo, es una invitación para que consumidores y expertos de la industria se unan en el uso de materiales resistentes y sostenibles cuya vida útil se prolongue al poder ser reciclados.



Lea también: Manuela Álvarez y la democratización de la moda consciente

"A través de nuestra campaña “Manténgase en el círculo con LYCRA”, queremos explorar una variedad de temas relacionados con la circularidad, desde materias primas más sostenibles y extender el uso de las prendas, hasta soluciones para cerrar responsablemente el final de la vida útil", dijo Jean Hegedus, directora de desarrollo empresarial sostenible en The LYCRA Company.



Esta campaña utiliza un símbolo de circularidad como dispositivo de diseño para comunicar en el proceso de transformación y recirculación de los residuos textiles en nuevas fibras y tejidos.



The LYCRA Company da soluciones sostenibles para tecnologías de strecht y rendimiento en las industrias del vestuario y del cuidado personal. Es conocida por sus productos innovadores, experiencia técnica, soluciones sostenibles y soporte de marketing. Y con esta campaña quiere crear conciencia en las personas y lograr colaboración en la industria.



“Nuestra reciente introducción de las fibras COOLMAX® y THERMOLITE® EcoMade, creadas a partir de residuos 100% textiles, es un paso en la dirección correcta y sabemos que hay mucho más por hacer en el abordaje de estos importantes temas”, puntualiza Hegedus.







REDACCIÓN VIDA

Con información de The LYCRA Company.

Más noticias relacionadas