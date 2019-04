Mujeres se unen para defender a un papá acusado de abuso sexual

En las últimas tres semanas, grupos de Facebook, muchos de ellos de mujeres, han servido como plataforma para apoyar a Diego, un padre que se declara inocente de un presunto abuso sexual a su hija, cuando ésta tenía apenas 3 años.

En el grupo de Wikimujeres, por ejemplo, por invitación de la hermana del hombre, algunos miembros de esa comunidad de Facebook se unieron a varias iniciativas, entre esas el uso de camisetas con un apoyo manifiesto a Diego.



“Quiero compartir con ustedes la pesadilla que estamos viviendo con mi familia y en especial la que vive mi sobrina y mi hermano, los cuales han estados sometidos a la peor injusticia que una hija y su padre puedan vivir como resultado de la maldad, el rencor y el odio humano”, dice María en una de sus publicaciones en ese red de mujeres.



Según cuenta la hermana de Diego en el grupo, el caso en el que acusan a su hermano de abuso sexual a su hija es injusto, pues según ella las pruebas apuntan a que él es inocente. “El examen de Medicina Legal en un caso de supuesto abuso sexual a menores ha demostrado contundentemente la inocencia de mi hermano y la manipulación de una mamá hacia su hija de 3 años”, señala la publicación en la red social.



Esta generó cientos de comentarios de mujeres apoyando al padre acusado. Más adelante, otro grupo de ellas organizó un encuentro para que las personas que apoyan al padre fueran a recibir unas camisetas que rezaban #TodosConDiego.



“Algunos se preguntan, por qué tantas mujeres apoyamos a un hombre. Porque acá no se trata del género de cada una de las partes. El feminismo es equidad, y eso pone un stop a esa idea de que los hijos son de la mujer y de la mamá por encima de todo. Nada debe ser por encima de los niños, jamás. Todos los niños tienen derecho a tener contacto con ambos padres y a vivir un ambiente saludable y construir una imagen saludable”, argumenta otra de las mujeres que defienden el caso de Diego.

Incluso crearon un grupo público en Facebook el pasado 29 de marzo con el mismo hashtag y, a la fecha, tiene 2.494 miembros. “No tengo pruebas y no he escuchado a la mamá. Pero le creo, le creo a su valentía permanente de dar la cara, a su exposición pública como último recurso para lograr la justicia, le creo a su interés genuino por proteger a su hija y su identidad hasta el último minuto”, dice otro de los comentarios en Facebook.



Este diario se contactó con el padre para que hablara de su caso y de lo que había ocurrido en los últimos casi cuatro años, que es cuando empezó la batalla legal entre su exesposa y él para, por un lado para divorciarse y, por otro, para discutir sobre la protección de la menor y el presunto caso de abuso sexual.



“Después de varios conflictos, nosotros decidimos separarnos. En los últimos momentos de la relación estábamos teniendo muchas discusiones, diferencias y decidimos alejarnos. Aunque eso fue difícil, nunca me imaginé que las cosas fueran a terminar así”, dice Diego.



Aunque ellos decidieron separarse, él seguía viendo a su hija y las visitas fueron acordadas en una comisaría de familia, que determinó los horarios y también los aportes económicos que él tenía que darle a su hija. “Yo accedí a un régimen de visitas bastante restrictivo para ver a mi hija. También accedí a que ella tuviera la custodia de la niña y no que fuera compartida, como muchos lo hacen”, contó el padre.



Mientras la menor crecía y seguía viendo a su papá, la madre argumentó que la niña había empezado a tener cambios en su comportamiento y decidió enviarla a una cita con una psicóloga, que declara que la niña había sido abusada sexualmente por su padre.

Según contó el padre, esa es la única prueba que hay en su contra y está siendo cuestionada por el Colegio Colombiano de Psicólogos, entidad que en este momento está revisando si imputarle cargos a la psicóloga que consideró que la niña había sido víctima de abuso sexual.



Medicina Legal también le hizo una revisión a la menor, en la que concluyó que, en el momento del estudio, “no es preciso desde la perspectiva forense, caracterizar, argumentar una dinámica abusiva de índole sexual”.



Sin embargo, la madre pidió la revisión del concepto de Medicina Legal de una psicóloga y un psiquiatra y estos reiteraron que la menor sí sufrió de alguna clase de abuso sexual por parte de su padre.



Teniendo en cuenta esas y otras pruebas, que están en poder de la Fiscalía, un juez de la República resolverá este mes si Diego es culpable o no.



Este diario también contactó a la madre de la niña y ella no quiso pronunciarse al respecto, argumentando que quiere proteger la identidad de la menor y respetar el proceso penal que en este momento está avanzando en contra de Diego y que, de encontrarlo culpable, lo llevaría a cumplir una pena en prisión de más de 24 años.



Asimismo, su abogado argumentó que la familia prefiere no pronunciarse al respecto y reiteró que las pruebas son suficientes para demostrar que Diego es culpable de lo que se le acusa.



