Cali Distrito Moda, multiplataforma de moda, belleza, arte y tecnología, celebró su segunda edición del 1.º al 3 de junio, con la participación de 118 marcas y diseñadores en diferentes espacios como trunk shows, pasarelas y tiendas pop-up, que se llevaron a cabo en tres locaciones de la capital del Valle del Cauca: el Centro de Eventos Valle del Pacífico, el Hotel Marriott y Pacific Centro Comercial.

En total se presentaron 46 nuevas colecciones de la temporada primavera-verano 2023 de diferentes diseñadores locales y nacionales que hicieron parte de la agenda oficial del evento. Entre los protagonistas estuvieron nombres como Paola Arango, Ana Lucía Bermúdez, Taller Croquis y Guio di Colombia. Además, el evento contó con invitados internacionales como la diseñadora de Guatemala Thelma Espina y el mexicano Aldrin Ayuso.

Uno de los momentos más destacados del evento fue el trunk show de Isabel Caviedes y un grupo bordadoras del norte del Valle del Cauca, que revivió los 23 looks de la colección de primavera-verano 2017 de la diseñadora junto a 200 mujeres maestras de esa técnica.

Foto: JUAN PABLO RUEDA - CEET

“Es un trabajo que se encuentra dentro de los archivos del Museo del Bordado y al ser algo que se logró de una manera tan especial, se quiso volver a exhibir como un orgullo de lo que se puede obtener de la unión de la tradición y la vanguardia. Además de los bordados, tejidos y calados, se destaca la propuesta estética y moderna de Isabel Caviedes”, le dijo la diseñadora a EL TIEMPO.

Talento emergente

Cali Distrito Moda 2023 fue el escenario para que nuevos talentos dieran a conocer su trabajo y se estrenaran en las pasarelas. Uno de los más destacados fue TRZ Galería, una marca de resortwear creada en el 2021 por César Jaramillo. Su propuesta se basa en el color, siluetas y textiles frescos. Con su colección Aldea rinde un tributo especial a los animales, especialmente a los felinos, a través de los estampados.

Otra de las propuestas más llamativas fue la de la diseñadora caleña Samara Wells, quien presentó ADN: Alma De Natur, una colección fundamentada en la sostenibilidad que celebra la naturaleza, la artesanía y espiritualidad. “Está inspirada en la belleza de la tierra y la conexión con lo divino, utilizando tejidos naturales y colores extraídos de la tierra como remolacha, café, col morada, cáscara de cebolla, cúrcuma y páprika”, afirman desde la marca.

También llamaron la atención la propuesta experimental del diseñador Carlos Marín y su marca Victoriana; las piezas elaboradas por la comunidad indígena Los Yaguas de la marca Almagua, y la propuesta versátil y atemporal de Ters Apparel, marca creada por las hermanas Kelly y Manuela Giraldo.

Pasarela de Inclusión

Una novedad del evento es que por primera vez integró la Pasarela de Inclusión, iniciativa que busca transformar paradigmas y mostrar que la moda es para todos. Según Jimena Toro, gestora, “Cali Distrito Moda está de moda porque tenemos tecnología, belleza y, lo más importante, la inclusión real. Hoy con gran orgullo sé que nuestro territorio es ejemplo de inclusión en donde ninguna condición física, cognitiva, de orientación sexual u otras historias de vida son impedimentos para brillar en un escenario que respira talento colombiano”.

Foto: JUAN PABLO RUEDA - CEET

Cuatro diseñadores hicieron parte de esa pasarela, que celebró su séptima edición: Felipe de la Pava, Zorrogris, Edwin D’Angelo y Vizcaíno. Para Guio Di Colombia, presidente de la Cámara de la Moda Vallecaucana y creador de Cali Distrito Moda, “ser incluyentes es para nosotros una prioridad en todo sentido. La moda no debe ser elitista. Debe ser arriesgada, novedosa, multicultural y pluricultural”.



El evento también presentó la franja Africa Fashion Week Colombia, con las pasarelas de los diseñadores Sulma Arizala, María Gracia y Esteban African. Esta iniciativa es liderada por la modelo, actriz y presentadora Belky Arizala, quien afirmó: “Nos sentimos honrados de estar aquí y de transmitir este mensaje de reconciliación, de paz y de amor, gracias a la organización de Cali Distrito Moda + Pasarela de Inclusión. Teníamos dos años pausada la participación con el Africa Fashion Week Colombia y hoy es una realidad aquí, en este gran escenario”.

Así mismo, hizo un llamado a la no discriminación: “África, el continente cuna de la humanidad y al cual pertenecemos todos, no es un color de piel. Somos un continente pluriétnico y multicultural. Aquí hablamos de una sola raza y es la raza humana. Una raza que sonríe en la misma lengua e idioma. Porque para nosotros, el alma no tiene color”.