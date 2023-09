Un estudio llevado a cabo en Kenia por investigadores de la Universidad de Illinois, Chicago, (Estados Unidos), reveló que el uso de copas menstruales va más allá del acceso a la educación para las adolescentes de países de bajos y medianos ingresos.

La investigación, publicada en la revista científica 'PLOS Medicine', ha demostrado que las chicas que utilizan copas menstruales tienen menos riesgo de padecer ciertos tipos de infecciones vaginales y un microbioma vaginal más saludable.



Durante el estudio, se siguió a 436 adolescentes keniatas de secundaria, de las cuales la mitad recibieron copas menstruales. Cada seis meses, se les realizaron pruebas para detectar vaginosis bacteriana, una infección común, y a los 12 y 30 meses para detectar infecciones de transmisión sexual.



Además, se analizó el microbioma vaginal de las participantes para determinar la prevalencia de bacterias beneficiosas y perjudiciales.



El estudio se realizó con estudiantes kenianas. Foto: iStock

Los resultados mostraron que las adolescentes que utilizaban copas menstruales tenían un 26% menos de probabilidades de padecer vaginosis bacteriana y un 37% más de probabilidades de tener un microbioma vaginal óptimo en comparación con las que no utilizaron este producto.



Aunque en general, las copas menstruales no parecían reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual, cuando los investigadores controlaron factores como la edad y la actividad sexual,se observó una disminución de las ITS entre las usuarias de copas menstruales.

Según Supriya Mehta, investigadora principal del estudio, las copas menstruales ofrecen varias ventajas para la salud vaginal en comparación con otros productos menstruales.



La forma de campana y el material de silicona de calidad médica de las copas menstruales permiten recoger la sangre menstrual, evitando que esta permanezca en la cavidad vaginal y pueda ser propensa al crecimiento bacteriano que causa la vaginosis bacteriana.



Además, las copas menstruales contribuyen a mantener un entorno vaginal ácido que disuade las infecciones.



Este estudio sugiere que las copas menstruales podrían ser una solución beneficiosa para la salud vaginal de las adolescentes, lo que podría tener un impacto significativo en la mejora de la calidad de vida de las niñas en países de ingresos bajos y medios.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press y contó con la revisión de la periodista y un editor.