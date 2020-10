28 años de una lucha en rosa

En 1992, Evelyn Lauder, entonces vicepresidenta –y nuera de la fundadora– de uno de los emporios de la belleza americana, Estée Lauder emprendió su batalla contra el cáncer de mama y anudó al mundo entero entre un lazo del color más femenino del espectro: el rosa. Así nació el mítico emblema de la lucha contra este tipo de cáncer, con el cual ella fue diagnosticada cuando asomaban los noventas, la década del sida.



Precisamente, la empresaria inspiró su creación (el lazo rosado) en el creado un año antes por Visual AIDS en Nueva York, en apoyo a los portadores del VIH. Así como era imprescindible crear conciencia sobre el sida, para Lauder era igualmente prioritario unir al mundo en la lucha contra la afección que, según datos de la OMS, es uno de los tipos de cáncer con mayores cifras de decesos en todo el planeta y que sólo en Colombia cada año afecta a unas siete mil mujeres y cobra la vida de 2.500 de ellas.



“Hoy, cada 15 segundos se diagnostica en el mundo, a una mujer con cáncer de mama; por el tipo de industria en el que nos movemos, de manera altruista, The Estée Lauder Companies ha trabajado en la creación de de un movimiento social universal identificado en este lazo rosa que este año cumple 28 de creación”, explica Javier Contreras, country senior director de Estée Lauder Colombia.



Cada mes de octubre, el mundo entero se tiñe de rosa, sin saber que fue una iniciativa de esta marca de belleza de lujo. “Muchas compañías alrededor del mundo se han sumado a la lucha y a su símbolo. Históricamente, la marca no tuvo una presencia directa en Colombia y esa propiedad de campaña se diluyó un poco pero al final lo más importante es aportar a la lucha contra el cáncer de seno, a su diagnóstico temprano y su prevención”, agrega Contreras.



Con la población vulnerable

​

Desde 2017, Estée Lauder Companies cuenta con su filial en Colombia con la cual viene desarrollando un programa de prevención y detección temprana contra el cáncer de mama, siendo los jóvenes universitarios su foco, al ser la población en la que, efectivamente, se realiza un posible diagnóstico temprano que salve vidas.



El año pasado, el grupo de influencia estuvo conformado por los alumnos de la Universidad de Los Andes, la Universidad del Rosario y la Universidad Militar con quienes se llevaron a cabo charlas de concientización sobre la importancia del autoexamen.



Asimismo, la compañía vinculó en su iniciativa a personal de estos centros educativos que carecen de los medios económicos para realizarse la mamografía, como otra táctica de guerra contra este cáncer que es la primera causa de muertes femeninas.



Este año, la avanzada de la compañía seguirá mediante citas por telemedicina con estudiantes y funcionarios universitarios de la Universidad del Rosario, la Universidad de Los Andes, la Universidad Militar, la Universidad de La Sabana, el Politécnico Grancolombiano y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá; en Medellín, de la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, el Sena, la Universidad Nacional y Eafit; en Cali, los establecimientos educativos beneficiados con la iniciativa serán la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Javeriana y la Universidad del Valle; en Bucaramanga la Universidad Cooperativa, la Universidad Industrial de Santander y la Autónoma de Bucaramanga y en Manizales, la Autónoma la Universidad Católica, la Universidad de Manizales y la Universidad de Caldas.



Asimismo, el rosa será el it color de todas las que quieran unirse a una serie de charlas virtuales, o BreasTalks, que se realizarán los días 20, 22 y 28 de octubre con militantes de la lucha y la concientización, como las fundadoras de la comunidad digital Qué buenas las tengo y miembros del equipo médico de la Fundación Salud Querida –trabaja en la educación, la prevención y el apoyo a personas sanas, pacientes y red de apoyo en todo lo referente al cáncer– en las que se abordará de manera didáctica la manera correcta de realizarse el autoexamen.





Para acceder a estas conversaciones que también abordarán mitos sobre el cáncer de mama, las interesadas podrán inscribirse de forma gratuita en la página:



www.tiempodeacabarconelcancerdemama.com, que estará al aire a partir del lunes 19 de octubre, día de esta lucha universal.



Alrededor del mundo hay más iniciativas de la marca de maquillaje y cosmética para recordar esta causa; desde la re-creación de la botella marrón de su mítico suero nocturno (que cada 19 de octubre se viste de rosa y oro, ofreciendo un diseño conmemorativo) hasta las intervenciones del lazo rosa que para su cumpleaños número 25 se viralizó en diferentes materiales como papel y textil, y varios tamaños y longitudes, abrazando la causa de la diversidad.



“Mediante esos vehículos de inclusión, la compañía sigue siendo líder. Es la que más invierte en estudios e investigación sobre el cáncer de mama y fue best place to work femenino según Forbes, por su enfoque en campañas para la mujer”, puntualiza Contreras.



CIFRA: 89 millones de dólares han sido recaudados a lo largo de los 28 años de esta campaña. Los fondos han sido invertidos en la investigación y la lucha de The Estée Lauder Companies contra el cáncer de mama.



Por: Pilar Bolívar

@lavidaentenis