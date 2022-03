Nunca sabes qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes.

Erróneamente pensamos que los valientes son aquellos que no sienten miedo. Esas personas que van por el mundo con todo resuelto o que retan a la muerte permanentemente, ya sea por su oficio o por pura pasión. Asociamos la valentía con ciertas profesiones, como la del soldado, el astronauta o el piloto de carreras, en las que se arriesga la vida casi a diario.



(Además: Escoge el papel que quieres tener)

‘Juramos’ que tener valentía es ser dueños de un corazón de acero que no siente temor ni da un paso atrás ante los riesgos.



La verdad, esto es lo más lejano de la realidad. Valiente es aquel que se muere de miedo como los demás pero, a diferencia de la mayoría, lo afronta, lo asimila y no permite que lo detenga.



Olvidamos que en esta vida estamos rodeados de personas valientes que no tienen como finalidad arriesgar sus vidas ni ser reconocidas, sino que con simplemente vivir merecerían una medalla Corazón Púrpura por su coraje.

(Vea: 2.400 millones de mujeres no tienen los mismos derechos económicos de ellos)

¿Cuántas mamás solas, muertas del susto por estar desamparadas y sin recursos, miran a sus hijos cada mañana como si no tuvieran ni un solo problema en el mundo? ¿Cuántos jóvenes enfrentan el bullying en su colegio día tras día, pero igual no se dejan amedrentar? ¿Cuántos esposos deciden luchar por sacar su matrimonio adelante con amor y persistencia, intentando vencer las adversidades? ¿Cuántas mujeres deciden denunciar a sus agresores a pesar del terror que esto les pueda causar?



La valentía tiene muchas caras, y estas no son lejanas ni abstractas. Tienen nombre propio y estoy segura de que ustedes las conocen. Incluso sé que muchos de ustedes, que están leyendo esto, son una de esas personas.



Este mundo es de valientes, pero tristemente los cobardes son quienes nos llaman la atención y acaparan los medios de comunicación. Les damos más publicidad a esos que dejan muy mal la imagen de la humanidad, en lugar de resaltar a los que nos devuelven la fe en ella. Por eso, tratemos siempre de darles protagonismo a los valientes de corazón, espíritu y labor.



Hagamos lo posible por contar las historias de los héroes que ayudan y no inundemos las redes de aquellos que destruyen. ¡Compartamos historias de personas buenas y no repitamos tanto las de los hampones!



¡Quizá si resaltamos todo aquello que queremos ver, el mundo que vemos cambiará de ser!

(Además: Santander abre convocatoria de becas para formar mujeres líderes)