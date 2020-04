Arte, el lenguaje de los nuevos feminismos

Redactar entre amigas y desconocidas el ‘Manifiesto del brasier y solo cuco’ mediante bordados; ‘echar rulo’ mientras cada una pincha su disco de acetato favorito o crear una comunidad digital de mujeres a través de figuras femeninas de estilo pop dibujadas a mano alzada que incitan a unir fuerzas por los derechos sexuales y reproductivos de las colombianas es el modus operandi de la nueva avanzada feminista que toma forma de colectivas en las que el arte, la música y los oficios populares marcan la marcha.

Si bien estas congregaciones en torno al que fue el girl power –y que hoy suena más como sororidad o ‘juntanza’ femenina– han sido un fenómeno sociopolítico y cultural que ha evolucionado desde hace más de cinco años (echando mano de la autogestión como músculo financiero), fue apenas en la reciente coyuntura de efervescencia juvenil y estudiantil que se visibilizaron estas redes de mujeres dispuestas a poner su sabiduría popular y talentos manuales a disposición de otras y de la reivindicación de género.



Los alzamientos sociales de los últimos meses estuvieron protagonizados por un cambio en los métodos de protesta; no solo fue el relevo generacional en los motores de las movilizaciones ni las transformaciones de los cacerolazos en comparsas, batucadas, tarimas rodantes o performances. Fue el despliegue creativo en los formatos de demanda el que consolidó el discurso de estas colectivas, en las que los oficios de la sabiduría popular y algunas pasiones estéticas de nicho –por años delegadas a los hombres– tejen nuevas redes de comunicación y de activismo.

“Usar el bordado como metáfora del tejido y la formación de redes ha sido fundamental para hablar de comunidad; el reciente movimiento viral que se generó en Chile, ‘Un violador en tu camino’, demuestra que es posible crear un nuevo feminismo que contagia. Esto me inspiró a invitar a más chicas que viven en diferentes ciudades de Colombia y del continente a hacer parte del Manifiesto del Brasier y solo Cuco; otras quisieron sumarse al enterarse por redes sociales”, cuenta Lorenza Vargas Roa, fundadora de Miércoles de Chicas, una colectiva creada en Bogotá en 2014 como sociedad anónima sin ánimo de lucro para compartir pasiones, saberes y quehaceres como medios de defensa de los derechos femeninos y espacios de pertenencia a la movida feminista.

Reapropi-arte, la clave

La agrupación de Lorenza también promueve la reapropiación de la calle y el espacio público –que han despertado un sentimiento de hostilidad hacia el género– mediante el esténcil. “Miércoles de Chicas surgió de reuniones que teníamos, amigas cercanas, todas creativas y buenas en algo; decidimos enseñarnos lo que sabíamos. Un día abrimos el espacio a más personas, y el parche empezó a crecer”, agrega la ‘comandante’ de la colectiva, que opera todos los miércoles y que para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este año, convocó un multipícnic en simultánea en diferentes ciudades de Colombia y de Latinoamérica llamado el Manifiesto del Brasier y solo Cuco, inspirado en la obra de la artista queer capitalina María Montoya, que explora el rol de la mujer en la sociedad, el hogar y en sí misma mediante los bordados de prendas íntimas.



Las participantes del manifiesto de hilos y agujas bordaron unos pantis o un brasier con el nombre o la frase de una lideresa social. “Replicando los costureros de nuestras abuelas, nos reunimos para hilar una conmemoración de las lideresas asesinadas. Un fenómeno local, pero que genera una sensación de vulnerabilidad femenina en el continente”, dice Lorenza.

Hablar de música

‘Echar rulo’, por su parte, es la especialidad de la colectiva feminista más sonada desde abril de 2017, Los Rulos Vinyl Club, la iniciativa de ‘vinileras’ convocada por Eugeny Yunis, una barranquillera bogotanizada hace 15 años quien, mientras consolidó un espacio especializado en los discos de pasta negra en Chapinero, Three Little Birds Records, buscó mujeres que recibieran, como ella, “la pulsión esencial de conectarse con la tierra a través las vibraciones de la salsa, el hip hop, el reggae, la cumbia, el boogaloo, el house, el soul, el indie, el rock psicodélico y la champeta, entre otros ritmos que nos hacen diversas y nos unen”, dice la administradora de empresas de 36 años.



