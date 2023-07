“El animal print nunca ha sido considerado de mal gusto”, se apura a aclarar Pilar Castaño, una de las mujeres que más saben de moda en Colombia. Para ella, el problema no es el estampado, sino el uso que se le da.

Es más, “los grandes diseñadores siempre le han concedido un estatus importante, Yves Saint Laurent, lo usaba como forros de sus blazers, pero también lo llevaba en sus transparencias y blusas. Roberto Cavalli ha sido quien más lo ha utilizado como un sello permanente en sus jeans, botas, vestidos muy sensuales y ceñidos al cuerpo –añade la experta–. Y Versace, en sus camisas para hombres y mujeres”.



Llegó a rugir al mundo de la moda con Christian Dior en la posguerra, después del 47, la época dorada de Hollywood se vistió de animal print: Sofía Loren, Grace Kelly, Liz Taylor, Gina Lollobrigida inmortalizaron los abrigos, los sombreros y hasta los vestidos. “Y lo que comenzó como un tema de celebrities se masificó con el prêt-a-porter (listo para vestir) hasta lo que es hoy, uno de los estampados más permanentes en la feminidad”, remarca.

(Vea también: La línea de moda que ofrece productos hechos de material reciclado)

En su armario, por supuesto, no falta. “Tengo unos jeans tubo, una camisa Versace, un abrigo reversible en gamuza, que compré en un saldo de Carolina Herrera, hace mil quinientos años; una chaqueta de lentejuelas y rayas de animal print, de Ayerbe & Quintana, es vintage y la adoro, y unos zapatos de tacón muñeca”, enfatiza la experta, que da sus recomendaciones para lucir este estampado salvaje.

¿Qué es lo que lo hace tan especial?

Su lenguaje sensual, aspiracional, hace sentir a la fémina femenina, tiene esa connotación salvaje que es bonita, agreste, desacartonada, que se va por el lado lúdico, divertido y empodera a la mujer.

Facebook Twitter Linkedin

El estampado animal es considerado sensual. Foto: iStock

¿El animal print tiene reglas a la hora de usarse?

Primero, tomarse el tiempo de mirarse con cuidado y, segundo, aceptarse. Tenga en cuenta cuántos años tiene, cuánto mide y pesa y, sobre todo, cuál es su oficio. Si yo no salgo de la casa, pues el animal print chilla, pero si soy una ejecutiva que viaja, me puedo poner mis zapatos en animal print con un vestido negro, fucsia o blanco. Depende muchísimo del oficio, del clima y del entorno.

¿Con qué se debe combinar para armonizar el look?

Con sólidos; unos jeans se ven espectaculares con mocasines de animal print, inclusive con una camisa. Pero también se ve bien con un vestido negro o uno andrógino como blazer animal print y pantalón de tonos sólidos, o un blazer negro con el forro estampado y te volteas las mangas para que se vea.

¿Cuál estampado es el más fácil de combinar?

Primero el pitón; segundo, el leopardo, y tercero, la cebra. Las rayas de esta última son difíciles para la silueta de la latina porque la cebra es matachuda, más fantasiosa; la recomiendo en una falda o vestido largo, en un satín brillante o en un lamé.

Facebook Twitter Linkedin

No tenga miedo de utilizar este estampado en ocasiones más formales. Foto: iStock

Ocasiones de uso para lucirlo…

Tengo un vestido de seda de animal print que me lo pongo para una comida con amigos. Es que el estampado animal no se hizo para entrar a un lugar y pasar inadvertido.

¿Este estampado es exclusivo para ciertas edades?

Facebook Twitter Linkedin

El estampado animal print combina muy bien con el rojo. Foto: iStock

Es para adultos, me choca ver una niña de 8 o 10 años vestida así. Este estampado es de vamp (femme fatale), de diva. Es para una mujer que tenga un recorrido; eso es lo bonito, porque la moda es historia, tiene un lenguaje y lleva un mensaje y eso es lo que hacen los diseñadores.

¿Qué tal un total look en este estampado?

¡Jamás! Si tiene los zapatos, la cartera o la blusa en animal print, es lo único que puedes lleva. Les pido que no se les ocurra un total look de lunares, ni de animal print, ni de logos.

(Siga leyendo: ¿Qué está de moda para ponerse en vacaciones?)

Elija lo que le sume a su look

El animal print también tiene sus reglas para arriesgarse a lucirlo. Si duda, primero combínelo con jeans y, si no le gusta, hágalo con un pantalón negro, pero el color con el que más va es rojo.



“Es una belleza como se ve un blazer rojo con una blusa en animal print o una gabardina en este estampado sobre unos pantalones rojos. Combínelo con una prenda roja, fucsia, negra, dorada o con jeans”, asegura Pilar Castaño. No olvide que la alegría de la moda son los colores y saberlos combinar. Elija una prenda que no la agobie y que le permita estar cómoda. Si quiere, más bien, darle un toque llamativo a su look con algún accesorio en este estampado, escoja un detalle como un par de zapatos, una cartera o una pashmina.

Por: Flor Nadyne Millán Muñoz para EL TIEMPO

Asesoría: Pilar Castaño, periodista, escritora y asesora de moda. Podcast La moda es más fuerte que todo, en Spotify.

Envíenos sus comentarios o sugerencias a vida@eltiempo.com

Más noticias en EL TIEMPO