‘Un homenaje al espíritu femenino a través de la danza oriental'

Hace 20 años Antonina Canal, luego de estudiar danza árabe en el Oriente Medio, regresó a Colombia con un propósito: enseñarle a las mujeres cómo utilizar esta danza para expresar su feminidad. Hoy, a pocos días de conmemorar la edición número 20 del Festival de Danza Oriental y Fusión, asegura que ha logrado contagiar ese amor por la danza a más de 2.000 colombianas.

“Esta danza nos ayuda a liberar el estrés, a trabajar la autoestima, a empoderarnos como mujeres. Es una herramienta fantástica en donde no hay límite de talla, profesión o estrato y todas las mujeres lo pueden practicar”, dijo.



Canal estudió artes plásticas y literatura en Nueva York, luego, fascinada por el mundo oriental, viajó a la India a estudiar yoga. “Allí me enamoré de las danzas clásicas como el Bollywood y el Bhangra. Pasé un tiempo estudiando en Egipto, en Marruecos, en Jordania y la verdad es que me llegó a el alma”, explicó.



En 1999 regresó a Bogotá y se convirtió en pionera de esta danza para todo el país. “Yo empecé hace 20 años cuando no había nada y fue impresionante la evolución porque nunca me imaginé este crecimiento”, refiriéndose a las ocho personas que tuvo en su primera clase y las más de 150 que consiguió en ese mismo año.

En su academia ofrece talleres sobre los diferentes estilos de danza oriental, su técnica, ritmos y elementos como alas, velos, candelabros, bastones y abanicos. Foto: Cortesía

Para esta danza no hay edad. En su academia Prem Shakti ofrece talleres desde niñas de cuatro años hasta mujeres de 70 sobre los diferentes estilos de danza oriental, su técnica, ritmos y elementos como alas, velos, candelabros, bastones y abanicos. Según ella ha sido como una misión de vida, un trabajo de transformación con el que ha realizado 19 Festivales de Danza Oriental.



Este año no será la excepción. El próximo 8 de junio, Antonina, acompañada de 300 bailarinas, presentará ‘Faraónica’, la próxima edición del Festival en el Teatro Colón en Bogotá. En el último año, han ensayado con más de 30 coreografías para “hacer un homenaje al espíritu femenino a través de la danza oriental y fusiones contemporáneas como flamenco árabe”.

Además del Festival, Antonina y sus bailarinas participaron en el Mundial de Danza Árabe del Cairo (Egipto). Aunque en los primeros ocho años no ganaron, en los últimos cinco fueron distinguidas con medalla de oro. Más allá de la perseverancia y mejorar la técnica con 500 presentaciones en todo el país, Canal asegura que el éxito de los últimos años consistió en vencer el miedo y estar seguras que pueden lograrlo.



La bailarina invita a las personas a que se contagien de esta danza, pues es “un espacio fantástico de desbloqueo físico y mental. De liberar la rigidez, de salir del estrés cotidiano, de llenarnos de alegría, de aprender a fluir en un mundo donde lo único seguro es el cambio”, concluyó.



DANIELA PINTO MOLINARES@Daniela_Paola_P