Los Rulos enfila 10 pinchadiscos, cada una especializada en un género, pero todas fascinadas por el histórico vinilo y emprendedoras natas (una se encarga del diseño gráfico, el logo, etc. mientras que otra corta y estampa la mercancía promocional que ayuda económicamente a la colectiva) que, bajo el lema de tejer redes entre mujeres, organizan presentaciones en diferentes escenarios artísticos y culturales o son invitadas a bares y lugares de culto en la escena musical y la melomanía local y del extranjero, que les abren las puertas a las iniciativas de mujeres.



“En una escena en la que predomina la masculinidad y los roles sexistas, somos fuerza y creatividad femenina que busca sus espacios y eleva los sonidos de la sororidad a las pistas de baile en más de 60 eventos en Colombia, Brasil, España, Suiza, Marruecos, México y Japón”, cuentan.



Además de ‘echar rulo’ y poner música ‘a la antigua’, para estas ‘vinileras’ es transversal la participación en iniciativas sociales como la marcha del 8M y la búsqueda de espacios para sus vinyl-sets en sitios aliados de los nuevos paradigmas socioculturales.



“Por muchos años, una mujer poniendo vinilos era algo reservado al ámbito privado pues estaba condicionada a ser ama de casa, tener recursos económicos muy limitados o sencillamente no tener el tiempo para reunirse a ‘echar rulo’, una práctica asociada a algo negativo que hacemos las mujeres cuando nos reunimos, pero es algo que todos, sin importar el género, disfrutamos. Muchas veces solo el hecho de poner música es una conversación”, agrega Eugeny.

‘Revival’ de tradiciones

Así como las arengas son compartidas entre una y otra colectiva, sus canales alternativos de comunicación también militan sobre el denominador común de los oficios populares. No por ello son excluyentes por género –algunos hombres participan en sus sesiones– o edad. Incluso, estas agrupaciones y sus prácticas resultan muy atractivas para un público joven.



“Aunque tienen en común un regreso a los oficios manuales, no se contraponen a los medios digitales, sino que se complementan y parecen estar en boga gracias a redes sociales como Instagram (…). Ese regreso a lo manual no tiene que ver tanto con ‘lo femenino’, como con las tendencias de las generaciones millennial y centennial, muy visuales y que se han reencontrado –por su atractivo visual y estético– con algunos oficios que a finales del siglo XX parecían haber caído en desuso”, explican las Viejas Verdes, la colectiva de feminismo pop que busca la despenalización social del aborto en Colombia.



“Un eje primordial de nuestra comunicación es lo gráfico. El estilo de nuestro lenguaje –sencillo y popular que usa ilustración de estética pop– ha sido logrado gracias al talento de la ilustradora Luisa Castellanos; y responde a lo que estamos viendo y viviendo en la cultura popular y se traduce en imágenes bellas y poderosas”, agregan las nuevas voceras del feminismo en el país, quienes construyeron su comunidad gracias a Instagram, informando sobre los derechos sexuales y reproductivos femeninos por esta red social. “También existimos en encuentros y movilizaciones y en conversación con las demás mujeres y colectivas que luchan por nuestros derechos”, agregan.

Para las pinchadiscos, regresar al formato de pasta negra para reivindicar el rol femenino en escenarios masculinos responde a un aspecto cultural asociado a la nostalgia por el pasado, de la generación millennial, a la que todas pertenecen “y a una pasión por el objeto, crear una conexión real más allá de la nube, que es intangible”, explican.



Y es que, en pleno apogeo de las tendencias estéticas de hace 30 años, los oficios creativos han tomado un nuevo impulso, al ser la plataforma comunicativa ideal para reinventar el feminismo. “La ilustración es un medio de impacto social. Un post de un dibujo llega a más personas; así creamos una comunidad de mujeres en la que podemos cuestionarnos sobre aspectos que antes fueron invisibles. Ello resulta en emprendimiento pues empezamos a creer en nuestros talentos ya no como hobbies, sino como trabajos, modos de salir adelante y de unirnos a una causa viral”, puntualiza la ilustradora Natalia Sierra, reconocida por su avanzada creativa promujer, mediante trazos femeninos que tapizan las redes sociales.

PILAR BOLÍVAR

Para EL TIEMPO​@lavidaentenis