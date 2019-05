‘Tuve una pequeña probada de Colombia y quisiera más’: Donna Karan

“Tuve una pequeña probada de Colombia y, si pudiera, me quedaría más tiempo acá. Hay mucho de este país que quiero entender y absorber. Ser una estudiante por 10 días no es una tarea fácil. Estoy inspirada con lo que viví acá”.

Esas fueron las palabras de la diseñadora estadounidense creadora de la marca DKNY, Donna Karan, durante el foro ‘Driving change throught design’ organizado por la Universidad de los Andes, en el que también participó Ana María Fries, gerente de Artesanías de Colombia, y Carolina Agudelo, profesora de la facultad de la Arquitectura y Diseño de la misma universidad, el cual fue moderado por la periodista Rocío Arias.



Karan lleva casi dos semanas en Colombia invitada por Looking of the Master, una iniciativa de la diseñadora de joyas Paula Mendoza y el empresario Alejandro Calderón, que busca unir la labor de los grandes creadores de las capitales del moda y el diseño con las comunidades artesanales del país, con el objetivo de preservar y visualizar su trabajo y abrirles canales de participación en el mercado internacional de lujo.



En este proyecto también participan PepsiCo, con su marca Naatu, que tiene el propósito social de volver la artesanía una labor sostenible, por lo que viene trabajando con esta comunidad wayuú así como comunidades en Nariño; la Fundación Acdi/Voca LA y el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y Acdi/Voca.



Uno de los objetivos de su vista era trabajar con el Clan Ipuana de la Ranchería Makú en La Guajira con miras a desarrollar una colección de objetos de mesa y decoración para la temporada primavera/verano 2020 para su tienda Urban Zen, que promueve la preservación de las culturas ancestrales y el consumo ético.



“Visité una comunidad wayuú en La Guajira y quedé maravillada de todo lo que encontré. Hay mucho talento por todas partes en Colombia”, agregó la diseñadora.

Durante cinco días, Karan conoció de cerca el trabajo de las mujeres con sus tejidos, su cultura y tradiciones. “Lo que he visto en Colombia es una oportunidad de que todos estemos y trabajemos juntos para mantener la cultura y la identidad”, resaltó en el conversatorio.

Al respecto, Ana María Fries, gerente de Artesanías de Colombia, aplaudió el interés que la reconocida diseñadora ha tenido en el país y aseguró que hay mucho más por descubrir en las culturas ancestrales. “Tenemos 33 laboratorios de diseño en todo el país que están hechos para preservar la técnica de los artesanos y, en consecuencia, el patrimonio. Nuestra meta es seguir encontrando mercados para estos artistas, porque con eso aseguramos la supervivencia de miles de familias en Colombia”, resaltó.



En ese sentido, Carolina Agudelo resaltó que la diversidad natural y cultural en Colombia hace que la producción artesanal en el país sea única y que cada vez sea más atractiva en mercados internacionales. “Yo tengo en mi sangre algo de árabe, de afro, de blanca y de latina y esos puntos en común hacen que ese arte pueda ser valorado por más personas, porque se sienten identificadas. Eso pasa con lo que hacemos en Colombia”, dijo.



La diseñadora, de 70 años, no ha perdido ni un minuto de tiempo en los días que ha pasado en Colombia. Visitó Expoartesano en Medellín; participó en Bogotá en Concordia Americas Summit 2019, un espacio en el que compartió sus experiencias sobre las industrias creativas, el cuidado del medio ambiente y el empoderamiento de las comunidades indígenas.



También visitó el Museo del Oro, la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, el taller del Jorge Lizarazo, el de Olga de Amaral, el de Olga Piedrahita y al arquitecto Simón Vélez. Así mismo, se reunió con un grupo de diseñadores, joyeros y artistas para conocer el trabajo que hacen con comunidades de artesanos.

La historia de Karan y Colombia

Karan está enamorada de la artesanía colombiana. El año pasado, descubrió el trabajo de la artesana Crucelina Chocho, de la comunidad indígena Wounaan, del Chocó, con sus jarrones y canastos en werregue, en la feria International Folk Art Market, que se lleva a cabo todos los años en Santa Fe, Nuevo Mexico (EE. UU.). En esa ocasión le compró 7.000 dólares en productos para vender en el Winter Market que hace todos los años en su tienda Urban Zen, en Nueva York.



Un año antes, había escuchado hablar a la joyera Paula Mendoza sobre el potencial artesanal del país en el Omina Summit de Costa Rica, un encuentro de creativos, diseñadores, escritores y emprendedores de la moda mundial y la sostenibilidad.

“En ese momento ella me dijo que quería venir a Colombia y conocer todo esto. Luego, cuando presentamos Looking of the Master, ella se interesó nuevamente y comenzamos a hablar de la posibilidad de que ella viniera y aquí está”, cuenta Mendoza.



Karan se hizo famosa en los años 80 cuando lanzó su primera colección con su propio nombre llamada Seven Essential, compuesta por siete prendas básicas, con las que la mujer trabajadora y profesional podía verse perfecta en cualquier momento y actividad del día, sin perder comodidad. Los tonos neutros y materiales elásticos facilitaron la vida de la mujer ejecutiva y viajera.



Hace unos cinco años vendió su marca al grupo LVMH y se dedicó por completo a su proyecto Urban Zen, que la ha llevado a visitar comunidades en África, Asia y ahora Latinoamérica buscando objetos para el hogar y ropa básica y cómoda, promoviendo el consumo ético y preservando la cultura y la tradición.



La diseñadora está retirada de las pasarelas y dedicada a este negocio en el que busca ayudar a preservar las tradiciones ancestrales, promover el bienestar del presente y sembrar para el futuro educando.



Redacción Vida