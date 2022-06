“¿No te peinaste?”, “Te ves desarreglada” o “¿Por qué no te alisas?”, son frases que toda crespa ha escuchado en su vida.



Con el reinado casi tiránico del cabello liso, las queratinas y alisados permanentes proliferaron y cualquier onda estaba mal vista. Por fortuna, eso ha ido cambiando.



La pandemia, un suceso que sin duda obligó a millones de clientes regulares de la peluquería a estar en casa con su cabello natural, aceleró lo que la industria de los productos capilares ya había notado: un interés de las personas crespas por aprender a manejar su pelo y llevarlo con orgullo.



Lea también: Consejos para que sus pestañas crezcan de forma natural

Facebook Twitter Linkedin

Estefanía aprendió a manejar sus rizos y ahora lo enseña a través de sus redes sociales. Foto: Archivo particular

En ese camino de aceptación, con más preguntas que respuestas, muchas descubrieron el método curly girl o método de los rizos.



Lorraine Massey es el nombre de la estilista que inventó esta forma para enseñarles, principalmente a las mujeres, cómo pueden peinar y amar su cabello.



Con varios libros publicados y una empresa internacional dedicada al cuidado del cabello rizado, la peluquera sentó las bases que han seguido otros estilistas, empresarias, creadoras de contenido y crespas de todo el mundo.



Estefanía Gaviria Miranda, conocida como ‘Gaviranda’ en las redes sociales, es una de ellas. Este nombre, que fusiona sus apellidos y con el que hace homenaje a su abuelo, se ha convertido en sinónimo del cuidado y manejo del cabello rizado.



Le puede interesar: Así puede proteger su piel de los rayos de luz azul



267.000 seguidores en Instagram y 295.000 en TikTok son prueba de que hay miles de personas interesadas en aprender a amar su cabellera. Algunos de sus tutoriales en la plataforma de videos cortos superan los 6 millones de vistas.



“Con el libro de Massey aprendí mucho, también me capacité y daba asesorías además de vender productos. Les pedía a las personas que me mostraran cómo se peinaban diariamente y aprendí mucho sobre los errores más comunes, eso lo apliqué a mis redes sociales”, cuenta la creadora de contenido.



En videos le muestra a su audiencia que hasta un colador puede ser un aliado para definir una cabellera rizada. “Para mí el presupuesto no debería ser un impedimento para tener unos crespos lindos”, apunta.



Además: ​Este es uno de los trucos para eliminar las arrugas, según Harvard

En este mismo sentido, Marcela Villa, gerente de Ponto Hairclub, ofrece en sus peluquerías y puntos de venta ubicados en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, entre otras, productos de varias gamas que se ajustan a cada bolsillo.



Aunque no es la única, Ponto es una de las marcas que primero se arriesgó a ofrecer servicios de peluquería y ahora han desarrollado su propia mercancía, con la que refuerzan el mensaje de autoestima y de poder.



Allí han acompañado a miles de personas en el proceso de dejar de alisarse y recuperar su onda natural, la llamada y temida ‘transición’, una etapa en la que el cabello empieza a recuperar su memoria y en la que el esfuerzo que se pone en su hidratación, nutrición y peinado es clave.



Vea más: Autobronceadores: ¿son una alternativa segura?



También, es el momento en el que más se reciben comentarios negativos u opiniones que pueden hacer dudar a quien tomó la decisión de llevar sus rizos naturales.



“Yo creo que el trabajo duro es interno porque al decidir llevar tu pelo al natural, decides confrontarte. Es abrazarte y decirte: ‘no importa lo que me digan, esto es lo que quiero’ y eso es muy poderoso. No es una moda o una tendencia, es un llamado interno a la autoaceptación y lo último en lo que se refleja es en unos crespos bonitos, pero es todo un proceso de darte amor, de aceptarte, de dedicarte tiempo. No creo que tenga reversa y volvamos al pelo liso”, aseguró Villa.



