Best Buddies lanza calendario 2022 con inspiradoras historias de vida

Best Buddies, fundación líder en Colombia y en el mundo en la generación de oportunidades de vida incluyente para la población con discapacidad intelectual, presentó una nueva edición de su calendario, el cual retrata historias inspiradoras de jóvenes que integran el programa Amigos del Alma a nivel nacional, quienes han sido ejemplo de resiliencia y espíritu luchador durante la pandemia.



(Le puede interesar: Hagamos del mundo un lugar sano y seguro para todos)



La versión 2022 del calendario, titulado ‘Historias de un año como ningún otro’, contiene testimonios contados desde la perspectiva de escritores, periodistas y reconocidos columnistas del país como Melba Escobar, Alejandro Santos Rubino, Ricardo Santamaría, Poly Martínez, entre otros.

Por ejemplo, la historia de Giovanny escrita por Alejandro Santos Rubino describe cómo este Amigo del Alma se convirtió en el sustento de su familia y logró adquirir casa propia. Lo anterior, gracias al apoyo y trabajo duro de su mamá, el acompañamiento de Best Buddies Colombia y la oportunidad de empleo que desde hace catorce años le provee Alkosto.



(Le puede interesar: Estos son los cinco hábitos que te engordan sin darte cuenta)

Facebook Twitter Linkedin

Los recursos que se obtengan por la venta del calendario, se destinarán a los programas que lidera Best Buddies en el país. Foto: Particular

Alejandra Arenas, directora de Best Buddies Colombia, asegura que “el 2020 fue un año de grandes retos para Best Buddies y para nuestros Amigos del Alma. Pese a las dificultades que vivimos el año anterior, nos mantuvimos activos y unidos para acompañarlos a ellos y a sus familias. Esta nueva edición del calendario es un homenaje a todos ellos y visibiliza algunas de las historias de vida nuestros jóvenes, plasmadas bajo la pluma de reconocidos escritores, periodistas y columnistas, quienes se unieron para demostrar que es posible hacer indiferente la diferencia”.



(Además: Hay que organizarse en vida para partir en paz)



Los recursos que se obtengan por la venta del calendario se destinarán a los programas que lidera Best Buddies en el país. La publicación cuesta $25.000 y puede conseguirse en la tienda online de Best Buddies Colombia: https://bit.ly/3F4rBYX o www.bestbuddies.org.co

La Fundación tiene presencia en 50 países. En Colombia ha generado oportunidades laborales a más de 1.500 jóvenes y actualmente tiene cerca de 600 Amigos del Alma vinculados en 36 ciudades y municipios del país. Lo anterior, gracias al respaldo de 59 empresas que han creído en la inclusión para transformar la vida de los Amigos del Alma, aportando a su desarrollo personal y a su incorporación plena a la sociedad.



(Vea: ¡Hay un tipo de yoga para cada necesidad y gusto!)

Sobre Best Buddies Colombia

Facebook Twitter Linkedin

La publicación cuesta $25.000 y puede conseguirse en la tienda online de Best Buddies Colombia. Foto: Particular

Best Buddies Colombia hace parte de una organización internacional sin ánimo de lucro, cuyo objetivo fundamental consiste en abrir caminos hacia la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual.



(Le puede interesar: Icetex: así será la jornada para usuarios con problemas para pagar)



A los Amigos del Alma se les brinda la oportunidad de establecer relaciones de amistad con personas sin discapacidad, para que así desarrollen las herramientas necesarias para integrarse a la sociedad y sostener un empleo productivo.

A través de sus programas (Inclusión Social y Voluntariado / Oportunidad Laboral) ha generado oportunidades laborales a más de 1.500 jóvenes y actualmente tiene cerca de 600 Amigos del Alma vinculados en 36 ciudades y municipios del país.



Con información de: https://www.bestbuddies.org.co/

Casi 5.000 docentes se quedaron sin empleo por la pandemia en Colombia