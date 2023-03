Con el afán del día a día es inevitable caer en malos hábitos, como dormir poco, comer a deshoras o tener un estilo de vida sedentario, pues no siempre hay tiempo para ejercitarse al menos tres días a la semana.



En ese sentido, el cuerpo puede estar susceptible a la acumulación de toxinas, las cuales pueden afectar a la salud física y mental con síntomas como fatiga, insomnio o migraña, mala digestión, entre otros, como señala la doctora Maricela Jiménez López, especialista en cirugía general del sistema digestivo, en el portal web 'Mejor con Salud'.



El problema es que cuando las toxinas se encuentran en exceso dentro del organismo, el hígado, los riñones y el sistema linfático se ven obligados a funcionar con más carga.

Por ello, aquí le recomendamos tres batidos que le pueden ayudar a eliminar esas toxinas de su cuerpo si se toman de forma esporádica.

Es importante que consulte con su especialista qué componentes son más beneficiosos y acordes con las necesidades de su organismo. Foto: 123rf

1. Batido de espinacas, pepino y jengibre

La espinaca es rica en clorofila, un poderoso antioxidante que ayuda a limpiar el hígado y los riñones, mientras que el pepino es un diurético y permite eliminar las toxinas del cuerpo.

Por otro lado, el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que colaboran con la estimulación intestinal.

Este batido verde, según la nutricionista Diana Milena Rojas de la universidad Javeriana, ayuda también a eliminar los radicales libres.



Para prepararlo, mezcle un puñado de espinacas frescas, medio pepino pelado, un pedacito de jengibre fresco pelado y un poco de agua en la licuadora.

Esta raíz picante estimula la circulación de la sangre y además tiene un efecto estimulante. Foto: iStock

2. Batido de piña, manzana y menta

De acuerdo con Rojas, la piña contiene una enzima llamada bromelina, que ayuda a digerir las proteínas, así como a desinflamar.



Por su parte las manzanas son ricas en fibra, lo que puede ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo y la menta mejora la digestión.



Para hacer el jugo, debe combinar una taza de piña fresca, y una manzana pelada cortadas en cubos con unas hojas de menta fresca, agua y un poco de hielo, si lo desea, en la licuadora.

Para complementar un desayuno con frutas, es importante añadir proteínas o carbohidratos. Foto: iStock

3. Batido de remolacha, zanahoria y jengibre

La remolacha es rica en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, los cuales pueden ayudar a mejorar la función hepática y a reducir la inflamación, según la Fundación Española de Nutrición.



Las zanahorias son ricas en vitamina A y fibra y el jengibre, como se dijo anteriormente, puede ayudar a reducir la inflamación y a mejorar la digestión, según



Para preparar el batido, licue una remolacha pelada y una zanahoria sin cáscara, también cortadas en cubos y un pedacito de jengibre fresco pelado en agua.



No olvide que los batidos pueden ser una buena opción para complementar una dieta saludable y equilibrada, pero no son considerados como una solución única para realizar un 'detox' del cuerpo y no debe exceder su consumo o reemplazar las comidas por estas bebidas.



Por ello, es importante tener en cuenta que el cuerpo tiene sus propios mecanismos naturales para eliminar toxinas, como el hígado, los riñones y el sistema linfático, que acompañado de un estilo de vida saludable son clave para ayudar a estos órganos a funcionar de manera óptima.

Según expertos estos batidos se recomiendan ser consumidos en la mañana. Foto: iStock