Siga Leyendo: Cinco consejos para cuidar de su cabello en vacaciones



Tanto Gaviranda como Marcela vivieron en carne propia la violencia estética por no cumplir con la norma del pelo lacio, pero ambas reconocen que esta es una lucha de reivindicación, principalmente para las personas afrodescendientes.



Ahora, con la información y los productos a la mano, personas crespas de todas las edades tienen las herramientas para abrazar su melena y despojarla de esa carga negativa que por años ha lastimado a tantos.

Consejos para recuperar sus crespos

1. La rutina de limpieza: Gaviranda organiza una rutina completa desde el lavado en adelante.



Según la creadora de contenido, para el lavado es importante no elegir un champú que diga ‘para crespos’, “porque el champú lo usas es en el cuero cabelludo, no en tus crespos”, explica.



Para escoger el más adecuado es importante identificar si el cuero cabelludo tiende a ser grasoso o seco y a partir de esas necesidades tomar la decisión.



Una mascarilla una vez por semana para hidratar o nutrir es valiosa. Gaviranda recomienda dejarla actuar 30 minutos después de haber lavado con champú y antes del acondicionador.



El acondicionador es infaltable, pues ayuda a dar suavidad y permite desenredar para poder peinar el cabello.



Lea: Maluma lanza colección con una de las tiendas más grandes del mundo

Facebook Twitter Linkedin

Entender que no todos los días el cabello está perfecto es un paso fundamental en el proceso de recuperar los crespos. Foto: Pxhere

2. Los productos para estilizar: Fuera de la ducha sigue el peinado. Aquí, la crema para peinar y el gel son necesarios.



Ahora existe en el mercado una amplia variedad de cremas para peinar. Para escoger la más adecuada debe tener en cuenta qué tan grueso es el cabello, la cantidad y si es ondulado, crespo o afro. De eso dependerá la textura de la crema, que debe ser más ligera para un pelo ondulado, delgado y poco abundante.



El gel suele ser el paso que muchas se saltan por temor a que se vea tieso, cuenta Gaviranda, pero es necesario para que la definición dure y no se esponje tan rápido.



“Mucha gente le tiene miedo, pero cuando se cristaliza y está seco puedes romper esa fijación con un aceite ligero”, recomienda.



Vea más: ¿Está embarazada? Estos son los síntomas más frecuentes

3. Técnicas para la definición: El resultado dependerá en gran parte de la técnica usada para definir el cabello, esto es, estilizarlo de la forma como queremos que se vea. Hay dos opciones: definición o volumen. Casi siempre son contrarios, lo cual quiere decir que en una melena voluminosa no se verá el rizo perfecto y un cabello controlado no tendrá mucho volumen.



“Hay técnicas más fáciles y rápidas que otras, el secreto es experimentar y así encontrar cuál te lleva a un resultado que te guste más”, asegura.



También: Maquillaje: cinco tendencias para este 2022



Algunas son: praying hands o ‘manos rezando’, para esparcir el producto haciendo ese movimiento; ‘fitagem’, que se hace dividendo el pelo por secciones y aplicando el producto, o rizo a rizo, que es mechón por mechón. Siempre se deben usar crema para peinar y gel.

4. Recomendaciones adicionales: También existen otros accesorios como el difusor para el secador, que permite secar el cabello respetando el encogimiento.



Se recomienda la toalla de microfibra, que retiene más la humedad y reduce el frizz. Para este fin también hay fundas de almohada de materiales más suaves, como el satén.



Existe una variedad de cepillos que pueden aportar a un resultado con mayor definición. Son ideales en el proceso de transición o mientras el cabello se acostumbra a la onda.



Las peluquerías para crespos como Ponto Hairclub son un espacio de comunidad y un lugar donde los estilistas están capacitados para el manejo del pelo rizado, por lo que comprenden sus necesidades.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN VIDA

Más noticias

- La ONU llama a despertar ante la emergencia de los océanos

- Capturan una pitón de 18 pies, la más grande hallada hasta ahora en Florida

- ¿De qué se trata el plan de 'sociedad del conocimiento' de Petro?