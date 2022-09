La búsqueda de una pareja ideal se ha trasladado con éxito al mundo digital y prueba de ello es que el 46 % de los colombianos ha hecho uso de alguna de aplicación de citas para conocer gente nueva, de acuerdo con un estudio realizado por GoDaddy Registry y el Centro Nacional de Consultoría en 2021.



En un panorama alentador, la 'app' Inner Circle ha llegado a Colombia con una propuesta fuerte en seguridad y en generar vínculos reales entre personas.



“Estamos muy complacidos y emocionados de iniciar nuestra operación en Colombia, buscando brindar a los solteros del país la aplicación de citas que necesitan y están buscando. Para ellos, hemos configurado un entorno seguro para personas que han demostrado un gran interés para conocerse en un espacio real y fuera de la virtualidad” afirma Masha Kodden, CEO de Inner Circle.



Explican que, para esto, Inner Circle ha desarrollado una plataforma en la que los usuarios pueden conectarse de forma confiable, y que se garantiza que el tiempo que estos interactúan en la app rinda frutos.

Las características de Inner Circle

La app prioriza la seguridad de sus usuarios, según exponen en un comunicado. Foto: Pixabay

La aplicación llega a Colombia con una propuesta soportada en tres pilares. El primero de estos, prioriza la seguridad como elemento que evita interacciones con perfiles falsos o estafadores.



Es también un aplicativo para citas pago, lo que garantiza que los miembros tomen en serio las citas. Y un tercero, enfocado en el desarrollo de eventos en los que se pueden establecer encuentros en entornos controlados y seguros.



Según explican en un comunicado, la aplicación, desde el primer momento en el que los usuarios crean su perfil, exige suministrar imágenes de calidad e información 100 por ciento real. Un elemento con el que, además, los usuarios pueden conocer más a las personas con las que podrían tener un acercamiento.



Una vez que un miembro presenta la solicitud de ingreso, el sistema de Machine Learning de Inner Circle inicia un proceso de estudio del perfil de la persona.



Para esto, se toman en cuenta variantes como: redes sociales, veracidad de las imágenes y la ubicación de la IP. La información es enviada al equipo de soporte y verificación internacional, quienes analizan las alertas generadas por el algoritmo, frente a perfiles con un alto potencial de estafas o falsedad.



“Inner Circle es una aplicación que nunca baja la guardia en materia de seguridad. Un elemento fundamental para propiciar una mejor experiencia y tranquilidad en el momento que nuestros miembros interactúan con la aplicación. Buscamos ofrecer una mayor confiabilidad para que los usuarios no den papaya frente a situaciones que pongan en riesgo su integridad” completa Masha Kodden, CEO de Inner Circle



“A Colombia hemos llegado con una propuesta con la que nuestros usuarios deben pagar para acceder a nuestras funcionalidades. Hemos entendido que este es un diferencial bastante importante, en cuanto garantiza que las personas y miembros de nuestra comunidad tomen más en serio la interacción con las plataformas de citas. Igualmente, es un factor que genera una barrera invisible frente a posibles interacciones con personas indeseables como estafadores o perfiles que puedan ser falsos” considera Kodden.



Inner Circle a través de su modelo Freemium, ofrece a sus usuarios un periodo gratuito en primera instancia que posteriormente podrán extender adquiriendo la membresía que permitirá acceder a todas las funcionalidades y eventos de la plataforma.

De la pantalla a la realidad

Para fomentar una mejor dinámica de los acercamientos con miembros de la comunidad, propician más encuentros reales. Son elementos que responden a la filosofía Dare to, con la que se incentiva a mejorar la dinámica de citas.



Allí los solteros pueden conocer nuevas personas y divertirse en un ambiente seguro y controlado. Para esto, las personas podrán ingresar en la sección “descubrir” de la aplicación, donde se han registrado las actividades y eventos que se realizarán en diferentes partes del mundo.



Cuentan que su modelo ha sido un éxito, pues hasta el momento han realizado cerca de 500 eventos, a los que han asistido cerca de 65 mil personas en ciudades como Londres, Milán, París, San Pablo y Buenos Aires.



Igualmente, dentro de la app los usuarios encontrarán consejos sobre la manera en que podrán arriesgarse a concretar mejores citas. Para esto, la aplicación ha integrado la sección 'Lugares', en la que los interesados podrán conocer los sitios, restaurantes o bares que pueden visitar en su primera cita.



REDACCIÓN MUJERES

