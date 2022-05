Tras el exitoso retorno a las pasarelas presenciales de Bogotá Fashion Week 2022, vale la pena recapitular algunas de las mejores cosas que dejaron tres días durante los cuales la moda colombiana fue la protagonista.



Una de ellas son los nuevos talentos. Hablamos con cinco de ellos sobre su trayectoria, el concepto de su marca, su inspiración y las colecciones con las que debutaron en este escenario maravilloso.

Stevan Valencia

Luis Stevan García Valencia, diseñador de vestuario, lleva aproximadamente cinco años en la industria. Ha trabajado en el área textil y creativa con diseñadores como Andrés Otálora y Ana Lucía Bermúdez. Luego decidió crear su propia firma homónima, porque quería impregnar su esencia creativa. “Es una marca totalmente inspirada en el arte, la historia y sobre todo en nuestras raíces latinoamericanas, que son muy importantes”, dice.



Sobre su primera pasarela, en la que presentó su colección "Cartografías a mar abierto”, comentó que “es una emoción muy grande, porque llevo casi dos años con mi marca y el hecho de ver que ya está sonando y que hay personas que valoran tu trabajo da demasiada felicidad”.



En cuanto a su nueva propuesta explicó que se inspiró específicamente en el océano desde una perspectiva mística, con historias de marineros sobre sirenas y monstruos marinos de la Edad Media. “Todo lo impregnamos en los estampados de las telas, junto con las siluetas latinas con boleros; además, detalles street style logramos una mezcla interesante y looks elegantes pero que al mismo tiempo se pueden usar en el día a día. Son 24 looks. Hay piezas atemporales”.

Ivory Atelier

Ivory Atelier contrasta textiles blancos y crudos con colores y estampados vivos. Foto: Bogotá Fashion Week

Con el interés de resaltar la belleza de los textiles en tonos blancos y crudos, contrastándolos siempre con gamas cromáticas y estampados vivos, nació Ivory Atelier, una marca creada por Javier Gómez, diseñador industrial de profesión, quien cumple el rol de director creativo.



Sobre su primera participación en las pasarelas de Bogotá Fashion Week 2022, comentó: “Estoy sumamente feliz y contento no solamente de mostrarle al mundo una nueva colección... Y me refiero al mundo no solo porque es el enfoque de Ivory Atelier, sino también porque en poco tiempo la marca ha tenido una aceptación increíble, del público colombiano y latinoamericano. Nuestra meta es seguir creciendo y seguir llenando cada vez más corazones de alegría y coqueteo, que es lo que buscamos transmitir con Ivory Atelier”.



La colección con la que se estrenó en el evento se titula "Swinging London". “Estamos inspirados en el Londres de los 60 y el movimiento cultural y juvenil de este periodo de posguerra, en el que los jóvenes se tomaron las calles y decidieron celebrar y vivir. Vemos mucho color. Ivory Atelier es una marca que se reconoce por trabajar fuertemente con textiles en tono ivory y crudo, pero lo contrastamos mucho con colores vivos. Esa es nuestra esencia y lo que le da vida a nuestras creaciones”, explica.

Camilo Franco

En 2016 el diseñador Camilo Franco, establecido en Bogotá, fundó su firma homónima en la que fusiona los universos del street fashion y high fashion. Para él, su participación en las pasarelas de Bogotá Fashion Week es el punto de partida de una nueva era para su marca. “Esta es nuestra primera pasarela grande. Es un momento muy especial para nosotros, porque empezamos a tener muchos cambios y en este periodo de tiempo nuestra marca ha sufrido una transición en la que nos encontramos a nosotros como marca y nuestro ADN… Descubrimos elementos como la sastrería y encontramos que es una de las razones de Camilo Franco”, comentó.



(También: Bogotá Fashion Week: El arte del saber hacer de la joyería colombiana).



En su nueva colección, "Cosmic Dancer", el diseñador presentó su nueva visión creativa. En la pasarela se vieron elementos estéticos propios de la era disco dotados de un aire futurista con tonos metalizados y texturas. En palabras de Camilo, algunas prendas hacen “un guiño al masculino y al athleisure. Son looks desestructurados, con siluetas grandes. Hay terciopelo brocado, paños con lurex y abrigos de lana”.

Cala de la Cruz

Cala de la Cruz es una marca de resortwear fundada en Cali que combina atrevidos, y a la vez simples, diseños con una mentalidad consciente. Parte de la esencia de sus diseños la componen elementos gráficos botánicos, geométricos y figurativos. La directora creativa es Carolina López, diseñadora textil, quien da vida a la marca a través de sus ilustraciones dinámicas y su uso intuitivo del color.



El último día de pasarelas de Bogotá Fashion Week 2022, la marca presentó su colección "Mare" de resort 2023. Juan Sebastián Rojas, director comercial de la marca, afirmó que “es nuestra primera pasarela grande y estamos muy emocionados. La colección la hicimos con mucho amor. Sentimos que el resultado ha sido espectacular”. En cuanto a la nueva propuesta, esta toma como inspiración la Costa Azul. “La interpretación que hace Carolina es de las calles empedradas, el verano y los colores profundos del mar”, agrega.

A Modo Mío

Diseño de la colección “Immortale”, de A Modo Mío, presentada durante Bogotá Fashion Week 2022.. Foto: Bogotá Fashion Week

Fundada por la diseñadora Francesca Sesana, la marca A Modo Mío utiliza la moda como catalizador de mensajes y se enfoca en crear piezas únicas con poderío estético, mezclando técnicas de confección, bordados, piedras, texturas y colores, que se materializan en diseños cargados de emociones que permiten a cada mujer expresarse libremente. Dicha propuesta única y transgresora llevó a la marca a participar este año en las pasarelas del último día del evento, en las que presentó su nueva colección “Immortale”.



Después del desfile, la diseñadora señaló que “estuvimos demasiado emocionados de participar. Es una plataforma de exposición muy grande… Fue mi primera pasarela grande jugando de local para presentar “Immortale”, que es el renacimiento después del caos… Vimos todo lo que somos en la pasarela, como muchos prints. Tomamos todo nuestro ADN y lo imprimimos al máximo. La colección está cargada de mensajes y frases de acompañamiento para las mujeres que no están dispuestas a pasar desapercibidas”. Se resaltaron las chaquetas y abrigos, así como piezas como el crochet a mano, pedrería, transparencias y telas estampadas con frases de la marca.

CAMILA VILLAMIL NAVARRO - PARA EL TIEMPO

En Twitter: @camilavillamiln

