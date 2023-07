¿Sabe cuál es su Índice de Masa Corporal (IMC) y por qué es importante conocer la ecuación con la que lo descubre, así como medir la circunferencia de su panza (el perímetro abdominal)? Quizá se responda a sí mismo: ‘¡¿Para qué resolver fórmulas matemáticas que me confirman lo que ya percibo, que el pantalón no me cierra o que en las fotografías ahora registro más ‘rellenito’?!’

Pues bien, lejos de quedarse en estereotipos de belleza y de obsesionarse con seguir dietas ‘milagrosas’ para tener el ‘peso ideal’ o, todo lo contrario, echarse al abandono, “conocer su Índice de Masa Corporal es bueno porque así se empodera de su salud, se fija objetivos claros para estar bien y sentirse mejor, y aprende a disfrutar del proceso de asumir un estilo de vida adecuado”, explica Leany Blandón, nutricionista dietista y subdirectora científica de la Fundación Colombiana del Corazón.

El Índice de Masa Corporal (IMC) “es una relación entre peso y talla que se utiliza para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos, indica Javier Galvis, médico especialista en Medicina Interna. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “un IMC igual o mayor a 25 indica sobrepeso, y mayor a 30, obesidad. Sin embargo, tenerlo por debajo de 25 tampoco es garantía de salud, pues una baja masa muscular asociada a un aumento de grasa predispone a enfermedades”, explica.

Los abdominales son ejercicios clásicos que fortalecen los músculos de la zona media. Foto: iStock

Con el IMC se puede determinar si estás en bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad en sus diferentes grados, solamente teniendo los datos del peso y la talla, precisa la doctora María Bernarda Vergara, especialista en Terapéuticas Alternativas y autora de los libros La domadora de mamuts y Emociones a la carta. Sin embargo, “para conocer el estado real, también es necesario conocer el porcentaje de grasa. Alguien que tenga exceso de grasa, también cursa un proceso de alteración en su metabolismo”, dice.

Para saber cuánto se debe pesar, es imprescindible averiguar otros datos como la estructura ósea, pues no todos debemos pesar lo mismo, y los pesos máximos y mínimos cambian de acuerdo con el tamaño de los huesos, precisa.

“La ciencia nos ha mostrado que cuando se tienen un IMC por fuera de la categoría de ‘peso normal’, se está por fuera del peso saludable para la estatura. En ese sentido, más que decir que sea ‘necesario’ cumplir con este, hay que tener en cuenta que no hacerlo es poner en riesgo la salud”, repara Vergara.

El impacto del sobrepeso

Lo más importante a la hora de hablar de sobrepeso es entender cada metabolismo. Foto: iStock

A nivel mental se pueden tener “síntomas de ansiedad, depresión y alteraciones de la alimentación. A nivel cardiovascular: arritmias cardiacas, hipertensión, infarto y falla cardiaca; a nivel metabólico, hígado graso, prediabetes, diabetes, elevación de colesterol. Y a nivel mecánico, apnea de sueño, incontinencia urinaria, dolor articular, entre otras; y en fertilidad, alteraciones de la gestación”, sostiene el doctor Miguel A. Forero, cirujano bariátrico.

De hecho, la obesidad es una de las enfermedades crónicas más relevantes a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo más del 40 por ciento de todos los hombres y mujeres presenta sobrepeso u obesidad; se estima que cerca de 2.200 millones los padecen y alrededor de 2,8 millones fallecen por esta condición cada año. Colombia no escapa a esa situación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (ENSIN), más del 52 por ciento de los colombianos tiene sobrepeso u obesidad, lo que equivale a una de cada cinco personas.

“Jamás se le debe decir gordo a una persona con obesidad, hace parte del estigma social que afecta su esfera mental. La mayoría de los pacientes con obesidad y sobrepeso, no desean serlo” FACEBOOK

TWITTER

El común denominador en los afectados por esta condición es “un estilo de alimentación que incluye el uso de azúcar, alimentos procesados y exceso de fructosa, sumado a sedentarismo y falta de ejercicio en quienes sufren de estrés crónico”, apunta Javier Galvis, médico especialista en Medicina Interna.

Ahora bien, “la mayoría de los pacientes con obesidad y sobrepeso, no desean serlo, hay desencadenantes emocionales, socioeconómicos, farmacológicos, patológicos, genéticos y ambientales, por esto el enfoque y abordaje interdisciplinario es clave para una enfermedad que no tiene soluciones mágicas”, subraya Forero.

Si sospecha que tiene alguna alteración en su composición corporal, no dude en buscar asesoría médica integral.

¿Cómo hallar su IMC?

“Basta con conocer su peso y su talla. Simplemente debe hallar el cuadrado de su talla (expresada en metros) y dividir su peso en kilogramos (el que le da la báscula) entre ese número que halló”, explica la doctora María Bernarda Vergara.

La fórmula sería:



IMC = _____ Peso_____

Talla al cuadrado

IMC = _____ 75 kg_____

1, 76 m (al cuadrado)

IMC = _____ 75_____

3,0976

IMC = 24,21

La ciencia ha establecido que la interpretación es:



• Si su IMC es menor a 18.5, está en bajo peso.

• Si su IMC está entre 18.5 y 24.9, tiene un peso normal para su talla.

• Si su IMC está entre 25 y 29.9, está en condición de sobrepeso

• Si su IMC supera los 30, su diagnóstico es obesidad.



Entonces, como se observa, 24, 21 corresponde a un peso normal para esta talla.

En el caso de los niños, existen curvas de crecimiento de acuerdo con las autoridades de cada país que nos indican los pesos indicados para cada momento del crecimiento. Entonces, la fórmula es la misma, pero los porcentajes de grasa cambian con la edad y por esa razón se expresa porcentualmente”.

Mida su perímetro abdominal

Si se sospecha sobrepeso u obesidad, debe acudirse a un nutricionista. Foto: iStock

Se toma, por lo regular, a nivel del ombligo y lo obtiene al medir el contorno del abdomen. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que en la mujer el valor máximo saludable del perímetro abdominal es 88 centímetros, y en el hombre, 102 centímetros. Conocerlo le ayudará a advertir si tiene acumulación de grasa en esa zona, que es un factor de riesgo cardiovascular.

