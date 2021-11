Voluntarios donaron su cabello para hacer pelucas

BBVA en Colombia y la Fundación Ámese se unieron para ayudar a un grupo de mujeres con cáncer de seno que son atendidas por esta organización, a través de la entrega de pelucas que fueron elaboradas con cabello donado por más 35 voluntarios de la entidad financiera, además de desarrollar talleres sobre temas como moda, belleza y maquillaje, enfocados a mujeres que padecen la enfermedad.



Las proyecciones señalan que el número de diagnosticadas con este tumor aumentará cerca del 46 por ciento al 2030. Foto: 123RF

La entrega de pelucas se realizó a un grupo de mujeres vinculadas con la Fundación Ámese (Asociación de mujeres con enfermedades de seno) por parte de los voluntarios que donaron su cabello y asistieron a varios talleres de belleza y moda, uso de turbantes y maquillaje que fueron dictados por Ana Milena Martínez, una experta en manejo de imagen y Patricia Marín, una paciente de cáncer afectada por segunda ocasión y experta en el uso de turbantes y pelucas.



Para Martínez, "la condición de paciente de cáncer hace necesario mantener una buena imagen personal ya que esto ayuda a aliviar los dolores y molestias ocasionadas por las quimioterapias y los medicamentos que se emplean para combatir la enfermedad".



Por su parte, Marín, una mujer afectada por segunda vez con cáncer y quien ha visto en esta enfermedad una oportunidad para servir a las personas, dice que "las pelucas para las mujeres con cáncer son muy importantes porque les permite recuperar su feminidad y empoderarse en momentos tan difíciles para ellas".



“Para las mujeres con cáncer poder tener una peluca, es uno de los momentos más especiales para ellas, pues al perder el cabello, se pierde gran parte de la autoestima y amor propio, por eso estas entregas que están haciendo los voluntarios de BBVA son tan importantes para nosotras”, dijo esta experta en temas de salud y belleza.



Alejandra Casas, coordinadora de programas de Ámese, asegura que esta fundación trabaja por el bienestar y cuidado de las mujeres que padecen cáncer de seno y manifiesta que es necesario avanzar en la puesta en marcha de estrategias de gran alcance, que ayuden a las mujeres a estar informadas y sobre todo a tener claridad de las prácticas de autocuidado y detección temprana de la enfermedad.



“Tener un diagnóstico a tiempo es tener mayor posibilidad de sobrevivir al cáncer”, dice Casas.

Vale la pena destacar que en el grupo de voluntarios hubo varias niñas entre 9 y 11 años, quienes estimuladas por sus padres o por historias que conocen no dudaron en hacer la donación de su cabello para estas mujeres. Es el caso de Silvia Anaya, de 9 años que ya ha donado cabello dos veces, la primera a los seis años inspirada por una historia que oyó de otra niña que donó su cabello y ahora que ha donado nuevamente para las mujeres de Ámese.



“Para mí donar el cabello me inspira, me hace sentir bien y creo que es necesario que todas las personas estén conscientes de eso y que no lo duden cuando tengan la oportunidad de donar, dice Silvia, que es hija de un funcionario de BBVA.

